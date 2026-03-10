AFP
A decisão final do Feyenoord sobre o futuro de Robin van Persie foi revelada depois que o ícone do Manchester United foi alvo de gritos hostis por parte dos próprios torcedores
Apoio da diretoria ao ícone holandês
Os dirigentes do Feyenoord realizaram uma “reunião de emergência” para determinar o futuro de Van Persie após um fim de semana de clima tenso. Apesar de o técnico de 42 anos estar supervisionando uma campanha em que o time de Roterdã não conseguiu acompanhar o ritmo do rival PSV, a diretoria do clube optou por manter a confiança no ex-atacante, de acordo com o veículo holandês VI.
A decisão foi tomada após um empate desmoralizante por 3 a 3 contra o NAC Breda, que jogou com 10 jogadores, resultado que deixou o Feyenoord 19 pontos atrás do atual campeão. A diretoria se reuniu na segunda-feira para avaliar o projeto no De Kuip e concluiu que o ícone do Manchester United continua sendo a pessoa certa para liderar o time durante um período difícil de transição.
Van Persie responde aos torcedores que vaiaram
Confrontado com gritos de “Robin, dá o fora” dos torcedores visitantes, Van Persie permaneceu desafiador quanto à sua capacidade de lidar com o escrutínio. “Eu também ouvi, sim, mas desenvolvi uma casca grossa ao longo dos anos”, disse ele àESPN. “Isso faz parte. Não me afeta, não. Eu tomo todas as decisões pelo Feyenoord. Entendo as emoções, mas o significado da palavra torcedor é que você apoia seu clube nos momentos bons e ruins.”
O técnico traçou um paralelo entre suas dificuldades atuais e os altos e baixos de sua ilustre carreira como jogador. “Naquela época, eu também tive que lidar com críticas”, acrescentou. “Sempre perseverei e superei tudo. Todos têm direito à sua opinião; eu entendo isso. Quando olho para trás, como jogador, nem tudo foi perfeito. Também tive momentos de aprendizado e cometi erros. Mas ainda sou o mesmo Robin van Persie.”
Mantendo-se fiel ao projeto no De Kuip
Embora seja matematicamente impossível conquistar o título da Eredivisie, o Feyenoord continua comprometido com a visão de longo prazo que construiu sob a liderança de Van Persie. O apoio da diretoria tem como objetivo estabilizar o clube enquanto ele luta para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.
“Não vou fugir, nem como jogador nem como técnico”, afirmou Van Persie. “E acredito em mim mesmo, no clube e na minha maneira de trabalhar. Os gritos da torcida não mudam minhas intenções. Acho que jogamos bem, marcamos bons gols e tivemos boas jogadas de construção. Mas precisamos defender melhor contra escanteios e cruzamentos. Essa é a única falha nesta partida. Porque, se você observar como defendemos como equipe, isso me deixa muito feliz.”
Uma corrida vital para os gigantes de Roterdã
Com oito partidas restantes na Eredivisie e 24 pontos em jogo para o Feyenoord, suas chances de tirar o título do PSV são muito pequenas. No entanto, os jogadores de Van Persie vão se esforçar para dar o melhor de si nas partidas restantes. Eles enfrentam o Excelsior no domingo, antes de enfrentar o Ajax no De Klassieker no fim de semana seguinte.
