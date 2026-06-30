Após o título da Copa do Mundo de 2014, a Alemanha disputou a terceira Copa do Mundo desastrosa consecutiva. Eliminação na fase de grupos em 2018, na Rússia. Eliminação na fase de grupos em 2022, no Catar. E agora, nos EUA, a vergonhosa derrota nas oitavas de final, nos pênaltis, contra uma seleção mediana do Paraguai.
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A DFB não pode cometer o mesmo erro pela terceira vez! Julian Nagelsmann precisa ser destituído do cargo de técnico da seleção alemã após o fiasco na Copa do Mundo
Em 2018, Joachim Löw pôde continuar no cargo, antes de finalmente se despedir após uma Euro 2021 decepcionante. Em 2022, Hansi Flick pôde continuar no cargo, antes de ser demitido um ano depois devido a uma tendência negativa persistente. A DFB não deve cometer o mesmo erro pela terceira vez e, desta vez, deve se despedir imediatamente do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, após o fiasco na Copa do Mundo.
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Nagelsmann perdeu toda a confiança que tinha em um ritmo surpreendente
Nagelsmann assumiu o cargo no outono de 2023 e, com seu estilo inovador na época e decisões inteligentes sobre o elenco, criou um clima de renovação em muito pouco tempo. Com o Euro 2024, ele proporcionou à Alemanha o primeiro torneio bem-sucedido em oito anos. Seleção, técnico e torcedores formaram uma unidade. Imediatamente após a amarga eliminação nas quartas de final contra a Espanha, o técnico da seleção alemã declarou o título da Copa do Mundo de 2026 como meta.
Do ponto de vista atual, é difícil de acreditar, mas naquela época Nagelsmann era o técnico da seleção mais popular desde Löw, em seus dias de glória. Nos dois anos seguintes, porém, ele desperdiçou toda a confiança do público a um ritmo surpreendente. Todos os seus erros, tanto de curto quanto de longo prazo, culminaram no ponto mais baixo em Foxborough, em 29 de junho de 2026.
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Retorno desnecessário de Neuer, jogada vacilante de Kimmich
Falando em comunicação: de forma incompreensível, Nagelsmann fazia, a cada poucas semanas, em coletivas de imprensa e entrevistas, críticas detalhadas a jogadores individualmente, nas quais, movido por um excessivo desejo de se destacar, fazia diversas declarações infelizes ou até mesmo falsas e dava promessas que não cumpria. Por exemplo, sobre Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka ou Deniz Undav. Diante de perguntas críticas, Nagelsmann costumava se mostrar inseguro e presunçoso, como também aconteceu durante a Copa do Mundo.
Palavra-chave: elenco. Após o retorno bem-sucedido de Toni Kroos no Euro 2024, ele acabou, desta vez, trazendo de volta Manuel Neuer, de 40 anos, apesar das inúmeras negativas. Um duro golpe para Oliver Baumann, que se mostrou extremamente sólido nas eliminatórias. Mas, acima de tudo, uma decisão que foi conduzida de forma desastrosa e que, no fim das contas, não valeu a pena. Neuer não fez nada nesta Copa do Mundo que Baumann também não pudesse ter feito.
A isso se soma a indecisão quanto à posição de Joshua Kimmich. É revelador que seu capitão tenha alternado entre a lateral direita e o meio-campo central até mesmo na derrota para o Paraguai.
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Em termos de desempenho, a Alemanha decepcionou mais do que na Copa do Mundo de 2022
A atuação contra o Paraguai foi uma demonstração de fracasso em todos os níveis — algo que já era de se esperar. A seleção alemã não evoluiu desde o Euro e, na Copa do Mundo, com exceção do segundo tempo emocionante contra a modesta Curaçao, jogou sempre muito abaixo de suas próprias possibilidades. Sem criatividade no ataque, vulnerável na defesa. E isso contra adversários medíocres como a Costa do Marfim, o Equador e o Paraguai. Do ponto de vista puramente técnico, a decepção acabou sendo ainda maior do que na desastrosa Copa do Mundo de 2022, quando, pelo menos, conseguiu-se um empate contra a Espanha.
É louvável que, após a eliminação, os jogadores, em uníssono, tenham assumido a culpa e, ao mesmo tempo, isentado Nagelsmann de responsabilidade. No entanto, em última análise, cabe ao técnico transmitir à equipe um plano de jogo que funcione. Nagelsmann não conseguiu fazer isso nem de longe, apesar de contar com jogadores individualmente muito talentosos. Além disso, sua gestão durante o torneio foi um fracasso, com substituições questionáveis contra o Equador e a desnecessária escalação do “supercoringa” Deniz Undav no time titular contra o Paraguai.
O mais amargo para o técnico da seleção alemã: todas essas falhas foram analisadas ininterruptamente na televisão por seu sucessor ideal. Imediatamente após a humilhação contra o Paraguai, Jürgen Klopp ainda evitou responder a perguntas sobre um possível futuro como técnico da seleção alemã. Por enquanto. Klopp está completamente no lugar errado na Red Bull e despertaria imediatamente uma nova euforia na seleção nacional. Apesar de seu compromisso com a DFB, de seu contrato até 2028 e de todas as demonstrações de solidariedade da equipe e do diretor esportivo Rudi Völler: a DFB deveria se separar imediatamente de Nagelsmann e nomear Klopp como novo técnico da seleção alemã.