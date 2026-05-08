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A culpa é de Vincent Kompany? Técnico do Bayern de Munique é questionado sobre decisões cruciais na derrota para o PSG, enquanto lenda elogia o impacto de Michael Olise e Luis Díaz
Preocupações táticas em relação a Vincent Kompany
Dietmar Hamann acredita que os atuais campeões europeus expuseram as limitações do Bayern ao longo da disputa das semifinais, quando o gigante francês saiu vitorioso por 6 a 5 no placar agregado. O ex-meio-campista do Liverpool e do Bayern apontou diretamente a linha defensiva alta de Kompany como um dos principais pontos fracos contra adversários de elite. Hamann destacou a facilidade com que o PSG explorou essa formação, especialmente quando Ousmane Dembélé abriu o placar logo aos três minutos, após uma arrancada explosiva de Khvicha Kvaratskhelia pela ala esquerda.
“Se você deve jogar assim durante 180 minutos contra o PSG é uma pergunta que você tem que fazer a Vincent Kompany”, observou Hamann em sua coluna na Sky Sport. Ele argumentou que, embora uma pressão tão agressiva possa funcionar na Bundesliga, ela deixa a defesa vulnerável a atacantes de nível mundial, concluindo: “Isso pode dar certo no campeonato nacional, mas não quando você joga contra os melhores.”
Apesar da decepção, Hamann reconheceu que a temporada continua sendo positiva no geral, especialmente porque o Bayern já foi coroado campeão da Bundesliga. “Apesar da eliminação da Liga dos Campeões, o Bayern tem feito uma temporada muito boa até agora. Ela pode se tornar uma temporada excepcional se eles vencerem a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart em 23 de maio”, acrescentou.
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Dificuldade na escolha de Jamal Musiala
Um dos principais assuntos em destaque no confronto das semifinais foi a inclusão de Jamal Musiala na escalação inicial. Hamann questionou por que o jovem meia foi escalado, apesar de ter apresentado uma queda de rendimento na preparação para a segunda partida.
“Eu me perguntei: por que Jamal Musiala estava no time titular depois de suas atuações ruins em Paris e contra o Heidenheim? O técnico também precisa responder a essa pergunta. Leon Goretzka talvez fosse a melhor opção. Musiala poderia ter ajudado mais a equipe se tivesse entrado no último quarto de hora”, disse Hamann.
A ausência de Serge Gnabry também foi citada como um fator importante na incapacidade do Bayern de romper a defesa parisiense. Gnabry foi descartado para o restante da temporada e deve perder a Copa do Mundo de 2026 neste verão, após sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante o último treino do Bayern, em 19 de abril.
"O fato de que Serge Gnabry fez muita falta nos dois jogos não deve passar despercebido aqui", observou Hamann. Ele também destacou que Alphonso Davies tem enfrentado dificuldades para justificar sua recente e lucrativa renovação de contrato, afirmando: "Renovaram o contrato de Davies por um salário principesco, mas seu desempenho não tem correspondido a isso até agora."
Elogios a Olise e Diaz
Embora grande parte da análise pós-jogo tenha se concentrado nos aspectos negativos, Michael Olise e Luis Díaz receberam muitos elogios por seus esforços. Hamann acredita que a dupla foi fundamental para levar o clube até a fase das semifinais, o que ficou evidente por sua impressionante eficiência na finalização.
Olise tem sido uma revelação nesta temporada, com cinco gols e sete assistências na Liga dos Campeões, enquanto Luis Diaz se mostrou igualmente vital, marcando sete gols e dando quatro assistências na competição.
“Michael Olise foi excelente na primeira partida, mas infelizmente não teve sorte na segunda. Ele tentou, mas os parisienses o marcaram muito bem com uma defesa combinada. Não foi culpa dele. Sem Olise e Luis Diaz, que também deram tudo de si novamente, o Bayern nem teria chegado às semifinais”, disse ele.
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O que define um talento de nível internacional
Hamann concluiu que o elenco do Bayern carece de talento de “nível mundial” suficiente para jogos decisivos. Ele observou que apenas Diaz, Olise, Manuel Neuer e, em certa medida, Aleksandar Pavlovic atingiram esse nível de elite nas duas partidas contra o PSG, afirmando: “E isso é muito pouco” para um clube da envergadura do Bayern.