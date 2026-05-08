A culpa é de Vincent Kompany? Técnico do Bayern de Munique é questionado sobre decisões cruciais na derrota para o PSG, enquanto lenda elogia o impacto de Michael Olise e Luis Díaz

Dietmar Hamann acredita que os atuais campeões europeus expuseram as limitações do Bayern ao longo da disputa das semifinais, quando o gigante francês saiu vitorioso por 6 a 5 no placar agregado. O ex-meio-campista do Liverpool e do Bayern apontou diretamente a linha defensiva alta de Kompany como um dos principais pontos fracos contra adversários de elite. Hamann destacou a facilidade com que o PSG explorou essa formação, especialmente quando Ousmane Dembélé abriu o placar logo aos três minutos, após uma arrancada explosiva de Khvicha Kvaratskhelia pela ala esquerda.

“Se você deve jogar assim durante 180 minutos contra o PSG é uma pergunta que você tem que fazer a Vincent Kompany”, observou Hamann em sua coluna na Sky Sport. Ele argumentou que, embora uma pressão tão agressiva possa funcionar na Bundesliga, ela deixa a defesa vulnerável a atacantes de nível mundial, concluindo: “Isso pode dar certo no campeonato nacional, mas não quando você joga contra os melhores.”

Apesar da decepção, Hamann reconheceu que a temporada continua sendo positiva no geral, especialmente porque o Bayern já foi coroado campeão da Bundesliga. “Apesar da eliminação da Liga dos Campeões, o Bayern tem feito uma temporada muito boa até agora. Ela pode se tornar uma temporada excepcional se eles vencerem a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart em 23 de maio”, acrescentou.