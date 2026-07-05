"A decisão certa para ele e para sua carreira": uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo repleta de preocupações para o FC Bayern de Munique

“Estou muito orgulhoso. Acho que fizemos um torneio excelente”, disse o meio-campista Stephen Eustaquio. O técnico Jesse Marsch também se mostrou “orgulhoso”, tendo visto uma “atuação incrível” no primeiro tempo contra o Marrocos.

Mais uma vez, o suposto astro Alphonso Davies não teve participação. Esperava-se que o canhoto do Bayern de Munique entrasse em campo, mas o jogador de 25 anos ficou no banco durante os 90 minutos.

Seu triste balanço na Copa do Mundo: 15 minutos nas oitavas de final contra a África do Sul (1 a 0). Davies chegou ao torneio com problemas na coxa, mas ainda havia a esperança de que, com o passar do tempo, ele pudesse acumular cada vez mais minutos em campo. Após a eliminação contra o Marrocos, torcedores e representantes da imprensa ficaram perplexos. Por que Davies não havia jogado? Marsch deu explicações.