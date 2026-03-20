A decisão está demorando mais do que o previsto? Questão da posição de goleiro ainda em aberto no FC Bayern

"Vamos ver o que abril e o início de maio nos reservam, quando ele voltar a defender o gol, como ele se sentirá, inclusive nas partidas da liga inglesa." Então, Neuer "entrará em contato conosco" e "conversaremos juntos para definir o rumo a seguir". O importante é "o que seu instinto lhe diz".

No início do ano, durante uma visita a um fã-clube, Neuer ainda havia enfatizado que via a renovação do contrato de forma “positiva” e que tomaria uma “decisão final” no final de março ou início de abril. Atualmente, parece totalmente em aberto se Neuer continuará sua carreira, o que provavelmente também tem a ver com seus contínuos problemas de saúde.