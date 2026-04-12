"A decisão foi acertada!" – O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, elogia Harry Kane por deixar o Tottenham para se juntar ao Bayern de Munique em busca de títulos, enquanto a disputa pela Bola de Ouro esquenta

Em entrevista ao Sunday Times, Fernandes afirmou que, embora os troféus não devam ser o parâmetro para avaliar a qualidade de um jogador, ele admira Kane por ter saído da sua zona de conforto.

“Já vimos muitos vencedores da Bola de Ouro que não ganharam a Liga dos Campeões. Eles ainda assim venceram porque eram os melhores”, disse Fernandes.

“Obviamente, é mais fácil para mim dizer isso porque não ganhei muitos troféus. E os troféus são importantes. Mas, ao mesmo tempo, você não joga sozinho. Não é tênis.

“Se ele tivesse ficado [no Tottenham] mais uma ou duas temporadas, teria sido o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League. Então, ele teria se tornado uma lenda ou não? Ele teria.

"Ele decidiu ir para o Bayern e a decisão é boa porque ele sabe que tem uma grande chance de ganhar troféus. E agora estamos falando de Harry Kane, que está marcando a mesma quantidade de gols que marcava no Tottenham, mas ele pode ganhar uma Bola de Ouro agora porque vai ganhar troféus."