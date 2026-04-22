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"A culpa é minha" - Gianluigi Buffon admite seu papel no cartão vermelho recebido por Zinedine Zidane por ter dado uma cabeçada em Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006
A defesa que desencadeou o colapso
Em uma entrevista abrangente concedida ao The Guardianapós o lançamento de seu livro, “Saved”, Buffon refletiu sobre a final da Copa do Mundo de 2006 e seu papel na expulsão do craque francês Zidane. Momentos antes da infame cabeçada, o goleiro italiano fez uma defesa reflexa de nível mundial para impedir um cabeceio poderoso de Zidane que parecia destinado ao fundo da rede.
“Lembro-me bem disso”, disse Buffon. “Quando Zidane acertou a bola, ele cabeceou com tanta força e uma certa agressividade. Foi como se ele tivesse acertado com o pé em vez da cabeça, de tão rápido que foi. Eu sabia que ele estava convencido de que tinha marcado. Então, ele ficou frustrado porque eu defendi, mas, sendo o incrível campeão que é, acredito que ele também tenha apreciado minha defesa no final.”
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Comunicar a cabeçada aos árbitros
Enquanto o mundo inteiro estava com os olhos fixos na bola, Buffon foi um dos poucos jogadores que viu a briga entre Zidane e Materazzi. O goleiro admitiu ter sido fundamental para garantir que os árbitros tomassem medidas contra a lenda do Real Madrid, depois que o bandeirinha não viu o contato inicial.
“Eu estava a cerca de 15 metros de distância e pude ouvir o baque”, explicou Buffon. “Se ele tivesse feito isso com qualquer outra pessoa, ela teria ficado inconsciente. O bandeirinha não viu. O único que testemunhou foi eu. Então, corri até o árbitro e o assistente para chamar a atenção deles. Materazzi estava no chão, Zidane estava imóvel, eu estava protestando e, finalmente, a partida foi interrompida.”
Quando questionado sobre o incidente caótico, o ex-goleiro da Juventus brincou: “A culpa é minha.”
O peso do declínio do futebol italiano
Passando de sua glória como jogador para sua recente função executiva, Buffon expressou sua profunda tristeza pelo fato de a Itália não ter conseguido se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Tendo atuado como chefe da delegação durante a recente derrota na repescagem para a Bósnia e Herzegovina, o ex-capitão da Juventus admitiu que a situação atual da Azzurra é difícil de aceitar.
“Foi uma página dolorosa para o futebol italiano e para mim”, admitiu. “Se tivessem me dito que isso aconteceria há 12 anos, eu teria dito que é muito mais fácil ver mil alienígenas ao meu redor do que a Itália não se classificar para três torneios consecutivos. Mas essa é a realidade. Para superar isso, precisamos entender por que existem dificuldades. Precisamos mudar. Se formos claros nessa análise, temos o potencial de criar um futuro muito melhor. Mas se negarmos que existe um problema, então esse problema estará sempre presente.”
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A vida após o apito final
Agora com 48 anos e aposentado desde 2023, Buffon falou com franqueza sobre a transição de ser uma figura “onipotente” em campo para uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Apesar do status de lenda que ocupa em Turim e além, ele insiste que não sente falta da rotina diária do futebol profissional.
"Tenho sentimentos muito contraditórios agora porque, por um lado, senti que foi a escolha certa", disse Buffon sobre sua aposentadoria. "Por isso, fiquei feliz por encerrar minha trajetória. Mas, por outro lado, obviamente tive receios porque, a partir daquele momento, depois de quase 30 anos, sabia que minha vida seria completamente diferente. Realmente não sinto falta de jogar. Estou convencido de que foi a hora certa para encerrar... Agora estou vivendo de uma maneira diferente, mais tranquila. Mas aprendi a aceitar isso e seguir em frente.”