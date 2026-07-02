A DFB aconselha Julian Nagelsmann a renunciar ao cargo de técnico da Alemanha em uma reunião pós-Copa do Mundo, enquanto Jürgen Klopp aguarda nos bastidores

De acordo com a Sky Sports, Nagelsmann participou de uma reunião de três horas e meia na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) na quinta-feira. A reunião contou com a presença do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, do diretor-geral Andreas Rettig, do diretor esportivo Rudi Voller e do presidente da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann foi solicitado a explicar a campanha catastrófica da Alemanha na Copa do Mundo.

A Alemanha terminou em primeiro lugar no grupo após derrotar Curaçao por 7 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, apesar da derrota por 2 a 1 para o Equador. No entanto, sofreu uma eliminação chocante nas oitavas de final, perdendo para o Paraguai nos pênaltis após um empate em 1 a 1. Após uma análise brutalmente honesta desse fracasso precoce no torneio, a diretoria deixou clara sua posição, deixando o técnico com pouquíssimas opções em relação ao seu futuro.







