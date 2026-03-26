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“A decisão depende da adequação e do estilo de jogo” – Mohamed Mansour, proprietário do San Diego FC, desmentiu o interesse do clube da MLS pelo atacante do Liverpool
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Afastando San Diego de um acordo
Mansour admitiu que seria difícil contratar Salah neste verão e distanciou o clube de uma tentativa mais intensa de contratar o egípcio, que ficará sem contrato em junho:
“Ele é um grande jogador, um grande profissional, manteve sua forma física e seu profissionalismo. Mas a forma como administramos o San Diego Football Club, assim como qualquer negócio que eu administro, é que tenho pessoas responsáveis”, disse Mansour ao TeamTalk. “Na diretoria, temos Tyler Heaps, que é um ótimo diretor esportivo, e Mikey Varas, que é um ótimo treinador — são eles que decidirão essas questões. É claro que temos que ver como ele se encaixa no nosso estilo de jogo.”
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"Como fã, eu..."
Mansour admitiu, no entanto, que, como torcedor, adoraria ver Salah no Snapdragon Stadium:
“Se eu tivesse voto como torcedor, sim, eu gostaria. Mas a decisão… É um negócio. Hoje em dia, as pessoas acham que esporte é só uma bola e gente correndo, mas não é. Nós empregamos 180 pessoas. Portanto, qualquer decisão tomada precisa fazer sentido. Tem que se encaixar no estilo de jogo que temos”, disse ele.
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O San Diego já conta com opções de ataque
O San Diego não tem falta de poder ofensivo. A equipe é liderada por Anders Dreyer, que teve uma das temporadas de estreia mais bem-sucedidas da história da MLS no ano passado e foi um dos candidatos ao prêmio de MVP. Marcus Ingvartsen também marcou quatro gols nesta temporada. O mais novo time da MLS contratou o astro mexicano Hirving Lozano em sua campanha de estreia, mas ele está fora do time após um desentendimento muito divulgado com o técnico Mikey Varas.
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Espera-se que Salah tenha muitas opções
A expectativa continua sendo de que Salah terá muitas opções após anunciar que deixará o Liverpool neste verão. Os clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita estariam na frente na corrida pela sua contratação — mas seu agente afirmou publicamente que não há nenhuma transferência iminente para o atual Jogador do Ano da PFA.