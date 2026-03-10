A decisão final do Feyenoord sobre o futuro de Robin van Persie foi revelada depois que o ícone do Manchester United foi alvo de gritos hostis por parte dos próprios torcedores

Confrontado com gritos de “Robin, dá o fora” dos torcedores visitantes, Van Persie permaneceu desafiador quanto à sua capacidade de lidar com o escrutínio. “Eu também ouvi, sim, mas desenvolvi uma casca grossa ao longo dos anos”, disse ele àESPN. “Isso faz parte. Não me afeta, não. Eu tomo todas as decisões pelo Feyenoord. Entendo as emoções, mas o significado da palavra torcedor é que você apoia seu clube nos momentos bons e ruins.”

O técnico traçou um paralelo entre suas dificuldades atuais e os altos e baixos de sua ilustre carreira como jogador. “Naquela época, eu também tive que lidar com críticas”, acrescentou. “Sempre perseverei e superei tudo. Todos têm direito à sua opinião; eu entendo isso. Quando olho para trás, como jogador, nem tudo foi perfeito. Também tive momentos de aprendizado e cometi erros. Mas ainda sou o mesmo Robin van Persie.”