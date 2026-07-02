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A DFB aconselha Julian Nagelsmann a renunciar ao cargo de técnico da Alemanha em uma reunião pós-Copa do Mundo, enquanto Jürgen Klopp aguarda nos bastidores
Nagelsmann pode deixar a DFB após reuniões de crise
De acordo com a Sky Sports, Nagelsmann participou de uma reunião de três horas e meia na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) na quinta-feira. A reunião contou com a presença do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, do diretor-geral Andreas Rettig, do diretor esportivo Rudi Voller e do presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann foi solicitado a explicar a campanha catastrófica da Alemanha na Copa do Mundo.
A Alemanha terminou em primeiro lugar no grupo após derrotar Curaçao por 7 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, apesar da derrota por 2 a 1 para o Equador. No entanto, sofreu uma eliminação chocante nas oitavas de final, perdendo para o Paraguai nos pênaltis após um empate em 1 a 1. Após uma análise brutalmente honesta desse fracasso precoce no torneio, a diretoria deixou clara sua posição, deixando o técnico com pouquíssimas opções em relação ao seu futuro.
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Paralelos com a passagem pelo Bayern de Munique
A DFB recomendou veementemente que Nagelsmann apresentasse sua renúncia voluntária. Caso o técnico decida não deixar o cargo, a federação já planejou uma demissão formal. Nagelsmann assumiu a seleção nacional em setembro de 2023 com um contrato válido até 2028.
Durante seu mandato, ele comandou 37 partidas, conquistando 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Essa saída iminente traz ecos de seu emprego anterior, já que ele foi demitido pelo Bayern de Munique em março de 2023 devido a maus resultados, após menos de dois anos no cargo.
Klopp surge como claro favorito
A atenção rapidamente se voltou para um possível sucessor, com Klopp surgindo como o claro favorito para assumir o cargo. Klopp está afastado do comando técnico desde que deixou o Liverpool há duas temporadas, em maio de 2024. Durante uma passagem histórica de nove anos pela Inglaterra, o Liverpool conquistou vários títulos importantes sob sua orientação, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões.
Atualmente, ele trabalha como comentarista da Copa do Mundo para a MagentaTV e ocupa um cargo de destaque como diretor de futebol global da rede Red Bull. Conseguir seus serviços seria um grande golpe de mestre para a DFB, trazendo uma nova abordagem tática e o otimismo tão necessário para uma torcida desiludida.
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O que vem por aí para a seleção alemã?
Nagelsmann deve agora decidir se vai apresentar sua renúncia voluntária ou se vai esperar que a DFB o demita oficialmente nos próximos dias. Enquanto isso, a federação ainda poderia tentar convencer Klopp a interromper seu período de afastamento do comando técnico e assumir o cargo, com o objetivo de encontrar uma solução rápida e decisiva para essa crise.