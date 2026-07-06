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A Croácia apresenta reclamação à FIFA por “uso indevido da tecnologia” após a polêmica eliminação da Copa do Mundo contra Portugal
Protesto contra a intervenção do VAR
A trajetória da Croácia na Copa do Mundo terminou da maneira mais amarga que se poderia imaginar, com uma derrota por 2 a 1 para Portugal selada por uma decisão que deixou o país em estado de choque. Após o apito final, a Federação Croata de Futebol (HNS) agiu rapidamente para apresentar uma reclamação formal à FIFA, alegando um “abuso da tecnologia” que, segundo eles, lhes custou injustamente uma vaga nas oitavas de final.
A polêmica gira em torno de um gol anulado nos segundos finais do tempo de acréscimo, quando Josko Gvardiol parecia ter salvado a Croácia no torneio. O gol foi inicialmente validado em campo, mas uma longa análise do VAR levou o árbitro Espen Eskas a reverter a decisão, citando um impedimento que só se tornou aparente por meio de dados armazenados na própria bola da partida.
A entidade reguladora acredita que o espírito do jogo foi violado por um detalhe técnico, o que a levou a tomar a medida incomum de apresentar uma reclamação oficial. Embora a FIFA geralmente apoie suas equipes de arbitragem, a entidade foi forçada a defender o processo do VAR diante do intenso escrutínio que se seguiu ao apito final.
- AFP
O “gráfico do batimento cardíaco” que partiu corações
Embora as repetições na televisão parecessem mostrar um gol válido, a tecnologia da FIFA incorporada à bola Adidas Trionda detectou um toque microscópico do cabelo de Igor Matanovic que alterou todo o cálculo do impedimento.
A FIFA defendeu o processo, divulgando um comunicado para esclarecer que “os sensores IMU instalados na bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato leve, exibido aos telespectadores na transmissão como um ‘gráfico de batimento cardíaco’, e proporcionam aos árbitros um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas”.
No entanto, a Croácia argumenta que esse nível de escrutínio se afasta do espírito “claro e óbvio” do VAR e se baseia em dados que torcedores e jogadores não podem ver em tempo real. A Federação Croata de Futebol (HNS) também criticou a decisão anterior que levou Portugal a empatar por meio de um pênalti convertido por Cristiano Ronaldo aos 68 minutos.
A HNS exige transparência regulatória
A reclamação formal apresentada pela HNS concentra-se no protocolo utilizado pelo Árbitro Assistente de Vídeo e na questão de saber se este excedeu o mandato para o qual foi concebido. A HNS argumenta que o critério de “erro claro e óbvio” não foi atendido e que a interrupção causada pela revisão prejudicou o andamento do que deveria ter sido uma partida justa.
O porta-voz da HNS, Tomislav Pacak, disse à RTL Danas: “A Federação Croata de Futebol enviou uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual expressamos profunda decepção e discordância em relação à partida contra Portugal, não por causa das decisões arbitrais em si — pois elas podem ser discutidas após cada partida —, mas por causa do próprio processo que levou a essas decisões.
“Para começar, acreditamos que o protocolo do VAR foi aplicado de forma totalmente incorreta ao pênalti a favor de Portugal e que o árbitro não deveria ter sido chamado para revisar as imagens. E, mais importante ainda, no gol de empate de Guardiola, Pašalić foi marcado em impedimento contra as regras e o espírito do futebol devido a uma jogada inexistente de Matanović, pois foi isso que o sensor indicou.
“Acreditamos que isso seja um abuso da tecnologia, que acolhemos no futebol, mas consideramos que essa aplicação não é benéfica para a FIFA, para as seleções e para os torcedores, e sabemos que nossa carta não vai diminuir a dor e a decepção dos torcedores e jogadores, mas acreditamos que é importante alertar a FIFA e solicitar uma explicação detalhada de todas as decisões.”
- Getty Images
Modric critica o duplo padrão
O capitão Luka Modric não mediu palavras ao avaliar a situação, expressando sua frustração com a forma como a tecnologia está sendo implementada no maior palco do mundo. O veterano do Real Madrid sugeriu que a aplicação das regras parecia inconsistente, especialmente ao comparar o tratamento dado às nações menores com o dispensado aos gigantes consagrados do futebol.
O lendário meio-campista apontou para uma aparente falta de imparcialidade no processo de tomada de decisões durante a partida. Em declarações aos repórteres na zona mista, Modric criticou o que chamou de “duplo padrão”, destacando que a tecnologia muitas vezes parece funcionar contra sua equipe em momentos decisivos.
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