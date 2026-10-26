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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A crise entre Al-Nassr e Al-Wasl se intensifica: a Confederação Asiática está na linha de fogo e uma batalha jurídica se desenha no horizonte!

Especiais e Opinião
Al-Nassr x Al-Wasl
Al-Nassr
Al-Wasl
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

O que aconteceu?

A polêmica não parou na decisão de adiar o confronto entre Al-Nassr e Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite; pelo contrário, a questão se transformou em uma crise que ultrapassou os limites da partida, depois de levantar questionamentos sobre as justificativas da decisão e o quanto ela está em consonância com o princípio da igualdade de oportunidades entre os clubes.

Entre a insistência do lado saudita em ter concluído os preparativos necessários para a realização do duelo e as circunstâncias que impediram a chegada da delegação do Al-Wasl, a Confederação Asiática de Futebol se viu diante de uma onda de críticas e de cobranças para esclarecer o que aconteceu.

A crise não estava apenas na mudança da data de uma partida, mas nos detalhes que cercaram a decisão, especialmente depois que a Federação Saudita de Futebol confirmou ter concluído os preparativos organizacionais necessários, incluindo as autorizações de voo e a coordenação com os órgãos competentes, além da chegada da equipe de arbitragem e do observador da partida a Riade.

Esses dados abriram espaço para questionamentos sobre os motivos que levaram a confederação continental a adiar o jogo, e se as circunstâncias enfrentadas pelo time emiratense se enquadram entre os casos que justificam a alteração da data do confronto.

  • O Al-Nassr está pronto. Então por que a partida foi adiada?

    O Al-Nassr deveria receber o Al-Wasl no estádio Al-Awwal Park, em Riad, pela competição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, mas a impossibilidade de deslocamento da delegação do time emiradense levou ao adiamento da partida por decisão da Confederação Asiática de Futebol.

    A crise esteve ligada a dificuldades relacionadas à viagem e às circunstâncias envolvendo o tráfego aéreo, enquanto a Federação Saudita afirmou ter concluído os procedimentos e as coordenações necessários para a realização do confronto.

    Essa divergência entre o preparo dos arranjos dentro da Arábia Saudita e a impossibilidade de chegada da delegação do Al-Wasl levantou pontos de interrogação no meio esportivo, especialmente com a chegada da equipe de arbitragem e do delegado da partida a Riad.

    No entanto, esse ponto sozinho não é suficiente para concluir que a decisão de adiamento viola os regulamentos, uma vez que a avaliação jurídica depende da natureza das circunstâncias enfrentadas pela delegação emiradense, das provas em que a Confederação Asiática de Futebol se baseou ao tomar sua decisão e da medida em que se aplicam ao caso as disposições de força maior ou de situações excepcionais.

  • O fantasma do passado retorna: e o Al-Hilal está presente nas comparações

    A polêmica não ficou restrita à torcida do Al-Nassr, já que a crise trouxe de volta à tona episódios anteriores envolvendo o Al-Hilal, relembrados nos debates sobre a forma como a Confederação Asiática de Futebol lida com condições de viagem e crises emergenciais. Entre os mais destacados está o episódio em que a equipe foi obrigada a viajar por terra até o Catar em condições difíceis, além de sua eliminação da Liga dos Campeões da Ásia em 2020, durante a crise da pandemia de coronavírus, depois que ficou impossibilitada de cumprir os requisitos de participação em razão dos casos de infecção pelo vírus dentro da delegação.

    Essas comparações alimentaram as cobranças pela necessidade de aplicar os regulamentos com critérios claros e constantes a todos os clubes, independentemente dos nomes das equipes ou de suas nacionalidades.

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    Ainda assim, a comparação jurídica entre os episódios não se sustenta apenas pela semelhança aparente das circunstâncias; cada caso está ligado aos seus detalhes e aos regulamentos vigentes na época, além das decisões oficiais e das razões sobre as quais foram fundamentadas.

    E permanece a pergunta mais importante: a Confederação Asiática de Futebol tratou os casos semelhantes com os mesmos critérios? A resposta exige a consulta às justificativas oficiais de cada decisão, e não apenas a comparação entre os resultados finais, o que torna a divulgação dos detalhes da última decisão e sua explicação algo necessário para conter a polêmica.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Nassr tem alguma chance de recorrer juridicamente?

    O aspecto jurídico entrou no centro da crise, em meio a cobranças por esclarecimentos sobre a base regulamentar na qual a Confederação Asiática se apoiou para adiar a partida, e sobre o grau de compatibilidade da decisão com os regulamentos do torneio.

    Críticos entendem que o fato de a Federação Saudita e o Al-Nassr terem concluído os preparativos necessários para a realização do confronto exige uma explicação clara sobre o que aconteceu, especialmente diante da chegada da equipe de arbitragem e do delegado da partida a Riad.

    Porém, falar sobre o direito do Al-Nassr aos pontos da partida ou em considerar o Al-Wasl derrotado pelo placar de 3 a 0 continua sendo prematuro, enquanto não for definido o grau de aplicabilidade dos artigos do regulamento ao caso, e se existem circunstâncias excepcionais reconhecidas oficialmente, pois o adiamento não significa automaticamente a derrota da equipe impossibilitada de viajar, assim como a reivindicação dos pontos, por si só, não basta para garantir que eles sejam concedidos; já que a questão depende das provas, dos procedimentos e das decisões emitidas pelas instâncias competentes.

    A partir daí, destaca-se a importância de o Al-Nassr e a Federação Saudita obterem um esclarecimento oficial sobre os motivos do adiamento, os artigos regulamentares nos quais a decisão se baseou, e os procedimentos disponíveis para contestá-la, caso existam fundamentos regulamentares para isso.

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  • Confronto ainda em aberto: a decisão aguardada define o rumo

    A crise envolvendo Al-Nassr e Al-Wasl coloca a Confederação Asiática de Futebol diante de um teste relacionado à clareza de suas decisões e à sua capacidade de explicá-las aos clubes e às torcidas, especialmente quando as circunstâncias do adiamento levantam questionamentos sobre a justiça competitiva. O que se exige não se limita a definir uma nova data para a partida, mas se estende a esclarecer os motivos que fizeram do adiamento a opção adotada e como os regulamentos foram aplicados neste caso.

    Quanto ao Al-Nassr, estará diante de opções determinadas pelos detalhes da decisão oficial e pelo que os regulamentos permitem, seja por meio de pedidos de esclarecimentos ou recorrendo às vias de contestação disponíveis. O litígio pode evoluir para instâncias de arbitragem esportiva superiores, caso os procedimentos pertinentes sejam esgotados e estejam presentes as condições legais necessárias para isso.

    À espera de que o cenário se esclareça, o caso permanece em aberto, com perguntas importantes, mas sua resolução não virá pela indignação das torcidas ou apenas por comparações, e sim por meio dos regulamentos, das provas e da interpretação oficial. O verdadeiro critério nesta crise é o grau de cumprimento, por todas as partes, das regras que regem a competição, garantindo que sejam aplicadas de forma clara e coerente a todos.

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