“A decisão depende da adequação e do estilo de jogo” – Mohamed Mansour, proprietário do San Diego FC, desmentiu o interesse do clube da MLS pelo atacante do Liverpool

Mansour admitiu que seria difícil contratar Salah neste verão e distanciou o clube de uma tentativa mais intensa de contratar o egípcio, que ficará sem contrato em junho:

“Ele é um grande jogador, um grande profissional, manteve sua forma física e seu profissionalismo. Mas a forma como administramos o San Diego Football Club, assim como qualquer negócio que eu administro, é que tenho pessoas responsáveis”, disse Mansour ao TeamTalk. “Na diretoria, temos Tyler Heaps, que é um ótimo diretor esportivo, e Mikey Varas, que é um ótimo treinador — são eles que decidirão essas questões. É claro que temos que ver como ele se encaixa no nosso estilo de jogo.”