É o que revela uma reportagem do jornal *Bild*. Segundo a reportagem, em uma conversa telefônica particular, o técnico da seleção alemã, de 38 anos, teria informado ao goleiro do Hoffenheim que ele não está escalado como titular para o torneio do próximo verão.
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A decisão já teria sido tomada! Oliver Baumann já recebeu a amarga notícia sobre a Copa do Mundo - incluindo uma reação notável
Em vez disso, será justamente Neuer quem vai defender a baliza da Alemanha. O veterano do FC Bayern de Munique substitui assim o homem que se sacrificou pela seleção nacional durante toda a fase de qualificação para a Copa do Mundo.
Para Baumann, essa notícia é um golpe desportivo de proporções épicas. O jogador de 35 anos teve um desempenho consistente nos últimos meses, foi o apoio confiável na caminhada para a Copa do Mundo e parecia ter merecido de verdade o sonho de sua vida: a vaga de titular. Agora ele precisa ceder o lugar, porque o nome de Neuer ainda tem um peso intocável no futebol alemão e sua forma tem sido excelente ultimamente.
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Baumann mostrou-se, sem dúvida, um jogador de equipe
De qualquer forma: Baumann mostrou-se um verdadeiro jogador de equipe. Segundo informações do tabloide, o jogador do Hoffenheim garantiu ao técnico da seleção alemã, na mesma ligação telefônica, que estará totalmente à disposição da equipe da DFB no Mundial, mesmo no papel de adversário.
No entanto, a convocação de Neuer, que já tem 40 anos, acarreta um risco esportivo que pode abalar os planos de Nagelsmann antes mesmo do início do torneio. Pois o corpo do ex-goleiro da seleção, que se aposentou em 2024, está mais uma vez emitindo sinais de alerta.
Justamente no último fim de semana, na última partida oficial antes do anúncio oficial da convocação, Neuer teve que deixar o campo mais cedo. O diagnóstico: problemas na panturrilha esquerda – uma região muscular que, ao longo de sua longa carreira, já condenou o veterano a ficar na reserva em várias ocasiões.
Neuer já na final da Copa antes mesmo de voltar?
Na manhã de segunda-feira, às 9h58, o capitão do Bayern chegou às instalações do clube, segundo o jornal *Bild*, mas não para o treino da equipe. Em vez disso, Neuer se isolou no centro de treinamento para receber tratamento, enquanto seus companheiros suavam a camisa no gramado ao meio-dia.
Ninguém no clube campeão quer correr riscos tão perto da final da Copa e da viagem para a América do Norte. Segundo a reportagem, a lesão não seria uma lesão muscular estrutural, como uma ruptura de fibras.
Isso mantém viva a esperança de um retorno em breve. Já no próximo sábado, o time de Munique enfrenta o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha. A participação de Neuer no Estádio Olímpico de Berlim é teoricamente possível e seria o palco perfeito para deixar sua marca antes da viagem para a Copa do Mundo.
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A última partida de Neuer pela seleção foi em 5 de julho de 2024
Seria o coroamento provisório de uma das reviravoltas mais surpreendentes da história recente da DFB. Na verdade, Neuer havia anunciado o fim de sua gloriosa carreira com a camisa da Águia em 21 de agosto de 2024, após 124 partidas pela seleção. A amarga derrota por 1 a 2 na prorrogação nas quartas de final do Euro contra a Espanha, em 5 de julho de 2024, deveria ter sido seu último ato no cenário internacional.
O quanto o campeão mundial de 2014 lida com toda a situação de forma descontraída e, ao mesmo tempo, enigmática, ficou claro em suas declarações reveladoras após a vitória esmagadora do Bayern por 5 a 1 contra o 1. FC Köln. Questionado sobre os rumores em torno de sua pessoa, Neuer mostrou-se enfaticamente tranquilo: “Estou totalmente tranquilo quanto a isso. Hoje estamos comemorando o título. Na próxima semana tenho um jogo muito importante pela Copa da Alemanha. Por isso, para mim, isso não é assunto.”
No entanto, quando os repórteres perguntaram se ele poderia descartar definitivamente um retorno à seleção nacional, Neuer sorriu e ignorou a pergunta: “Isso vocês não precisam saber.”