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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

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A decisão escandalosa sobre Folarin Balogun deixa bem claro o quanto a Copa do Mundo de 2026 foi manchada por Donald Trump e Gianni Infantino

Opinion
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
F. Balogun
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
C. Ronaldo

A Copa do Mundo estava, na verdade, começando a ficar um pouco mais interessante. Depois que a fase de grupos, devido ao formato ridículo do torneio, ficou praticamente sem emoção, o tão esperado início das eliminatórias, como era de se esperar, nos proporcionou um pouco de emoção de verdade — tanto que, na verdade, você provavelmente já esqueceu como o Irã foi tratado de forma vergonhosa pelos Estados Unidos. Ou que o árbitro Omar Artan — assim como milhões de outros africanos — nem sequer teve permissão para comparecer.

E enquanto aguardamos ansiosamente o confronto das oitavas de final entre Espanha e Portugal, você certamente já havia esquecido que Cristiano Ronaldo deveria ter sido suspenso para os dois primeiros jogos de sua seleção. Todos se lembram disso agora, porém, porque a atual direção da FIFA nunca deixa de nos lembrar regularmente de sua hipocrisia, seus dois pesos e duas medidas e sua total falta de integridade.

Assim como a suspensão dos dois últimos jogos da punição obrigatória de três partidas imposta a Ronaldo por ter sido expulso em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo em novembro passado, a decisão de permitir que Folarin Balogun jogasse pela seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica é uma vergonha absoluta e destrói o que restava de credibilidade da competição.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Simplesmente parece certo”?!

    Tendo sido expulso na vitória de seu país nas oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina por uma entrada não intencional, mas perigosa, em Tarik Muharemovic, Balogun deveria ter sido suspenso para a partida em Seattle — no entanto, a FIFA anunciou pouco mais de 24 horas antes do início da partida que o artilheiro da seleção dos EUA não cumpriria a suspensão habitual de uma partida por ter recebido um cartão vermelho direto.

    Christian Pulisic disse que “parece certo” — o que foi bastante engraçado, já que absolutamente todo mundo achou que estava completamente errado.

    “Isso é absolutamente ridículo”, disse o ex-zagueiro do Manchester United Gary Neville na ITV. “E o que eu diria é que o mais ridículo de tudo é que deveria haver um processo de revisão em vigor. Na verdade, eu não achei que fosse cartão vermelho, e acho que deveria haver um processo que permitisse que a decisão fosse revertida.

    “Mas se não há processo para que a decisão seja revertida, e então, de alguma forma, a FIFA, do nada, simplesmente decidiu basicamente deixar um jogador continuar em campo, as regras [devem ser] as mesmas para todos. Eu ficaria absolutamente furioso se estivesse no lugar da Bélgica.”

    E eles estão mesmo.


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  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bélgica “surpresa”

    O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, brincou dizendo que não sabia que 5 de julho era o Dia da Mentira nos Estados Unidos, enquanto a Federação Real Belga de Futebol (RBFA) admitiu ter ficado “surpresa” com o levantamento da suspensão de Balogun.

    “A FIFA baseia sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Essa disposição estabelece que a Comissão Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a aplicação de uma sanção disciplinar imposta anteriormente”, dizia o comunicado da RBFA.

    “No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA estabelece claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo da FIFA.

    “Além disso, e independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5:

    “'Se um jogador ou dirigente for expulso em consequência de um cartão vermelho direto ou indireto (segunda advertência), ele será automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe. Além disso, poderão ser impostas sanções adicionais.'

    “A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente reafirmada na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, que foi distribuída a todas as federações participantes em 12 de maio de 2026.

    “A mesma regra é reiterada em todas as Reuniões de Coordenação de Partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026, realizadas antes de cada partida, e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026.

    “A fim de salvaguardar os direitos legítimos de todas as seleções participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo da FIFA quanto em futuras edições do torneio, a RBFA está investigando todas as opções possíveis.”

  • Trump InfantinoGetty Images

    A Copa do Mundo de Trump

    Existe, portanto, uma possibilidade muito real de que sejam movidas ações judiciais que provavelmente se estenderão até bem depois do término da competição, o que é ridículo e, ainda assim, bastante adequado.

    Esse tipo de caos já estava por vir, desde o momento em que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deixou bem claro que esta era a Copa do Mundo de Donald Trump ao inventar um prêmio da paz para entregar a um belicista.

    Trata-se, portanto, de uma medida em consonância com o modus operandi da organização, que consiste em fazer o que bem entender, quando quiser e para quem quiser.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    'Ligações telefônicas de caráter político'

    É importante ressaltar que, apesar das inúmeras notícias sobre o envolvimento do governo na revogação da suspensão de Balogun — incluindo alegações tanto da CBS quanto do *New York Times* de que o próprio Trump teria conversado diretamente com Infantino sobre o assunto (antes de, posteriormente, agradecer à FIFA por “reverter uma grande injustiça” em sua rede social) —, a FIFA negou qualquer interferência da Casa Branca.

    No entanto, como destacou o técnico da Noruega, Stale Solbakken, isso “não é nada bom” para a entidade reguladora do esporte, de qualquer forma.

    A UEFA classificou a decisão como “incompreensível e injustificável”, que manchou a reputação do esporte por ter ultrapassado “uma linha vermelha”; e quando até mesmo Sepp Blatter se sente à vontade para assumir uma postura moralista, você começa a perceber o quão grave foi o erro da FIFA neste caso.

    “Cartões vermelhos não são anulados por ligações políticas. Eles são anulados por regras, evidências e órgãos independentes”, escreveu no Twitter o ex-presidente da FIFA, agora em desgraça.

    “Se um presidente dos EUA intervir junto ao presidente da FIFA — e um jogador for repentinamente absolvido antes de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo —, a pergunta é inevitável: Quo vadis, FIFA? O futebol nunca deve se tornar um campo de batalha para o poder político.”

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo de quatro quartos

    Essa, portanto, é uma verdadeira confusão criada inteiramente por Infantino e estabelece mais um precedente perigoso, que provavelmente levará a mais controvérsias no futuro.

    “Todas as outras seleções do torneio que tiveram um jogador expulso podem achar que também foram um pouco injustiçadas”, argumentou Neville, com razão. “E quer saber uma coisa? Estamos surpresos? Não, não com esse pessoal.”

    E Neville está certíssimo, porque é sempre assim com a FIFA, que tem uma capacidade notável de tomar decisões que são, ao mesmo tempo, chocantes e nada surpreendentes — como transformar a Copa do Mundo em um jogo de quatro quartos para as emissoras americanas, usando os chamados intervalos de hidratação.

    Estamos falando de uma suposta organização sem fins lucrativos e apolítica — mas com um escritório na Trump Tower, em Nova York, o que ridiculariza a suposta neutralidade da FIFA.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Manchado por Trump

    O ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards, pediu à FIFA que “melhorasse”, mas já sabemos que isso não vai acontecer. Infantino e companhia vêm agindo com total impunidade há tanto tempo que já não há mais nenhuma esperança real de que algo seja feito a respeito.

    Infantino provavelmente dirá a todos para “calmarem acabeça” e se concentrarem apenas no futebol. Mas isso está começando a se tornar impossível, já que as decisões ridículas da FIFA agora estão afetando até mesmo quem apita, assiste e joga nas partidas.

    Mas o técnico da Noruega, Solbakken, está certo ao dizer que essa confusão com as suspensões não “prejudica apenas o futebol” em si — pois também mancha a reputação da seleção masculina dos EUA, o que talvez seja algo que Pulisic deva refletir. Os Estados Unidos já eram anfitriões impopulares; agora, torcedores neutros em todo o mundo vão torcer para que sejam derrotados pela Bélgica.

    E mesmo que vençam, sua vitória ficará manchada porque “essa decisão sempre estará presente em segundo plano”, como disse Solbakken. Afinal, a Copa do Mundo já estava toda marcada pelas minúsculas impressões de mãos alaranjadas de Trump. Agora, a campanha da seleção dos EUA também está.

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