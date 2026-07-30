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'A dança está no meu sangue' - Ex-estrela de Chelsea e Manchester City se inscreve no Strictly Come Dancing
Wright-Phillips troca as chuteiras pelo salão de baile
O ex-internacional inglês Wright-Phillips foi anunciado como participante da próxima edição de 2026 do Strictly Come Dancing. A notícia foi oficialmente revelada na quinta-feira nos canais de redes sociais do principal programa da BBC.
O ex-ponta teve uma carreira brilhante como jogador, somando 36 partidas pela seleção de seu país, além de passagens de destaque por Manchester City, Chelsea e Queens Park Rangers. Ele também atuou nos Estados Unidos, defendendo o New York Red Bulls e o Phoenix Rising, antes de pendurar as chuteiras.
“A dança está no meu sangue”
Falando após o anúncio, Wright-Phillips expressou seu entusiasmo pelo desafio que tem pela frente, apesar de reconhecer a curva de aprendizado acentuada envolvida na dança de salão. O atual comentarista admitiu que sua experiência na pista de dança, anteriormente, se limitava a comemorações em família.
"A dança está no meu sangue, mas principalmente em eventos de família!", brincou Wright-Phillips. "O Strictly está definitivamente fora da minha zona de conforto, mas estou super empolgado para começar e realmente ansioso pelo desafio!"
Embaixador vira artista de entretenimento
Desde que se aposentou do futebol profissional, Wright-Phillips construiu uma carreira bem-sucedida na televisão como comentarista de grandes emissoras, incluindo BBC, Sky Sports, ITV e a Premier League. O filho da lenda do Arsenal Ian Wright também atua como embaixador oficial do Manchester City desde 2020.
Agora, ele se junta a um elenco eclético de celebridades para a edição de 2026, incluindo a atriz Lacey Turner, a personalidade de TV Dani Dyer e a cantora australiana Delta Goodrem. Outros participantes famosos serão anunciados ao longo do verão, à medida que cresce a expectativa para a nova temporada de outono.
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Estreia no outono na BBC
A novíssima série de Strictly Come Dancing chegará às telas de televisão neste outono, indo ao ar nas noites de sábado e domingo na BBC One e no BBC iPlayer. Os espectadores já podem adicionar o principal programa de entretenimento à sua lista para assistir antes da grande estreia de setembro.
Wright-Phillips tentará trocar sua característica velocidade explosiva pela ponta por ritmo e elegância na pista de dança. Os fãs de futebol estarão ansiosos para ver se o ex-campeão da Premier League consegue repetir seu sucesso esportivo no famoso salão de baile da BBC.
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