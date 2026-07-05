O sonho do Canadá na Copa do Mundo chegou ao fim nas oitavas de final. No entanto, apesar da derrota desanimadora por 0 a 3 para o Marrocos, logo após o término da partida já prevalecia a satisfação por um torneio surpreendentemente bom.
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"A decisão certa para ele e para sua carreira": uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo repleta de preocupações para o FC Bayern de Munique
“Estou muito orgulhoso. Acho que fizemos um torneio excelente”, disse o meio-campista Stephen Eustaquio. O técnico Jesse Marsch também se mostrou “orgulhoso”, tendo visto uma “atuação incrível” no primeiro tempo contra o Marrocos.
Mais uma vez, o suposto astro Alphonso Davies não teve participação. Esperava-se que o canhoto do Bayern de Munique entrasse em campo, mas o jogador de 25 anos ficou no banco durante os 90 minutos.
Seu triste balanço na Copa do Mundo: 15 minutos nas oitavas de final contra a África do Sul (1 a 0). Davies chegou ao torneio com problemas na coxa, mas ainda havia a esperança de que, com o passar do tempo, ele pudesse acumular cada vez mais minutos em campo. Após a eliminação contra o Marrocos, torcedores e representantes da imprensa ficaram perplexos. Por que Davies não havia jogado? Marsch deu explicações.
- AFP
Alphonso Davies não jogará nas oitavas de final da Copa do Mundo: “Não valia a pena correr o risco”
Apesar de ter feito uma ressonância magnética na sexta-feira, que não revelou nada de preocupante, Davies não se sentia bem e “estava preocupado com os músculos da coxa”.
Marsch continuou: “Alphonso está aprendendo a confiar no próprio corpo. Por mais que ele quisesse jogar e por mais que nós desejássemos que ele jogasse — simplesmente não valia a pena correr o risco. Foi a decisão certa para ele e para sua carreira.”
Embora Marsch tenha descrito a ausência de Davies de forma plausível, as dúvidas sobre a condição física do talentoso lateral provavelmente não diminuíram nem se tornaram menos intensas. E o Bayern de Munique provavelmente não gostou nada das declarações de Marsch.
Parece que, entre os dirigentes do clube alemão recordista de títulos, a confiança na aptidão física de Davies também vem diminuindo cada vez mais. Nos últimos um ano e meio, o jogador de 25 anos esteve constantemente lesionado. Primeiro, uma ruptura do ligamento cruzado deixou Davies fora de ação por meses — e, desde seu retorno, ele teve que ficar de fora repetidas vezes devido a lesões musculares.
FC Bayern: Más notícias também para Ismael Saibari?
Não é à toa que o Bayern contratou Nathaniel Brown, um novo lateral-esquerdo, por uma quantia muito alta. O jogador da seleção alemã, contratado do Eintracht Frankfurt por um valor base de 50 milhões de euros, poderia tirar a vaga de Davies na lateral esquerda. Isso, desde que o canadense permaneça em Munique. Pois, segundo informações, uma venda de Davies neste verão, após os recentes acontecimentos, não está de forma alguma descartada.
Enquanto isso, o Bayern também teve que assimilar, neste sábado, uma notícia vinda de Marrocos que certamente não agradou aos dirigentes da Säbener Straße: Ismael Saibari, a nova contratação de 50 milhões de euros cuja transferência foi finalmente fechada há poucos dias, se lesionou logo no início das oitavas de final da Copa do Mundo contra o co-anfitrião e teve que ser substituído após pouco mais de 20 minutos.
Saibari parece ter sofrido uma lesão muscular na coxa e parecia muito abatido ao sair de campo, cobrindo o rosto com a camisa. Talvez isso seja um indício de que ele suspeita de uma lesão mais grave. No entanto, ainda não há um diagnóstico preciso.
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