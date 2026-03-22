A DFB corre o risco de sofrer mais uma derrota dolorosa: o recordista da Bundesliga está prestes a mudar de federação?

"Já houve contato, sim. Mas não posso dizer mais nada sobre isso. Ainda não tomei nenhuma decisão e vou levar o tempo que for preciso. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar", explicou Mohya.

O jogador de 17 anos possui tanto a cidadania alemã quanto a marroquina, mas até agora atuou apenas pelas seleções de base da Alemanha. Com a seleção sub-18 do técnico Hanno Balitsch, ele disputará a partir da próxima quarta-feira uma vaga no Campeonato Europeu Sub-19 de 2027.

No total, Mohya entrou em campo sete vezes pela Alemanha. Após três partidas pela seleção sub-16 (um gol), veio uma partida pela sub-17, antes de estrear pela sub-18 em novembro de 2025. Lá, ele marcou dois gols em três jogos.