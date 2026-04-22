"A culpa é minha" - Gianluigi Buffon admite seu papel no cartão vermelho recebido por Zinedine Zidane por ter dado uma cabeçada em Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006

Em uma entrevista abrangente concedida ao The Guardianapós o lançamento de seu livro, “Saved”, Buffon refletiu sobre a final da Copa do Mundo de 2006 e seu papel na expulsão do craque francês Zidane. Momentos antes da infame cabeçada, o goleiro italiano fez uma defesa reflexa de nível mundial para impedir um cabeceio poderoso de Zidane que parecia destinado ao fundo da rede.

“Lembro-me bem disso”, disse Buffon. “Quando Zidane acertou a bola, ele cabeceou com tanta força e uma certa agressividade. Foi como se ele tivesse acertado com o pé em vez da cabeça, de tão rápido que foi. Eu sabia que ele estava convencido de que tinha marcado. Então, ele ficou frustrado porque eu defendi, mas, sendo o incrível campeão que é, acredito que ele também tenha apreciado minha defesa no final.”