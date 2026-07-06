A crise de vinte anos do Brasil e as culpas (também) de Ancelotti: será ele realmente o homem certo para dar início à reconstrução da Seleção?

Um fracasso, não totalmente inesperado, para sermos totalmente sinceros, mas que é o retrato dramático e fiel de como um dos movimentos futebolísticos mais prestigiados e vitoriosos do mundo está passando por seu momento de maior crise em toda a história. O Brasil, eliminado pela primeira vez em uma Copa do Mundo nas oitavas de final em 36 anos (após decepções semelhantes em 1934 e 1966; a última vez havia sido na Itália ’90, nas mãos da Argentina de Maradona e Caniggia) por uma Noruega em grande forma, está no ano zero.

Isso foi declarado pelos próprios protagonistas, desde os líderes em declínio Marquinhos e Casemiro (este último em lágrimas), que, após a partida, abriram formalmente espaço para a entrada da nova geração sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que, mais do que falar do fim de um ciclo, falou de um novo começo necessário para começar a planejar, já a partir de hoje, a edição do centenário da Copa do Mundo, a de 2030.





ANCELOTTI: “DERROTA INJUSTA, ISTO DEVE SER O INÍCIO DE UM NOVO CICLO”



