Como confirmou o atacante de apenas 17 anos do Borussia Mönchengladbach em entrevista à revista kicker, a Federação Marroquina de Futebol entrou em contato com ele e abordou a possibilidade de uma mudança de federação.
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A DFB corre o risco de sofrer mais uma derrota dolorosa: o recordista da Bundesliga está prestes a mudar de federação?
"Já houve contato, sim. Mas não posso dizer mais nada sobre isso. Ainda não tomei nenhuma decisão e vou levar o tempo que for preciso. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar", explicou Mohya.
O jogador de 17 anos possui tanto a cidadania alemã quanto a marroquina, mas até agora atuou apenas pelas seleções de base da Alemanha. Com a seleção sub-18 do técnico Hanno Balitsch, ele disputará a partir da próxima quarta-feira uma vaga no Campeonato Europeu Sub-19 de 2027.
No total, Mohya entrou em campo sete vezes pela Alemanha. Após três partidas pela seleção sub-16 (um gol), veio uma partida pela sub-17, antes de estrear pela sub-18 em novembro de 2025. Lá, ele marcou dois gols em três jogos.
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Mohya bate recorde da Bundesliga no Borussia Mönchengladbach
Foi só em dezembro que Mohya quebrou um recorde da Bundesliga com quase 20 anos de duração, jogando pelo Borussia Mönchengladbach. Ao entrar em campo na partida contra o VfL Wolfsburg (1 a 3), ele se tornou, aos 16 anos, 11 meses e 13 dias, o jogador mais jovem a estrear pelo Fohlen na primeira divisão alemã. O recorde anterior era de Marko Marin, que tinha 18 anos e 18 dias quando estreou pelo Gladbach em março de 2007.
Mohya é apenas o décimo primeiro jogador a entrar em campo na Bundesliga aos 16 anos. O jogador mais jovem foi Youssoufa Moukoko, que tinha 16 anos e 1 dia em 21 de novembro de 2020, em sua primeira partida pelo Borussia Dortmund. Na Bundesliga, a idade mínima para jogar é de 16 anos.
Wael Mohya: Seus dados de desempenho no Glabach
Jogos
Gols
Assistências
12
1
0