'A decisão mais difícil de tomar!' - astros de peso são surpreendentemente cortados das seleções europeias

Os clubes europeus finalizaram suas listas de inscrição de elenco para as competições continentais, deixando várias estrelas de destaque fora. Técnicos de toda a Champions League, Liga Europa e Conference League tiveram de fazer escolhas difíceis, motivadas por lesões, sagas de transferências e limitações no tamanho do elenco.

Entre as ausências notáveis está o ponta do Liverpool Federico Chiesa, que ficou fora sob o comando de Andoni Iraola devido à forte concorrência de contratações de verão como Daniel Munoz e Bradley Barcola.

Wataru Endo também foi excluído da seleção do Liverpool, com James McConnell, de 21 anos, sendo o preferido no meio-campo.