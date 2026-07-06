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Grafica Calciomercato In Tackle Ancelotti Brasile 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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A crise de vinte anos do Brasil e as culpas (também) de Ancelotti: será ele realmente o homem certo para dar início à reconstrução da Seleção?

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O enésimo fracasso da Seleção na Copa do Mundo levanta questões preocupantes sobre o futuro

Um fracasso, não totalmente inesperado, para sermos totalmente sinceros, mas que é o retrato dramático e fiel de como um dos movimentos futebolísticos mais prestigiados e vitoriosos do mundo está passando por seu momento de maior crise em toda a história. O Brasil, eliminado pela primeira vez em uma Copa do Mundo nas oitavas de final em 36 anos (após decepções semelhantes em 1934 e 1966; a última vez havia sido na Itália ’90, nas mãos da Argentina de Maradona e Caniggia) por uma Noruega em grande forma, está no ano zero.

Isso foi declarado pelos próprios protagonistas, desde os líderes em declínio Marquinhos e Casemiro (este último em lágrimas), que, após a partida, abriram formalmente espaço para a entrada da nova geração sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que, mais do que falar do fim de um ciclo, falou de um novo começo necessário para começar a planejar, já a partir de hoje, a edição do centenário da Copa do Mundo, a de 2030.


ANCELOTTI: “DERROTA INJUSTA, ISTO DEVE SER O INÍCIO DE UM NOVO CICLO”


  • OS PROCESSOS CONTRA ANCELOTTI

    E parte das análises e dos processos no Brasil — implacáveis como sempre após um colapso dessas proporções, que não poupou principalmente os jogadores da velha guarda, acusados de serem perdedores e de não terem sido capazes de criar uma mentalidade de grande time — recomeça também a partir do papel na reconstrução do técnico italiano, chamado há um ano como salvador da pátria. Quando a Seleção, que acabaria por terminar com um histórico (no sentido negativo) quinto lugar nas eliminatórias, já despertava muitas preocupações, a ponto de se imaginar que a chegada ao banco de um dos treinadores mais vitoriosos de todos os tempos pudesse, por si só, ser a panaceia para todos os males. Ancelotti acaba de prorrogar seu contrato até 2030, logo antes de embarcar para os Estados Unidos, mas é evidente que a confiança nele já está diminuindo após uma Copa do Mundo em que o Brasil nunca convenceu em termos de jogo, de escolha dos jogadores e que, acima de tudo, não deixa boas perspectivas para o futuro.

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  • O SIGNIFICADO DAS ÚLTIMAS ELIMINAÇÕES

    Desde a conquista do último título mundial, em 2002, os pentacampeões sofreram seis eliminações consecutivas, das quais quatro nas quartas de final, uma na semifinal (aquela da humilhante derrota por 1 a 7 para a Alemanha na Copa do Mundo disputada em casa) e outra nas oitavas de final, às mãos da Noruega. Nunca em sua história o Brasil havia ficado sem conquistar o título por seis edições consecutivas, e o que preocupa é o fato de que, se as três primeiras eliminações ocorreram contra três potências do futebol internacional, como França, Holanda e Alemanha, as últimas três aconteceram contra adversários que, até pouco tempo atrás, eram considerados “menores”, como Bélgica, Croácia e Noruega. No entanto, nos últimos 10 a 15 anos, essas seleções cresceram vertiginosamente, por meio de projetos e ideias que, nesse meio tempo, a Seleção e a Confederação que a apoia deixaram de lado. Achando, assim como outras potências em declínio desse período, como Itália e Alemanha, que poderiam viver de juros do prestígio e dos triunfos do passado.

  • O DESAPARECIMENTO DOS EXCEPCIONAIS

    O fracasso do Brasil na Copa do Mundo de 2026 representa a derrota definitiva de uma filosofia de futebol, de uma identidade que se tornou popular em todo o mundo por um estilo voltado mais para o espetáculo do que para o resultado. O famoso “joga bonito” é agora uma triste lembrança, também porque, depois de Neymar, o país sul-americano praticamente não produziu mais craques de nível internacional na linha de Pelé e Garrincha, Rivelino e Zico, Ronaldo e Romário, Ronaldinho e Kaká. E o reflexo do impressionante empobrecimento técnico pelo qual passou a seleção mais vitoriosa de todos os tempos é a ausência total de talento em seus meio-campistas ou, mais ainda, a falta de um verdadeiro número 9. Ronaldo, o Fenômeno, foi o último grande representante da linhagem dos atacantes brasileiros, entre as esperanças traídas e não concretizadas de Adriano ou Pato e a inadequação daqueles que se revezaram nos anos seguintes em uma função tão prestigiada e talvez tão incômoda e pesada em relação ao passado glorioso: Luis Fabiano, Hulk, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison e Igor Thiago ou Mateus Cunha, apenas para citar alguns.

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  • ANCELOTTI AINDA É A PESSOA CERTA?

    Nesse cenário desolador em termos de qualidade pura, Carlo Ancelotti — que, no âmbito dos clubes, sempre foi mais um gestor de verdadeiros campeões do que um criador de projetos — tentou esconder as muitas, demasiadas limitações de uma Seleção que, na hora da verdade, diante do primeiro adversário de peso, desmoronou. Incapaz de aproveitar as oportunidades que a sorte havia colocado à sua disposição para virar o jogo contra a Noruega a seu favor – emblemáticos os erros na cobrança de pênalti de Bruno Guimarães e de Endrick, que havia acabado de entrar no segundo tempo, cara a cara com Nyland –, a seleção desmoronou diante dos ataques de um adversário revigorado e entusiasmado, que por muito tempo dominou a posse de bola na cara do Brasil, forçando-o a uma partida dependente de contra-ataques.

    É por isso que, independentemente das responsabilidades de Ancelotti na escolha de alguns jogadores em detrimento de outros – a decisão de deixar João Pedro de fora e escalar o substituto de Neymar nunca terá justificativa – ou do fraco estilo de jogo exibido por sua equipe, o mais difícil vem agora. O Brasil, entendido como movimento futebolístico, possui em seu seio um reservatório do qual possa realmente extrair os potenciais craques do futuro? Além dos jogadores, ele tem em mente ou preparou as contramedidas para sair de mais de vinte anos de crise sistêmica que o precipitaram em um perigoso anonimato?