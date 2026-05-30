Não poderia ter corrido melhor para o Arsenal. Após o gol de Kai Havertz logo no início, os londrinos puderam se concentrar em sua especialidade: a defesa. O Paris Saint-Germain circulou a bola pela área adversária, mas não conseguiu, de jeito nenhum, furar a densa defesa do Arsenal, organizada no 4-4-2. Todos os cruzamentos eram imediatamente afastados da área pelos Canhoneiros, seja com chutes, desarmes ou cabeçadas. Os raros chutes de longa distância passavam por cima do gol.

Durante 62 minutos, a melhor defesa da Europa manteve o melhor ataque da Europa sob controle. O Arsenal conseguiu o supostamente impossível e tirou completamente do jogo os três temíveis atacantes parisienses: Desire Doue, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Em Munique, deve-se ter perguntado: como isso é possível? Afinal, na espetacular semifinal contra o Bayern de Munique, o PSG havia marcado um total de seis gols.

No fim das contas, porém, a muralha do Arsenal contra o PSG cedeu no ponto esperado — na posição problemática do Arsenal, na lateral direita. Para o lateral-direito titular Jurrien Timber, uma escalação na equipe titular após mais de dois meses de afastamento forçado teria sido prematura; seu substituto, Ben White, estava ausente por lesão, então o técnico Mikel Arteta teve que recorrer à terceira opção: o zagueiro central Cristhian Mosquera. O espanhol de 21 anos disputou nesta temporada apenas sua sexta partida oficial na lateral direita.

Mosquera enfrentou justamente Khvicha Kvaratskhelia, o melhor jogador do PSG nesta temporada da Liga dos Campeões. No primeiro tempo, Kvaratskhelia não conseguiu passar por Mosquera. Logo após o intervalo, Mosquera recebeu um cartão amarelo por perder tempo, o que complicou ainda mais sua tarefa já altamente complexa. Aos 63 minutos, aconteceu: Kvaratskhelia passou por Mosquera, que o atingiu por trás dentro da área. Ousmane Dembélé converteu o pênalti justificado, empatando o jogo em 1 a 1.

Pouco depois, Mosquera teve que sair e Timber comemorou seu retorno no maior palco de todos. O PSG ficou um pouco mais perigoso após o empate, mas raramente realmente convincente. A melhor chance para o 2 a 1 foi desperdiçada por Kvaratskhelia (77'), e então ele também foi substituído.