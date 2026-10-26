A polêmica não parou na decisão de adiar o confronto entre Al-Nassr e Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite; pelo contrário, a questão se transformou em uma crise que ultrapassou os limites da partida, depois de levantar questionamentos sobre as justificativas da decisão e o quanto ela está em consonância com o princípio da igualdade de oportunidades entre os clubes.

Entre a insistência do lado saudita em ter concluído os preparativos necessários para a realização do duelo e as circunstâncias que impediram a chegada da delegação do Al-Wasl, a Confederação Asiática de Futebol se viu diante de uma onda de críticas e de cobranças para esclarecer o que aconteceu.

A crise não estava apenas na mudança da data de uma partida, mas nos detalhes que cercaram a decisão, especialmente depois que a Federação Saudita de Futebol confirmou ter concluído os preparativos organizacionais necessários, incluindo as autorizações de voo e a coordenação com os órgãos competentes, além da chegada da equipe de arbitragem e do observador da partida a Riade.

Esses dados abriram espaço para questionamentos sobre os motivos que levaram a confederação continental a adiar o jogo, e se as circunstâncias enfrentadas pelo time emiratense se enquadram entre os casos que justificam a alteração da data do confronto.