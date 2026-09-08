Três partidas, três pontos conquistados. Uma vitória e duas derrotas, a última no domingo, em casa, contra o Paris FC. O Olympique de Marselha começou a Ligue 1 com o freio de mão puxado, algo inevitável depois de um verão só olhando, sonhando com reforços, sem a possibilidade de alcançá-los. Na coluna de novos reforços há um enorme zero, no Velodrone não se viu ninguém novo, e o futuro não promete bem. Quem confirma isso é o presidente do OM, Stéphane Richard, segundo o qual as medidas de austeridade continuarão nos próximos meses. Algo inevitável, para não sair dos parâmetros da DNCG.
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A crise do Marseille: saídas dos craques, cortes na folha salarial e uma classificação que faz chorar. O futuro não é promissor
"Os cortes ainda não terminaram"
"No geral, o elenco foi reduzido e conseguimos obter uma redução significativa da folha salarial", disse Richard. "Isso não tem precedentes na história do clube em um período tão curto. Ainda há negociações em andamento com alguns jogadores, aos quais agradeço. Alguns se ofereceram espontaneamente, outros manifestaram interesse em participar deste esforço crucial, que precisamos empreender para poder demonstrar tudo o que realizamos no fim do ano tendo em vista a reunião com a DNCG (o órgão de controle financeiro do futebol francês). Nossa trajetória mudou completamente em relação às últimas duas temporadas. Ainda não alcançamos nosso objetivo, isso está claro, mas tudo o que ainda pudermos fazer nos ajudará em nossa causa, em nossa argumentação diante da DNCG no fim do ano".
Saída de Greenwood, Genésio 'briga' por Paixão
Sob a pressão da DNCG e das normas europeias de Fair Play Financeiro, o Olympique de Marselha se comprometeu a reduzir a folha salarial de 160 milhões de euros para menos de 100 milhões. A redução foi de 30-35%, mas não é suficiente: o OM continuará trabalhando para reduzir a folha salarial e para buscar possíveis transferências a fim de gerar receitas com vendas. Nos últimos anos, sob a gestão de Longoria e Benatia, foi dado um passo maior do que a perna, também para agradar De Zerbi; sem as receitas da classificação para a Champions League, de repente começaram os tempos de vacas magras.
A hemorragia, enfim, ainda não acabou: no verão, saíram jogadores importantes como Greenwood, Timber, Rulli. Aubameyang, Balerdi e Pavard, outros, foram barrados no último momento, por exemplo Paixao e Hojbjerg, pelos quais Bruno Genesio interferiu. O OM de fato precisa acertar as contas, mas não pode se dar ao luxo de viver uma temporada nas sombras. A torcida é exigente e merece mais.
TUDO NAS COSTAS DE GOUIRI
O Olympique de Marselha de hoje é, em boa parte, aquele que não conseguiu se classificar para a Europa que conta alguns meses atrás. De Lange, no ano passado reserva de Rulli, foi promovido a titular; na defesa, a velha guarda resiste, com Emerson Palmieri, Aguerd e Egan Riley. Hojbjerg segue como pilar no meio-campo; no ataque, os gols precisam ser garantidos por Paixao, Gouiri, que marcou 4 vezes em 3 partidas, e Harit, de volta após a experiência no Basaksehir. Além de Faris Moumbagna, no ano passado um objeto misterioso em Cremona (5 jogos, 88' em campo, 0 gols). Genesio, para chegar à Europa, precisa fazer um meio milagre: para voltar a ver o OM lutar pelas posições que importam, será preciso tempo. Muito tempo.
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