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'A decisão mais difícil de tomar!' - astros de peso são surpreendentemente cortados das seleções europeias
Grandes nomes ausentes das seleções europeias
Os clubes europeus finalizaram suas listas de inscrição de elenco para as competições continentais, deixando várias estrelas de destaque fora. Técnicos de toda a Champions League, Liga Europa e Conference League tiveram de fazer escolhas difíceis, motivadas por lesões, sagas de transferências e limitações no tamanho do elenco.
Entre as ausências notáveis está o ponta do Liverpool Federico Chiesa, que ficou fora sob o comando de Andoni Iraola devido à forte concorrência de contratações de verão como Daniel Munoz e Bradley Barcola.
Wataru Endo também foi excluído da seleção do Liverpool, com James McConnell, de 21 anos, sendo o preferido no meio-campo.
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Baques por lesão deixam campeões europeus de fora
Lesões explicam muitas das ausências mais notáveis nas listas desta temporada da Liga dos Campeões. O defensor do Real Madrid Ferland Mendy, bicampeão da Liga dos Campeões, ficou fora enquanto se recupera de uma lesão de longo prazo, com Marc Cucurella assumindo a lateral esquerda.
O capitão do Borussia Dortmund, Emre Can, ficou fora enquanto segue em recuperação de uma grave lesão ligamentar sofrida em março.
Da mesma forma, a promessa do Barcelona Roony Bardghji e o meio-campista do Dortmund Giannis Konstantelias foram excluídos após graves lesões no joelho.
Dilemas de seleção e limites financeiros
Restrições táticas e regulatórias forçaram vários clubes a tomar decisões difíceis em relação a jogadores em condições de jogo. O técnico do Aston Villa, Unai Emery, descreveu como uma decisão extremamente difícil deixar fora Taylor Harwood-Bellis, contratação de verão de £ 30 milhões, enquanto o prospecto de 17 anos Brian Madjo ficou de fora devido às regras de elegibilidade da lista B.
Na Liga Europa, o técnico da Juventus, Luciano Spalletti, deixou Khephren Thuram de fora por causa de problemas no joelho e de restrições de acordo impostas pela Uefa.
No Como, o técnico Cesc Fabregas deixou Maxence Caqueret de fora para cumprir as diretrizes da competição.
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Novelas de transferências levam a exclusões do elenco
Os desdobramentos da janela de transferências também moldaram várias listas de inscritos de equipes europeias. O atacante do Monaco, Folarin Balogun, assistirá à ação continental como espectador depois que uma transferência no último dia da janela para o Everton fracassou no último momento.
Enquanto isso, o Bayer Leverkusen excluiu Victor Boniface após seu retorno de um período de empréstimo no Werder Bremen.
Essas estrelas deixadas de fora agora vão se concentrar nas competições domésticas enquanto aguardam possíveis oportunidades de nova inscrição no novo ano.
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