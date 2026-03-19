A crise de lesões na defesa do Chelsea continua, com Liam Rosenior confirmando que Trevoh Chalobah ficará afastado por um longo período

O zagueiro de 26 anos causou grande preocupação entre a torcida do Stamford Bridge depois de ser retirado de maca durante a derrota para o Paris Saint-Germain no meio da semana. Os temores de uma fratura de longa duração se intensificaram quando Chalobah compartilhou uma foto de sua perna fortemente enfaixada nas redes sociais logo após o apito final.

No entanto, exames posteriores apontaram um prognóstico um pouco mais otimista do que os temores iniciais de que a lesão “acabasse com a temporada”. Embora a lesão continue grave o suficiente para atrapalhar o restante da temporada do Chelsea, a equipe médica espera um período de recuperação de aproximadamente seis semanas.