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Arsenal Atletico Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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A defesa dominante do Arsenal levou o time à final da Liga dos Campeões - agora, o verdadeiro teste aguarda em Budapeste: vencedores e perdedores enquanto os Gunners cumprem sua missão e Antoine Griezmann e o Atlético de Madrid são eliminados sem dar muita reação

Vencedores & perdedores
Liga dos Campeões
Arsenal
Atlético de Madrid
M. Arteta
B. Saka
A. Griezmann
D. Simeone
J. Alvarez
Especiais e Opinião
Arsenal x Atlético de Madrid

O Arsenal está classificado para a final da Liga dos Campeões após uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid no Emirates, nesta terça-feira. Não foi um jogo bonito — o que raramente acontece quando o Arsenal está em campo. Os jogadores de Mikel Arteta são especialistas em vitórias feias, mas houve, sem dúvida, algo de belo no gol de Bukayo Saka, que decidiu uma disputa monótona com o placar de 2 a 1 a favor dos Gunners.

Também foi maravilhoso ver a confiança de Arteta em Myles Lewis-Skelly ser recompensada, com o jovem a apresentar uma atuação de uma compostura impressionante naquela que foi apenas sua segunda partida no meio-campo pelo Arsenal. E quem poderia deixar de elogiar o tão criticado Viktor Gyokeres por sua exibição de um estilo clássico de centroavante? O sueco pode ter colocado em risco a classificação do Arsenal para a final com uma finalização tipicamente imprecisa, num momento em que o Atlético estava colocando os anfitriões sob um pouco de pressão — mas ele liderou o ataque de forma maravilhosa durante toda a noite.

No fim das contas, porém, o sucesso do Arsenal nas semifinais se deveu quase que inteiramente à sua defesa, que limitou o Atlético a uma única chance clara de gol na segunda partida, quando Giuliano Simeone não conseguiu aproveitar um raro erro de William Saliba.

É claro que tal descuido não ficará impune na final em Budapeste, onde o Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique, após se beneficiar de um conjunto de adversários excepcionalmente fáceis na fase eliminatória do que é considerado o torneio mais difícil do futebol mundial. No entanto, essa será a menor das preocupações do Arsenal no momento.

O GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores após uma noite sem emoção, mas cheia de emoção, no Emirates....

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Diego Simeone

    Diego Simeone tem sido repetidamente associado às vagas de treinador mais cobiçadas da Inglaterra — mas chegamos a um ponto em que é difícil imaginar qual clube da Premier League realmente consideraria contratar o argentino. O Chelsea, talvez? Para trazer um pouco da ordem tão necessária a um clube em constante estado de caos. Mas não há a menor chance de que o Manchester United, o Manchester City ou o Liverpool estejam de olho em Simeone.

    Ele é o técnico mais bem pago do mundo e recebeu forte apoio no mercado de transferências nos últimos dois verões — e, ainda assim, o Atlético de Madrid está prestes a terminar sem nenhum título pela quinta temporada consecutiva, após duas atuações terrivelmente apáticas contra o Arsenal.

    Ninguém pode questionar a magnitude do que Simeone conquistou no Atlético. Ele pegou um clube em total desordem e o transformou em bicampeão da Espanha, ao mesmo tempo em que chegou à final da Liga dos Campeões duas vezes entre 2014 e 2016. O que ele fez naquela época foi verdadeiramente histórico.

    No entanto, Simeone agora parece um técnico indeciso. Ele tentou adicionar outra dimensão ao jogo ofensivo de sua equipe nos últimos anos, mas sem nenhum sucesso tangível, e isso resultou na perda de seu toque de Midas do ponto de vista defensivo — como ressalta o fato de que apenas o Qarabag sofreu mais gols na Liga dos Campeões desta temporada do que o Atlético.

    Por mais triste que seja dizer, uma separação talvez seja o melhor tanto para Simeone quanto para o Atlético. Só não espere que ele seja contratado por um time com tradição de futebol de linha aberta — porque realmente não parece que ele tenha isso dentro de si.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Mikel Arteta

    Mikel Arteta é uma espécie de Simeone dos tempos modernos. Ele nunca para de gritar e gesticular na linha lateral e criou um time cínico, com uma mentalidade de vencer a qualquer custo, contra o qual ninguém quer jogar — nem assistir.

    Nesse sentido, o Arsenal de 2025-26 não é tão diferente do Atlético de 2013-14 — pelo menos não do ponto de vista tático básico. Simeone obviamente não contou com o mesmo nível de apoio financeiro que Arteta, então seu time dependia muito mais de contra-ataques e de dominar sem a posse de bola, como Koke disse certa vez.

    O que une os dois treinadores, porém, é um total desrespeito pela opinião alheia. Arteta já afirmou várias vezes que não dá a mínima para as críticas que sua equipe tem recebido nesta temporada — e por que deveria? Na cabeça dele, os fins justificam os meios e, neste momento, o Arsenal está na liderança da Premier League e de volta à final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos. Você realmente acha que algum torcedor que teve a sorte de estar no Emirates na terça-feira vai se importar com como eles chegaram lá?

    Os torcedores depositaram sua confiança no processo de Arteta e podem ser recompensados por isso da maneira mais notável possível, com não um, mas dois troféus importantes no espaço de quatro semanas.

  • Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Antoine Griezmann

    Não haverá uma despedida de conto de fadas para Antoine Griezmann em Budapeste. O francês deixará o Atlético de Madrid — e, na verdade, o futebol europeu — sem nunca ter conquistado a Liga dos Campeões.

    Para ser justo, sua melhor chance de conquistá-la passou há uma década, quando os Rojiblancos foram derrotados nos pênaltis pelo rival da cidade, o Real Madrid, na final de 2016 em Milão, mas Griezmann terá muitos arrependimentos após a eliminação do Atlético pelas mãos do Arsenal — e particularmente em relação à partida de ida.

    Ele esteve perto de marcar várias vezes no Metropolitano, principalmente quando seu chute engenhoso e desequilibrado acertou a trave. Infelizmente para um dos melhores jogadores da era moderna, ele mal teve chance no Emirates.

    Com sua técnica extraordinária e excelente visão de jogo, Griezmann foi fundamental nas jogadas mais promissoras do Atlético no primeiro tempo, mas foi substituído aos 66 minutos, com sua equipe buscando desesperadamente um pouco da criatividade e do poder de finalização que deram fama a Griezmann.

    Foi um final triste para uma carreira em clube de elite que nunca rendeu a Copa da Europa ou o título da liga que seu talento realmente merecia.


  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    VENCEDOR: Bukayo Saka

    É evidente que Saka ainda não está em plena forma. Ele havia retornado de lesão apenas como reserva no segundo tempo da partida de ida, na semana passada, em Madri, antes de jogar apenas 45 minutos na vitória de sábado na Premier League contra o Fulham. No entanto, Saka demonstrou, durante uma fantástica atuação no primeiro tempo contra os Cottagers, exatamente por que Arteta sempre iria escalá-lo como titular contra o Atlético de Madrid.

    Mesmo quando não está 100%, ele faz uma diferença enorme no ataque do Arsenal. Ele é o “Starboy” do time, um atacante totalmente destemido que aterroriza os adversários.

    Saka também adora jogar no Emirates — e especialmente nas grandes noites europeias. Ele chegou a esta partida tendo participado diretamente de 13 gols em seus 13 jogos anteriores da Liga dos Campeões em casa. Consequentemente, ninguém ficou nem um pouco surpreso quando Saka aproveitou uma bola perdida na área para levar o Arsenal à final.

    Como Arteta disse à Amazon Prime: “Tinha que ser alguém muito especial e, certamente, ele é muito especial para mim, para os rapazes e para todos os que estão ligados a este clube. Se tinha que ser alguém a marcar aquele golo, provavelmente tinha que ser ele.”

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: O ataque do Atlético

    O Atlético tem algumas decisões importantes a tomar neste verão, e a primeira, obviamente, gira em torno do técnico. Mas o clube também precisa decidir quem vai contratar para substituir Julián Álvarez no ataque — já que a pouca chance que havia de manter seu craque já se esvaiu.

    O jogador da seleção argentina é um verdadeiro camisa 9 de classe mundial, e não há muitos assim por aí no momento, razão pela qual o Barcelona, o Paris Saint-Germain e vários times de ponta da Inglaterra estão tão interessados em contratar Álvarez neste verão. Álvarez também está claramente disposto a deixar o Atlético — e é difícil culpá-lo, dada a chocante falta de apoio que recebeu no Emirates.

    Talvez as coisas tivessem sido diferentes se ele não tivesse sofrido uma contusão na partida de ida que colocou sua participação em dúvida, mas mesmo que estivesse em plena forma, é improvável que ele tivesse conseguido dar uma contribuição decisiva no Emirates.

    O campeão da Copa do Mundo teve apenas um toque na área do Arsenal e somou apenas 29 no total — o que ainda foi mais do que o péssimo Ademola Lookman e o desperdiçador Giuliano Simeone.

    Alguns torcedores do Atlético não ficaram nada impressionados com a atitude de Álvarez nesta temporada, mas a verdade nua e crua é que ele é bom demais para este time do Atlético dolorosamente mediano, e seu desejo de sair só deve ter se intensificado depois de ser forçado a participar de uma exibição ofensiva tão insípida.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Futebol defensivo

    O ex-atacante da Inglaterra Alan Shearer disse que “não foi uma atuação clássica do Arsenal” — mas foi sim. É exatamente isso que eles são: uma equipe obstinada, determinada e bem treinada, que é incrivelmente difícil de ser vencida.

    As estatísticas não mentem: o Arsenal não perdeu nenhuma das 14 partidas disputadas nesta temporada da Liga dos Campeões — e isso se deve principalmente ao fato de ter mantido o gol invicto em nove delas. Assim, em um momento em que torcedores neutros de todo o mundo se maravilham, com razão, com o futebol de ataque total do PSG e do Bayern de Munique, a classificação do Arsenal para a final da Liga dos Campeões é, sem dúvida, uma vitória para o futebol que prioriza a defesa.

    Se você acha isso bom ou não, depende da sua percepção pessoal do “Jogo Bonito” — mas o que podemos dizer é que a final certamente será um confronto fascinante de estilos.

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