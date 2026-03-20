“Estamos sempre conversando com o Manu”, confirmou o diretor esportivo Christoph Freund em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. No entanto, Freund aparentemente não espera uma decisão em breve sobre uma possível renovação do contrato, que expira no verão.
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A decisão está demorando mais do que o previsto? Questão da posição de goleiro ainda em aberto no FC Bayern
"Vamos ver o que abril e o início de maio nos reservam, quando ele voltar a defender o gol, como ele se sentirá, inclusive nas partidas da liga inglesa." Então, Neuer "entrará em contato conosco" e "conversaremos juntos para definir o rumo a seguir". O importante é "o que seu instinto lhe diz".
No início do ano, durante uma visita a um fã-clube, Neuer ainda havia enfatizado que via a renovação do contrato de forma “positiva” e que tomaria uma “decisão final” no final de março ou início de abril. Atualmente, parece totalmente em aberto se Neuer continuará sua carreira, o que provavelmente também tem a ver com seus contínuos problemas de saúde.
Manuel Neuer vem enfrentando problemas com lesões
Pouco antes do Natal, Neuer ficou de fora pela primeira vez devido a uma lesão muscular. Em meados de fevereiro, ele sofreu outra lesão muscular na panturrilha durante a partida da Bundesliga contra o Werder Bremen. Há duas semanas, ele voltou ao time titular contra o Borussia Mönchengladbach, mas teve que sair no intervalo e está ausente novamente desde então.
Neuer será substituído por Jonas Urbig, de 22 anos. “Normalmente”, Urbig também será titular no sábado contra o Union Berlin, disse o técnico Vincent Kompany. Assim, Neuer só retornará ao gol do FC Bayern após a próxima fase de jogos internacionais – então, aos 40 anos. Na sexta-feira, Neuer comemora seu aniversário redondo.
Vincent Kompany fala sobre o fim de sua carreira
"40 anos é jovem", afirma Kompany, que ele próprio ultrapassará essa marca no dia 10 de abril. Kompany encerrou sua carreira ativa já em 2020. "Mentalmente", ele poderia ter continuado jogando, mas "meus joelhos decidiram o contrário". Em princípio, nessas fases avançadas da carreira, "vontade é a palavra mais importante", concluiu Kompany.
“Manu se recuperou de uma lesão muito grave, o que foi realmente impressionante. Nesta temporada, ele estava em uma forma incrível. Conseguir manter esse nível repetidamente – isso é uma questão mental. Mas, em algum momento, o corpo diz: continuar ou não. Esse foi o meu caso. 40 anos é jovem, mas é preciso ter muita motivação para chegar a esse nível repetidamente.”
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)