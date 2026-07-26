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كريستيانو رونالدو قائد النصر kooora
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A decisão mais difícil: chegou a hora de o Al-Nassr se livrar de Cristiano Ronaldo?

Especiais e Opinião
Opinion
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Uma crise tempestuosa vive o Al-Alami

O Al-Nassr da Arábia Saudita atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história recente, devido à crise financeira que lançou sombras sobre o futuro do clube e que pode fazer ruir por completo o seu projeto desportivo.

Com os relatos de dívidas enormes e da dificuldade em fechar novos negócios, o nome do português Cristiano Ronaldo voltou à ribalta, mas desta vez não por causa dos seus golos ou dos seus números, e sim por causa de uma pergunta que parece mais ousada do que nunca: terá chegado a hora da sua saída?

Para além do valor histórico de Ronaldo e daquilo que oferece dentro de campo, a sua permanência, com as dívidas do Al-Nassr a atingirem os 800 milhões de riais, torna a situação catastrófica em todo o sentido da palavra.

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    Projeto que esgotou o orçamento

    Não se pode negar que Ronaldo mudou a imagem do campeonato saudita a nível mundial e elevou o valor de mercado do Al-Nassr de forma inédita, mas, em contrapartida, lidera um projeto considerado o mais caro da história do clube.

    O salário colossal que o craque português recebe, a par das regalias associadas ao seu contrato, representa um encargo financeiro enorme numa altura em que o Al-Nassr atravessa uma crise evidente, que o deixou incapaz de fechar novas contratações ou mesmo de resolver as renovações de alguns dos seus jogadores.

    E com o surgimento de conversas sobre dívidas avultadas, tornou-se lógico que alguns coloquem a questão: poderá o Al-Nassr manter este projeto com o mesmo custo?

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    O futebol não se constrói em torno de um único jogador

    As grandes experiências futebolísticas provaram que o sucesso a longo prazo não depende de uma única estrela, mas sim de um sistema integrado que reúne jogadores, treinador e uma direção estável.

    E se o Al-Nassr decidir encerrar o projeto Ronaldo, isso libertará uma margem financeira considerável que permitirá à direção fechar mais do que uma contratação de impacto e liquidar parte dos compromissos financeiros, em vez de direcionar a maior fatia do orçamento para um único jogador.

    Leia também: A Federação Saudita desperta; 5 milhões incendeiam o mercado e garantem uma contratação portuguesa

    Por isso, a questão não reside no valor técnico de Ronaldo, mas sim no custo de todo o projeto em comparação com o retorno desportivo que a equipa alcançou até ao momento.


  • O que aconteceria se continuasse?

    Por outro lado, não se pode responsabilizar Ronaldo sozinho pela crise, pois ele continua a apresentar números notáveis, mantém o seu profissionalismo, segue a marcar golos e a fazer a diferença, além de que a sua popularidade comercial representa uma importante fonte de receita para o clube.

    Mas a permanência do jogador significa também a continuidade de enormes compromissos financeiros, o que pode limitar a capacidade da direção de reconstruir a equipa, sobretudo se a crise financeira for mais profunda do que todos julgam.

    Por isso, a decisão não será apenas desportiva, mas também económica, o que faz com que o futuro de Ronaldo esteja diretamente ligado à capacidade do Al-Nassr de superar a sua atual crise.

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    A decisão mais difícil

    Se o objetivo é apenas competir pelos títulos na presente temporada, a permanência de Ronaldo pode fazer sentido. Contudo, se o objetivo é construir um projeto sustentável que devolva o Al-Nassr ao topo durante longos anos, a direção pode ver-se obrigada a tomar a decisão mais difícil da sua história recente.

    A saída de Ronaldo não representará o fim do Al-Nassr, tal como a sua permanência não é garantia do regresso dos títulos. Certo é, porém, que a atual crise abriu uma porta que ninguém imaginava que algum dia se abriria: terá o fim do projeto Ronaldo passado a ser a solução para salvar o Al-Nassr?

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