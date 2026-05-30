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PSG campione d'Europa HDGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

A defesa do Arsenal cede no ponto esperado - e a arma mais perigosa não consegue fazer efeito contra o PSG

Liga dos Campeões
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O Paris Saint-Germain derrotou o Arsenal nos pênaltis e, assim, defendeu o título da Liga dos Campeões. Três coisas que chamaram a atenção nesse jogo de tirar o fôlego em Budapeste.

Kai Havertz colocou o Arsenal na frente aos 6 minutos, e Ousmane Dembélé empatou aos 65, em um pênalti. Após uma prorrogação sem gols, o PSG venceu por 4 a 3 na disputa de pênaltis. Pelo Arsenal, Eberechi Eze e Gabriel perderam suas cobranças; pelo PSG, apenas Nuno Mendes, visivelmente exausto, falhou.

Clique aqui para ver a crônica da partida.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    A defesa do Arsenal cede contra o PSG exatamente onde era de se esperar

    Não poderia ter corrido melhor para o Arsenal. Após o gol de Kai Havertz logo no início, os londrinos puderam se concentrar em sua especialidade: a defesa. O Paris Saint-Germain circulou a bola pela área adversária, mas não conseguiu, de jeito nenhum, furar a densa defesa do Arsenal, organizada no 4-4-2. Todos os cruzamentos eram imediatamente afastados da área pelos Canhoneiros, seja com chutes, desarmes ou cabeçadas. Os raros chutes de longa distância passavam por cima do gol.

    Durante 62 minutos, a melhor defesa da Europa manteve sob controle o melhor ataque da Europa. O Arsenal conseguiu o supostamente impossível e tirou completamente do jogo os três temíveis atacantes parisienses: Desire Doue, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Em Munique, deve-se ter perguntado: como isso é possível? Afinal, na espetacular semifinal contra o Bayern de Munique, o PSG havia marcado um total de seis gols.

    No fim das contas, porém, a muralha do Arsenal contra o PSG cedeu no ponto esperado — na posição problemática do Arsenal, na lateral direita. Para o lateral-direito titular Jurrien Timber, uma escalação na equipe titular após mais de dois meses de afastamento forçado teria sido prematura; seu substituto, Ben White, estava ausente por lesão, então o técnico Mikel Arteta teve que recorrer à terceira opção: o zagueiro central Cristhian Mosquera. O espanhol de 21 anos disputou nesta temporada apenas sua sexta partida oficial na lateral direita.

    Mosquera enfrentou justamente Khvicha Kvaratskhelia, o melhor jogador do PSG nesta temporada da Liga dos Campeões. No primeiro tempo, Kvaratskhelia não conseguiu passar por Mosquera. Logo após o intervalo, Mosquera recebeu um cartão amarelo por perder tempo, o que complicou ainda mais sua tarefa já altamente complexa. Aos 63 minutos, aconteceu: Kvaratskhelia passou por Mosquera, que o atingiu por trás dentro da área. Ousmane Dembélé converteu o pênalti justificado, empatando o jogo em 1 a 1.

    Pouco depois, Mosquera teve que sair e Timber comemorou seu retorno no maior palco de todos. O PSG ficou um pouco mais perigoso após o empate, mas raramente realmente convincente. A melhor chance para o 2 a 1 foi desperdiçada por Kvaratskhelia (77'), e então ele também foi substituído.

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    A arma mais perigosa do Arsenal não consegue se destacar contra o PSG

    Pouco antes do fim da prorrogação, de repente, a Puskas Arena explodiu em comemoração. Os torcedores do Arsenal levantaram os punhos ao ar, acompanhados por gritos de torcida. Por quê? Os londrinos não tinham marcado o decisivo 2 a 1, mas sim recebido um escanteio. Os torcedores do Arsenal sabiam: a vitória estava no ar (haha, desculpa).

    Afinal, os londrinos são os indiscutíveis reis dos escanteios da Europa — também porque desenvolveram métodos para irritar os goleiros adversários, beirando a ilegalidade. Eles marcaram 18 gols na trajetória rumo ao título de campeões, um recorde na história da Premier League. Também na vitória do Arsenal contra o Bayern de Munique no outono, os escanteios se mostraram uma arma decisiva. E agora? O cruzamento de Noni Madueke é inicialmente afastado, e o gol da vitória não sai mesmo após uma confusão na área. Então, o árbitro Daniel Siebert apita o fim da jogada.

    Desta vez, pelo menos, só depois da cobrança. Pouco antes do fim do primeiro tempo, os londrinos também receberam um escanteio – o primeiro da partida. Enquanto a torcida do Arsenal comemorava antecipadamente, Bukayo Saka caminhava com satisfação em direção à bandeira de escanteio. Para o árbitro alemão Daniel Siebert, porém, com satisfação demais. Como o tempo de acréscimo já havia terminado, ele apitou sem hesitar o fim do primeiro tempo. Os jogadores do Arsenal reagiram perplexos. A próxima chance só surgiu no início da prorrogação, quando Madueke teve duas oportunidades. Primeiro, ele foi impedido por Gonçalo Ramos; depois, a bola bateu na rede lateral. Assim, a maior arma ofensiva do Arsenal não teve destaque contra o PSG.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Os dois alemães impressionam em Budapeste

    Embora nenhum time da Bundesliga estivesse representado na final de Budapeste, havia, ainda assim, dois alemães em campo. Por um lado, o árbitro Daniel Siebert, que, apesar da indignação dos londrinos, teve um desempenho impecável no geral. Siebert acertou em suas decisões importantes — e não hesitou em tomar decisões difíceis.

    Sua anulação do escanteio nos acréscimos do primeiro tempo foi tão justificável quanto a marcação do pênalti a favor do PSG e o cartão amarelo anterior a Mosquera por perda de tempo. Além disso, Siebert anulou corretamente um lançamento de lateral incorreto de João Neves. Foi bastante controverso, mas não errado, não marcar pênalti para o Arsenal por uma suposta falta em Madueke na prorrogação; Madueke havia se deixado levar na disputa de velocidade e tentou forçar o apito de forma exagerada. Como Arteta e Declan Rice reclamaram com um pouco de excesso de energia, Siebert mostrou cartão amarelo para ambos. Após essa atuação soberba na maior partida do futebol europeu de clubes, parece ainda mais surpreendente que a FIFA não tenha convocado Siebert para a Copa do Mundo.

    Além de Siebert, o segundo alemão em Budapeste também impressionou: Havertz colocou o Arsenal na frente por 1 a 0 logo no início, reforçando assim seu status de jogador para os grandes momentos. Em 2021, o jogador de 26 anos, natural de Aachen, levou seu ex-clube, o Chelsea, à vitória na final contra o Manchester City; na penúltima rodada desta temporada da Premier League, ele abriu caminho para o título do Arsenal com seu gol de 1 a 0 contra o Burnley.

    Mesmo que seu gol em Budapeste não tenha sido coroado com o título, Havertz tornou-se, afinal, apenas o terceiro jogador a marcar por dois clubes diferentes em uma final da Liga dos Campeões (desde a introdução do novo formato em 1992). Os outros dois foram Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid) e Mario Mandzukic (Juventus de Turim, Bayern de Munique).