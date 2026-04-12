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"A decisão foi acertada!" – O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, elogia Harry Kane por deixar o Tottenham para se juntar ao Bayern de Munique em busca de títulos, enquanto a disputa pela Bola de Ouro esquenta
A seca de títulos de Kane
Kane acabou marcando 280 gols pelo Spurs, superando Jimmy Greaves como o maior artilheiro da história do clube. Apesar de sua reputação como um dos melhores jogadores do mundo, o capitão da Inglaterra não conseguiu ajudar o time do norte de Londres a acabar com a seca de títulos. Com apenas um ano restante de contrato, ele deixou o Tottenham para jogar no Bayern em 2023, embora só em 2025 tenha conquistado seu primeiro título, levando os bávaros de volta ao título da Bundesliga. Com o Bayern prestes a conquistar o bicampeonato alemão e entre os favoritos na Liga dos Campeões, há rumores de que Kane poderia até mesmo se tornar o próximo vencedor da Bola de Ouro.
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Fernandes apoia Kane por ter tomado uma "boa decisão"
Em entrevista ao Sunday Times, Fernandes afirmou que, embora os troféus não devam ser o parâmetro para avaliar a qualidade de um jogador, ele admira Kane por ter saído da sua zona de conforto.
“Já vimos muitos vencedores da Bola de Ouro que não ganharam a Liga dos Campeões. Eles ainda assim venceram porque eram os melhores”, disse Fernandes.
“Obviamente, é mais fácil para mim dizer isso porque não ganhei muitos troféus. E os troféus são importantes. Mas, ao mesmo tempo, você não joga sozinho. Não é tênis.
“Se ele tivesse ficado [no Tottenham] mais uma ou duas temporadas, teria sido o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League. Então, ele teria se tornado uma lenda ou não? Ele teria.
"Ele decidiu ir para o Bayern e a decisão é boa porque ele sabe que tem uma grande chance de ganhar troféus. E agora estamos falando de Harry Kane, que está marcando a mesma quantidade de gols que marcava no Tottenham, mas ele pode ganhar uma Bola de Ouro agora porque vai ganhar troféus."
Kane bate recordes a caminho da glória
Kane foi destaque no início desta semana por marcar em seu retorno após lesão na vitória do Bayern por 2 a 1 sobre o Real Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com isso, ele chegou a 49 gols na temporada em apenas 41 jogos.
O Bayern também quebrou o recorde de maior número de gols marcados em uma única temporada da Bundesliga, chegando a 105 gols com cinco partidas ainda por disputar, após a vitória por 5 a 0 sobre o St. Pauli no sábado.
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O que vem a seguir para Kane?
Kane ficou no banco sem entrar em campo naquela viagem a St. Pauli, já que o atacante foi poupado para a partida de volta contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões, na quarta-feira. Caso o Bayern passe de fase, enfrentará o Paris Saint-Germain ou o Liverpool nas semifinais.