A Croácia apresenta reclamação à FIFA por “uso indevido da tecnologia” após a polêmica eliminação da Copa do Mundo contra Portugal

A trajetória da Croácia na Copa do Mundo terminou da maneira mais amarga que se poderia imaginar, com uma derrota por 2 a 1 para Portugal selada por uma decisão que deixou o país em estado de choque. Após o apito final, a Federação Croata de Futebol (HNS) agiu rapidamente para apresentar uma reclamação formal à FIFA, alegando um “abuso da tecnologia” que, segundo eles, lhes custou injustamente uma vaga nas oitavas de final.

A polêmica gira em torno de um gol anulado nos segundos finais do tempo de acréscimo, quando Josko Gvardiol parecia ter salvado a Croácia no torneio. O gol foi inicialmente validado em campo, mas uma longa análise do VAR levou o árbitro Espen Eskas a reverter a decisão, citando um impedimento que só se tornou aparente por meio de dados armazenados na própria bola da partida.

A entidade reguladora acredita que o espírito do jogo foi violado por um detalhe técnico, o que a levou a tomar a medida incomum de apresentar uma reclamação oficial. Embora a FIFA geralmente apoie suas equipes de arbitragem, a entidade foi forçada a defender o processo do VAR diante do intenso escrutínio que se seguiu ao apito final.