De qualquer forma: Baumann mostrou-se um verdadeiro jogador de equipe. Segundo informações do tabloide, o jogador do Hoffenheim garantiu ao técnico da seleção alemã, na mesma ligação telefônica, que estará totalmente à disposição da equipe da DFB no Mundial, mesmo no papel de adversário.

No entanto, a convocação de Neuer, que já tem 40 anos, acarreta um risco esportivo que pode abalar os planos de Nagelsmann antes mesmo do início do torneio. Pois o corpo do ex-goleiro da seleção, que se aposentou em 2024, está mais uma vez emitindo sinais de alerta.

Justamente no último fim de semana, na última partida oficial antes do anúncio oficial da convocação, Neuer teve que deixar o campo mais cedo. O diagnóstico: problemas na panturrilha esquerda – uma região muscular que, ao longo de sua longa carreira, já condenou o veterano a ficar na reserva em várias ocasiões.