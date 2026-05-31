A decepção de Marcelo Flores na Copa do Mundo e as dúvidas sobre o ataque de Jonathan David e Cyle Larin: cinco pontos-chave para o Canadá de Jesse Marsch nos amistosos pré-Copa do Mundo contra o Uzbequistão e a República da Irlanda

Quando Marsch revelou sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo, ela contava com todos os melhores nomes disponíveis, apesar das preocupações com lesões em pelo menos nove deles. A situação piorou no sábado, quando Flores torceu o joelho ao dar um passo em falso e teve que ser carregado para fora de campo por um preparador físico, enquanto seu time, o Tigres UANL, acabava perdendo para o Toluca na final da Copa dos Campeões.

“Estávamos jantando quando vimos a jogada”, disse o vice-capitão e meio-campista Stephen Eustàquio sobre a lesão de Flores. “Obviamente, há alguns jogadores que já passaram por essa lesão, e nós meio que sabíamos que poderia ser isso. É muito lamentável depois de ver os vídeos de quando ele foi convocado, sua família chorando de alegria, e ele era muito importante para nós como pessoa, mas também como jogador.”

Esses amistosos serão vitais para o Canadá recuperar alguns dos jogadores que, segundo Marsch, estão indo na direção certa. O zagueiro central titular Moïse Bombito não joga desde outubro, após sofrer uma fratura na perna, e diz que estará “100%” para a estreia na Copa do Mundo, em 12 de junho, mas ainda precisa aumentar sua carga de minutos. Seu companheiro na zaga, Alfie Jones, não joga desde dezembro e está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. O lateral-esquerdo Alphonso Davies está fora da partida, mas seu reserva, Richie Laryea, também não joga desde 22 de abril, mas pode ter minutos em campo.

Mais à frente no campo, Promise David entrou na lista de convocados, já que teve uma recuperação acelerada da cirurgia no tendão do quadril em fevereiro, mas não jogou nos últimos jogos. O ponta Jacob Shaffelburg somou apenas 223 minutos na MLS nesta temporada e treinou à parte durante todo o estágio de preparação em Charlotte, na Carolina do Norte.

A maioria dos jogadores terá 45 minutos na primeira partida, com apenas Shaffelburg e o também ponta Ali Ahmed descartados para o jogo contra o Uzbequistão.

Embora a seleção canadense de 26 jogadores tenha evitado o pior cenário possível em termos de lesões, a saúde e a preparação física continuam sendo fatores críticos nessas duas partidas — especialmente porque Marsch aguarda que vários jogadores-chave recuperem totalmente a forma e espera que a lesão de Flores seja o último contratempo.