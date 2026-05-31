Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jesse Marsch and Jonathan David GFXGOAL

Traduzido por

A decepção de Marcelo Flores na Copa do Mundo e as dúvidas sobre o ataque de Jonathan David e Cyle Larin: cinco pontos-chave para o Canadá de Jesse Marsch nos amistosos pré-Copa do Mundo contra o Uzbequistão e a República da Irlanda

Especiais e Opinião
Canadá x Uzbequistão
Canadá
Uzbequistão
Amistosos
Canadá x Irlanda
Irlanda
J. Marsch
M. Flores
C. Larin
J. David
Copa do Mundo

O Canadá enfrenta o Uzbequistão e a República da Irlanda em seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo, com Jesse Marsch lidando com as lesões após o revés doloroso de Marcelo Flores e contando com os gols de Jonathan David e Cyle Larin.


A Seleção Masculina do Canadá tem apenas mais dois jogos pela frente antes de dar início à Copa do Mundo de 2026 em casa, contra a Bósnia e Herzegovina, no dia 12 de junho, em Toronto, e as lesões continuam sendo o foco principal à medida que se aproxima o início das partidas. 

Na segunda-feira, os jogadores de Jesse Marsch entrarão em campo em Edmonton diante de mais de 50 mil torcedores para enfrentar o Uzbequistão, que também disputará a Copa do Mundo, antes de se deslocarem para Montreal para enfrentar a Irlanda no Stade Saputo, com ingressos esgotados. 

No entanto, a preparação não tem sido das melhores. Nove dos 26 jogadores convocados por Marsch na noite de sexta-feira estão se recuperando de algum tipo de lesão, e no sábado, o meia-atacante Marcelo Flores rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) na final da CONCACAF Champions Cup, o que o tirou do torneio. Nenhum substituto foi chamado antes dos amistosos. 

Levando em conta essa lesão e outros fatores, o GOAL analisa os principais destaques antes dos amistosos que antecedem a primeira partida em casa da Copa do Mundo na história da seleção masculina.

  • Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: FinalGetty Images Sport

    As preocupações com lesões continuam

    Quando Marsch revelou sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo, ela contava com todos os melhores nomes disponíveis, apesar das preocupações com lesões em pelo menos nove deles. A situação piorou no sábado, quando Flores torceu o joelho ao dar um passo em falso e teve que ser carregado para fora de campo por um preparador físico, enquanto seu time, o Tigres UANL, acabava perdendo para o Toluca na final da Copa dos Campeões. 

    “Estávamos jantando quando vimos a jogada”, disse o vice-capitão e meio-campista Stephen Eustàquio sobre a lesão de Flores. “Obviamente, há alguns jogadores que já passaram por essa lesão, e nós meio que sabíamos que poderia ser isso. É muito lamentável depois de ver os vídeos de quando ele foi convocado, sua família chorando de alegria, e ele era muito importante para nós como pessoa, mas também como jogador.”

    Esses amistosos serão vitais para o Canadá recuperar alguns dos jogadores que, segundo Marsch, estão indo na direção certa. O zagueiro central titular Moïse Bombito não joga desde outubro, após sofrer uma fratura na perna, e diz que estará “100%” para a estreia na Copa do Mundo, em 12 de junho, mas ainda precisa aumentar sua carga de minutos. Seu companheiro na zaga, Alfie Jones, não joga desde dezembro e está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. O lateral-esquerdo Alphonso Davies está fora da partida, mas seu reserva, Richie Laryea, também não joga desde 22 de abril, mas pode ter minutos em campo. 

    Mais à frente no campo, Promise David entrou na lista de convocados, já que teve uma recuperação acelerada da cirurgia no tendão do quadril em fevereiro, mas não jogou nos últimos jogos. O ponta Jacob Shaffelburg somou apenas 223 minutos na MLS nesta temporada e treinou à parte durante todo o estágio de preparação em Charlotte, na Carolina do Norte. 

    A maioria dos jogadores terá 45 minutos na primeira partida, com apenas Shaffelburg e o também ponta Ali Ahmed descartados para o jogo contra o Uzbequistão. 

    Embora a seleção canadense de 26 jogadores tenha evitado o pior cenário possível em termos de lesões, a saúde e a preparação física continuam sendo fatores críticos nessas duas partidas — especialmente porque Marsch aguarda que vários jogadores-chave recuperem totalmente a forma e espera que a lesão de Flores seja o último contratempo.

    • Publicidade
  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    O ataque precisa começar a marcar gols

    O Canadá pode se manter firme na defesa. O sistema defensivo sob o comando de Marsch, aparentemente independentemente do elenco, tem demonstrado isso nos últimos dois anos. No entanto, é a capacidade de marcar gols que precisa melhorar para a Copa do Mundo. Que melhor maneira de fazer isso do que balançar as redes algumas vezes nos amistosos?

    A posição de atacante está bem servida pelas principais opções do Canadá. Embora Jonathan David tenha deixado a desejar em sua primeira temporada na Juventus, ele continua sendo um pilar do ataque canadense e precisará recuperar sua melhor forma ao longo deste verão. Seu parceiro provavelmente será o companheiro de longa data e segundo maior artilheiro de todos os tempos do Canadá, atrás apenas dele mesmo, Cyle Larin. 

    O jogador de 31 anos, agora conhecido como “Brampton Bagsman” – uma homenagem à sua cidade natal dada pelos torcedores do Southampton –, está jogando com mais liberdade, leveza e confiança do que em meia década, e marcou nove gols desde que se juntou ao Saints em janeiro. 

    “Estou feliz por estar marcando gols novamente, obviamente, depois de passar por um período difícil na minha carreira no futebol”, disse Larin aoGOAL em março, sobre seu ritmo frenético de gols após deixar o Feyenoord para jogar na costa inglesa. “Era só uma questão de encontrar o lugar certo para mim. Sempre disse: ‘Quando jogo, quando sou titular, eu marco gols’.”

    David é certeza para começar todas as partidas na Copa do Mundo e pode jogar todos os minutos. Larin terá que mostrar entrosamento com o atacante da Juventus para recuperar seu lugar de titular na escalação, e ambos se beneficiariam muito com uma explosão ofensiva em qualquer uma das partidas. 

    Tani Oluwaseyi e Promise David terão minutos de jogo. Ainda assim, a dupla titular será David e Larin, e os gols aliviariam muitas das preocupações entre os atacantes, a equipe e os torcedores canadenses rumo à Copa do Mundo. 

  • Guatemala v Canada - Gold Cup 2025: Quarter FinalsGetty Images Sport

    Dúvidas na lateral esquerda

    Sem Davies e considerando a longa ausência de Laryea, surgem dúvidas quanto à posição de lateral-esquerdo do Canadá de cara para os amistosos e a Copa do Mundo. Se nenhum dos dois puder jogar no seu melhor nível, qual é a solução?

    Marsch poderia colocar qualquer um dos laterais-direitos, Niko Sigur ou Alistair Johnston, nessa posição. Até os últimos meses, Sigur atuava principalmente como meio-campista no Hajduk Split, mas assumiu a função de lateral-direito com o Canadá. Ao mesmo tempo, Laryea passou a ocupar a posição de Davies na lateral esquerda, e Johnston ficou de fora devido a problemas nos tendões. 

    Johnston agora retorna à seleção pela primeira vez desde a Copa Ouro de junho e está em excelente forma após uma arrancada no final da temporada com o Celtic, levando o time ao improvável título da Premier League escocesa e da FA Cup escocesa. De acordo com o TransferMarkt, Johnston não jogou nenhuma partida como lateral-esquerdo em suas 271 partidas como profissional e pela seleção, enquanto Sigur já atuou brevemente nessa posição, apesar de ser destro, e poderia ser mais adequado para essa opção alternativa, se necessário.

    “Já joguei como lateral-esquerdo antes, há alguns anos, em alguns jogos da pré-temporada e em uma partida do campeonato”, disse Sigur aos repórteres. “Me sinto confortável na esquerda.”

    Outras soluções possíveis incluem escalar Zorhan Bassong nesses amistosos para dar minutos a Laryea, já que o lateral-esquerdo do Sporting Kansas City permaneceu no elenco, apesar de ter sido cortado da lista de 26 jogadores. No entanto, Laryea terá todas as chances de provar sua boa forma, e a posição será de Davies quando ele retornar. 

  • Canada v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    A escolha do goleiro

    Demorou anos, mas Marsch finalmente decidirá esta semana quem será o goleiro titular para a Copa do Mundo. Depois de dividir igualmente as partidas entre Dayne St. Clair e Maxime Crépeau ao longo de seu mandato como técnico, ele disse aos repórteres que a decisão sobre o goleiro titular para a Copa do Mundo será tomada após a partida contra o Uzbequistão, na qual ambos jogarão 45 minutos. 

    Embora St. Clair tenha enfrentado as seleções melhor classificadas nas duas janelas de jogos internacionais do ano passado, Crépeau pode ter uma vantagem na disputa pela vaga principal. Muito disso se resume a uma questão de vibração, e não apenas de desempenho no gol, já que as atuações e a confiança de Crépeau, apesar da derrota por 2 a 0 para a Argentina na estreia da Copa América — o terceiro jogo de Marsch no comando —, ainda pesam bastante. 

    No âmbito dos clubes este ano, nenhum dos dois tem se destacado. Crépeau sofreu 43 gols pelo Orlando City, a pior defesa da MLS, e tem uma média de gols evitados de -0,6, enquanto St. Clair sofreu 28 gols pelo Inter Miami, time que não é muito melhor.  

    “Precisamos nos conhecer fora de campo também, e precisamos saber o que funciona para nós quando estamos jogando, quando não estamos jogando, incentivando um ao outro, preparando um ao outro para todas as situações, basicamente”, disse Crépeau à The Canadian Press.

    “Nós nos conhecemos muito bem, e há um respeito mútuo porque, obviamente, somos bons rapazes, mas, no fim das contas, nos preocupamos uns com os outros. É algo muito saudável dentro do nosso grupo.”

    A decisão não será fácil, especialmente considerando que esta é a primeira Copa do Mundo de Crépeau depois de ter perdido a de 2022 após uma defesa heróica em que quebrou a perna para ajudar o LAFC a conquistar a MLS Cup. Provavelmente não há uma “decisão errada” propriamente dita, mas qualquer que seja a escolha de Marsch, ela será fortemente questionada, e dizer à dupla de amigos de longa data qual deles vai realizar o sonho de infância não é uma posição invejável de se estar.

  • Canada v New Zealand: Group A - FIFA Women's World Cup 2015Getty Images Sport

    A paixão dos torcedores canadenses pelo futebol em plena exibição

    O Canadá entrará na arena esta semana, jogando diante de mais de 45 mil torcedores no maior estádio do país, em Edmonton, contra o Uzbequistão, antes de seguir para Montreal para enfrentar a Irlanda diante de um Stade Saputo lotado. 


    Após uma semana que os jogadores e Marsch descreveram como “tranquila” em Charlotte, longe dos holofotes e sem a atenção da mídia, eles enfrentarão o centro das atenções de frente. Não apenas por parte de uma grande equipe de jornalistas, mas também de duas torcidas animadas em Edmonton e Montreal.

    É pressão? Não exatamente. Para grande parte do público canadense, o futebol ainda é uma novidade, e o fato de o Canadá estar pelo menos competitivo e na competição contribuirá para um clima mais festivo. No entanto, os jogadores sentirão a pressão sobre si mesmos e, assim que entrarem no circo que é uma Copa do Mundo em casa, lidar com a atenção de maneira positiva será vital. 

    “Estamos animados por estar em Edmonton para dar início às coisas, e sabemos que haverá uma grande torcida”, disse Marsch. “Estamos animados por estar aqui no Canadá depois do trabalho que fizemos na Carolina, e sim, estamos prontos e focados para amanhã, e depois para mais um estádio lotado em Montreal.”

Amistosos
Canadá crest
Canadá
CAN
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB
Amistosos
Canadá crest
Canadá
CAN
Irlanda crest
Irlanda
IRL