Na quarta-feira, Yan Diomande publicou uma carta emocionante no site The Players' Tribune, dirigida à sua irmã falecida. Roxane, que na época tinha 15 anos, faleceu há um ano em circunstâncias ainda não esclarecidas, após uma festa. “Vou fazer com que você continue viva”, escreveu Diomande. “Vou fazer com que todos conheçam o seu nome, o mundo inteiro.”
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A diferença em relação a Joshua Kimmich é gritante! A seleção alemã enfrenta um grande perigo contra a Costa do Marfim
Ao mesmo tempo, Diomande cuida meticulosamente de sua própria notoriedade mundial. Após uma temporada de estreia excepcional no RB Leipzig (23 pontos em 36 partidas oficiais), o jogador de 19 anos agora também vem impressionando na Copa do Mundo. Quando a Costa do Marfim derrotou os favoritos equatorianos por 1 a 0 na estreia, Diomande deixou Piero Hincapie, do FC Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, completamente desorientado e registrou o maior número de toques de bola entre todos os jogadores de sua equipe (80). Uma estatística extremamente notável para um ponta. Com toda a razão, Diomande foi eleito o melhor jogador da partida.
De forma um tanto surpreendente, ele atuou pela lateral direita contra o Equador. Embora tenha jogado principalmente nessa posição pelo Leipzig, na seleção nacional ele vinha atuando quase sempre pela esquerda até então. A posição em que Diomande começará contra a Alemanha depende do segundo ponta. Se Amad Diallo (Manchester United), autor do gol da vitória e que entrou como reserva contra o Equador, assumir a titularidade no lugar de Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) — como se espera —, Diomande passará para a esquerda, onde enfrentará o lateral-direito alemão Joshua Kimmich.
Este último elogiou Diomande de forma efusiva recentemente, já que o conhece de confrontos na Bundesliga. “O Leipzig passou por alguns problemas, mas ele, mesmo assim, sempre jogou bem de forma consistente e apresentou atuações espetaculares”, elogiou Kimmich, comparando Diomande a um ex-companheiro do FC Bayern: Kingsley Coman, o herói da final da Liga dos Campeões de 2020. “Seu drible com paradas e arrancadas é extraordinário, um pouco como o que Kingsley fazia antigamente conosco no Bayern. Ele acelera muito, faz o adversário perder o ritmo para depois acelerar novamente.”
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"São os 'trens D'": Antonio Rüdiger elogia os alas da Costa do Marfim
A velocidade de Diomande, aliada às suas habilidades técnicas, faz dele uma grande ameaça para a seleção alemã, que costuma subir muito no campo. Além disso, os outros jogadores de ataque da Costa do Marfim também são muito rápidos. “São como trens expressos”, afirmou Antonio Rüdiger. “Eles adoram o um contra um e os contra-ataques.”
Já na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, a Alemanha — contra adversários claramente mais limitados — teve, por vezes, dificuldades em lidar com contra-ataques rápidos. Principalmente pelas laterais, quando Kimmich e o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, conforme exigido pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, avançavam muito ou recuavam. Isso fez com que ambos registrassem, por um lado, dois pontos de pontuação cada. Por outro lado, porém, também fez com que muitas vezes surgissem grandes espaços livres atrás deles.
“Contra a Costa do Marfim, será muito importante prestarmos atenção à cobertura defensiva”, alertou Kimmich. “Se você tiver que defender 50, 60 metros atrás de si e não estiver concentrado, a situação pode ficar complicada na disputa pela bola.” A velocidade máxima de Diomande na última temporada da Bundesliga foi de 36,30 km/h, enquanto a de Kimmich foi de 33,08. O capitão defendeu veementemente um “bom equilíbrio”. Em caso de dúvida, sua equipe deveria, às vezes, “atacar com apenas cinco ou seis jogadores contra oito defensores”, para que haja cobertura defensiva suficiente.
Nagelsmann parece ter dado ouvidos às palavras de Kimmich. Aparentemente, o técnico da seleção alemã está considerando pequenos ajustes táticos contra a Costa do Marfim. O jornal *Bild* noticiou que o ponta-direita Leroy Sané, durante um jogo-treino em uma sessão secreta, recuou bastante e chegou a atuar como o membro direito de uma linha de cinco para dar cobertura adicional contra a bola.
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A Costa do Marfim não sofreu nenhum gol nas eliminatórias da Copa do Mundo
Enquanto isso, os atacantes alemães terão que enfrentar uma linha defensiva difícil de superar. De fato, a Costa do Marfim não sofreu nenhum gol em toda a fase de qualificação para a Copa do Mundo e também manteve o placar em zero na estreia contra o Equador (embora tenha sofrido duas bolas na trave).
Nessa partida, o técnico da seleção, Emerse Fae, ainda teve que abrir mão dos dois zagueiros centrais titulares lesionados, Odilon Kossounou (Atalanta de Bergamo) e Evan Ndicka (AS Roma), na escalação inicial. Contra a Alemanha, porém, ambos devem estar novamente aptos a jogar. Na lateral direita, a defesa fica a cargo de Guela Doue (Racing de Estrasburgo). Ele é irmão de Desire Doue, jogador da seleção francesa e bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG.
Agora, o centroavante Elye Wahi está, afinal, na delegação. Inicialmente, havia sido divulgado que o jogador, que não teve sucesso no Eintracht Frankfurt, teria a entrada no Canadá negada, pois está sendo investigado na França por suspeita de fraude em apostas e manipulação de resultados. Na quinta-feira, ele acabou recebendo a autorização de entrada.
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Yan Diomande irá para o Liverpool ou para o PSG após a Copa do Mundo?
As maiores esperanças da Costa do Marfim, no entanto, repousam sobre Diomande, que ainda pode fornecer ao técnico da seleção, Fae, dicas sobre os jogadores da Bundesliga alemã que ele conhece muito bem. Por quanto tempo Diomande ainda jogará pelo Leipzig, por enquanto, parece totalmente incerto. Há muito tempo que grandes clubes internacionais, como o PSG e o Liverpool, estariam de olho nele, e o valor da possível transferência é estimado em 120 milhões de euros.
Se Diomande deixar a Alemanha algum dia, ele certamente ficará com um apelido como lembrança. “Quando me transferi para o Leipzig, eu sempre chegava atrasado”, escreveu ele no The Players’ Tribune. “Na verdade, não era realmente atrasado, mas sim exatamente na hora certa. Porém, na Alemanha, isso significa que você está muito atrasado. Por isso, em algum momento, passei a chegar 90 minutos mais cedo a todos os encontros. Foi aí que os outros começaram a me chamar de ‘o alemão’.”