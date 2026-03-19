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A crise de lesões na defesa do Chelsea continua, com Liam Rosenior confirmando que Trevoh Chalobah ficará afastado por um longo período
Um grande golpe para a defesa
O zagueiro de 26 anos causou grande preocupação entre a torcida do Stamford Bridge depois de ser retirado de maca durante a derrota para o Paris Saint-Germain no meio da semana. Os temores de uma fratura de longa duração se intensificaram quando Chalobah compartilhou uma foto de sua perna fortemente enfaixada nas redes sociais logo após o apito final.
No entanto, exames posteriores apontaram um prognóstico um pouco mais otimista do que os temores iniciais de que a lesão “acabasse com a temporada”. Embora a lesão continue grave o suficiente para atrapalhar o restante da temporada do Chelsea, a equipe médica espera um período de recuperação de aproximadamente seis semanas.
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Rosenior dá notícias sobre sua recuperação física
Ao falar com a imprensa antes da viagem a Merseyside, Rosenior admitiu a ansiedade inicial após o confronto contra o PSG. No entanto, ele deu uma atualização sobre o estado de Chalobah, afirmando que a lesão não era tão grave quanto se pensava inicialmente.
“Só vi a imagem depois do jogo. Aí você fica realmente preocupado com o dia seguinte”, explicou o técnico do Chelsea, conforme citado pela BBC. “Obviamente, nunca é bom que o Trevoh fique fora por qualquer período de tempo, mas, felizmente, não é tão grave quanto temíamos inicialmente.”
Preocupações com o estado de saúde do capitão da equipe
Rosenior também abordou a situação do capitão Reece James. Ele disse: “Uma lesão no tendão da coxa nunca é nada bom e, no caso do Reece, esperamos poder submetê-lo a um exame de imagem, descobrir a gravidade total da lesão e, então, saberemos mais, pois sabemos o quanto ele é importante e que grande líder ele é no grupo. Ele sentiu uma dor no tendão da coxa no final da partida contra o Newcastle. É realmente frustrante e decepcionante para nós. Não sabemos a gravidade da lesão, mas isso o tira de jogo.”
- AFP
E agora?
A notícia chega em um momento delicado para o Chelsea, que perdeu suas últimas três partidas em todas as competições. Uma humilhante derrota por 8 a 2 no placar agregado para o PSG na Europa veio intercalada com uma derrota na Premier League para o Newcastle, uma sequência que fez com que os Blues caíssem para fora dos cinco primeiros e colocasse em risco suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.
Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas da Premier League, a pressão sobre Rosenior para reverter a má fase está aumentando. A flexibilidade tática do elenco será testada no Goodison Park neste sábado, enquanto o Blues busca voltar às vitórias.
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