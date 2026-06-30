A DFB não pode cometer o mesmo erro pela terceira vez! Julian Nagelsmann precisa ser destituído do cargo de técnico da seleção alemã após o fiasco na Copa do Mundo

A atuação contra o Paraguai foi uma demonstração de fracasso em todos os níveis — algo que já era de se esperar. A seleção alemã não evoluiu desde o Euro e, na Copa do Mundo, com exceção do segundo tempo emocionante contra a modesta Curaçao, jogou sempre muito abaixo de suas próprias possibilidades. Sem criatividade no ataque, vulnerável na defesa. E isso contra adversários medíocres como a Costa do Marfim, o Equador e o Paraguai. Do ponto de vista puramente técnico, a decepção acabou sendo ainda maior do que na desastrosa Copa do Mundo de 2022, quando, pelo menos, conseguiu-se um empate contra a Espanha.

É louvável que, após a eliminação, os jogadores, em uníssono, tenham assumido a culpa e, ao mesmo tempo, isentado Nagelsmann de responsabilidade. No entanto, em última análise, cabe ao técnico transmitir à equipe um plano de jogo que funcione. Nagelsmann não conseguiu fazer isso nem de longe, apesar de contar com jogadores individualmente muito talentosos. Além disso, sua gestão durante o torneio foi um fracasso, com substituições questionáveis contra o Equador e a desnecessária escalação do “supercoringa” Deniz Undav no time titular contra o Paraguai.

O mais amargo para o técnico da seleção alemã: todas essas falhas foram analisadas ininterruptamente na televisão por seu sucessor ideal. Imediatamente após a humilhação contra o Paraguai, Jürgen Klopp ainda evitou responder a perguntas sobre um possível futuro como técnico da seleção alemã. Por enquanto. Klopp está completamente no lugar errado na Red Bull e despertaria imediatamente uma nova euforia na seleção nacional. Apesar de seu compromisso com a DFB, de seu contrato até 2028 e de todas as demonstrações de solidariedade da equipe e do diretor esportivo Rudi Völler: a DFB deveria se separar imediatamente de Nagelsmann e nomear Klopp como novo técnico da seleção alemã.