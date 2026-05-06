Também foi maravilhoso ver a confiança de Arteta em Myles Lewis-Skelly ser recompensada, com o jovem a apresentar uma atuação de uma compostura impressionante naquela que foi apenas sua segunda partida no meio-campo pelo Arsenal. E quem poderia deixar de elogiar o tão criticado Viktor Gyokeres por sua exibição de um estilo clássico de centroavante? O sueco pode ter colocado em risco a classificação do Arsenal para a final com uma finalização tipicamente imprecisa, num momento em que o Atlético estava colocando os anfitriões sob um pouco de pressão — mas ele liderou o ataque de forma maravilhosa durante toda a noite.

No fim das contas, porém, o sucesso do Arsenal nas semifinais se deveu quase que inteiramente à sua defesa, que limitou o Atlético a uma única chance clara de gol na segunda partida, quando Giuliano Simeone não conseguiu aproveitar um raro erro de William Saliba.

É claro que tal descuido não ficará impune na final em Budapeste, onde o Arsenal enfrentará o Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique, após se beneficiar de um conjunto de adversários excepcionalmente fáceis na fase eliminatória do que é considerado o torneio mais difícil do futebol mundial. No entanto, essa será a menor das preocupações do Arsenal no momento.

O GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores após uma noite sem emoção, mas cheia de emoção, no Emirates....