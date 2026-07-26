O Al-Nassr da Arábia Saudita atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história recente, devido à crise financeira que lançou sombras sobre o futuro do clube e que pode fazer ruir por completo o seu projeto desportivo.

Com os relatos de dívidas enormes e da dificuldade em fechar novos negócios, o nome do português Cristiano Ronaldo voltou à ribalta, mas desta vez não por causa dos seus golos ou dos seus números, e sim por causa de uma pergunta que parece mais ousada do que nunca: terá chegado a hora da sua saída?

Para além do valor histórico de Ronaldo e daquilo que oferece dentro de campo, a sua permanência, com as dívidas do Al-Nassr a atingirem os 800 milhões de riais, torna a situação catastrófica em todo o sentido da palavra.