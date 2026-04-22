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Muhammad Zaki

Traduzido por

"A culpa é minha" - Gianluigi Buffon admite seu papel no cartão vermelho recebido por Zinedine Zidane por ter dado uma cabeçada em Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006

G. Buffon
Z. Zidane
Itália
M. Materazzi
Itália x França
França
Copa do Mundo
Juventus
Real Madrid

O ícone italiano Gianluigi Buffon falou abertamente sobre o momento mais infame da história da Copa do Mundo, assumindo, em tom de brincadeira, a responsabilidade pelo momento de loucura de Zinedine Zidane na final de 2006. O lendário goleiro acredita que suas próprias defesas heroicas entre os postes levaram o ícone francês ao limite, antes de sua chocante cabeçada em Marco Materazzi.

  • A defesa que desencadeou o colapso

    Em uma entrevista abrangente concedida ao The Guardianapós o lançamento de seu livro, “Saved”, Buffon refletiu sobre a final da Copa do Mundo de 2006 e seu papel na expulsão do craque francês Zidane. Momentos antes da infame cabeçada, o goleiro italiano fez uma defesa reflexa de nível mundial para impedir um cabeceio poderoso de Zidane que parecia destinado ao fundo da rede.

    “Lembro-me bem disso”, disse Buffon. “Quando Zidane acertou a bola, ele cabeceou com tanta força e uma certa agressividade. Foi como se ele tivesse acertado com o pé em vez da cabeça, de tão rápido que foi. Eu sabia que ele estava convencido de que tinha marcado. Então, ele ficou frustrado porque eu defendi, mas, sendo o incrível campeão que é, acredito que ele também tenha apreciado minha defesa no final.”

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  • Final Italy v France - World Cup 2006Getty Images Sport

    Comunicar a cabeçada aos árbitros

    Enquanto o mundo inteiro estava com os olhos fixos na bola, Buffon foi um dos poucos jogadores que viu a briga entre Zidane e Materazzi. O goleiro admitiu ter sido fundamental para garantir que os árbitros tomassem medidas contra a lenda do Real Madrid, depois que o bandeirinha não viu o contato inicial.

    “Eu estava a cerca de 15 metros de distância e pude ouvir o baque”, explicou Buffon. “Se ele tivesse feito isso com qualquer outra pessoa, ela teria ficado inconsciente. O bandeirinha não viu. O único que testemunhou foi eu. Então, corri até o árbitro e o assistente para chamar a atenção deles. Materazzi estava no chão, Zidane estava imóvel, eu estava protestando e, finalmente, a partida foi interrompida.”

    Quando questionado sobre o incidente caótico, o ex-goleiro da Juventus brincou: “A culpa é minha.”

  • O peso do declínio do futebol italiano

    Passando de sua glória como jogador para sua recente função executiva, Buffon expressou sua profunda tristeza pelo fato de a Itália não ter conseguido se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Tendo atuado como chefe da delegação durante a recente derrota na repescagem para a Bósnia e Herzegovina, o ex-capitão da Juventus admitiu que a situação atual da Azzurra é difícil de aceitar.

    “Foi uma página dolorosa para o futebol italiano e para mim”, admitiu. “Se tivessem me dito que isso aconteceria há 12 anos, eu teria dito que é muito mais fácil ver mil alienígenas ao meu redor do que a Itália não se classificar para três torneios consecutivos. Mas essa é a realidade. Para superar isso, precisamos entender por que existem dificuldades. Precisamos mudar. Se formos claros nessa análise, temos o potencial de criar um futuro muito melhor. Mas se negarmos que existe um problema, então esse problema estará sempre presente.”

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A vida após o apito final

    Agora com 48 anos e aposentado desde 2023, Buffon falou com franqueza sobre a transição de ser uma figura “onipotente” em campo para uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Apesar do status de lenda que ocupa em Turim e além, ele insiste que não sente falta da rotina diária do futebol profissional.

    "Tenho sentimentos muito contraditórios agora porque, por um lado, senti que foi a escolha certa", disse Buffon sobre sua aposentadoria. "Por isso, fiquei feliz por encerrar minha trajetória. Mas, por outro lado, obviamente tive receios porque, a partir daquele momento, depois de quase 30 anos, sabia que minha vida seria completamente diferente. Realmente não sinto falta de jogar. Estou convencido de que foi a hora certa para encerrar... Agora estou vivendo de uma maneira diferente, mais tranquila. Mas aprendi a aceitar isso e seguir em frente.”