Sob a pressão da DNCG e das normas europeias de Fair Play Financeiro, o Olympique de Marselha se comprometeu a reduzir a folha salarial de 160 milhões de euros para menos de 100 milhões. A redução foi de 30-35%, mas não é suficiente: o OM continuará trabalhando para reduzir a folha salarial e para buscar possíveis transferências a fim de gerar receitas com vendas. Nos últimos anos, sob a gestão de Longoria e Benatia, foi dado um passo maior do que a perna, também para agradar De Zerbi; sem as receitas da classificação para a Champions League, de repente começaram os tempos de vacas magras.





A hemorragia, enfim, ainda não acabou: no verão, saíram jogadores importantes como Greenwood, Timber, Rulli. Aubameyang, Balerdi e Pavard, outros, foram barrados no último momento, por exemplo Paixao e Hojbjerg, pelos quais Bruno Genesio interferiu. O OM de fato precisa acertar as contas, mas não pode se dar ao luxo de viver uma temporada nas sombras. A torcida é exigente e merece mais.