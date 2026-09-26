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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

A corrupção na negociação de Bondarenko e a escolha de Bosic: Roy Pedro abre fogo contra seus críticos no Ahly

Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al-Nassr
J. Felix
A. Bondarenko
M. Pusic
M. Jaissle
Arábia Saudita
Portugal
Ucrânia
Países Baixos
Alemanha

Declarações fortes do ex-diretor esportivo

O português Rui Pedro, ex-diretor esportivo do Al-Ahli Saudita, respondeu às acusações de corrupção que recaíram sobre ele em relação à contratação do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, do Shakhtar Donetsk.

Rui Pedro foi alvo de amplas críticas por parte da torcida do Al-Ahli, que chegaram ao ponto de acusá-lo de corrupção, devido à insistência em contratar Bondarenko na última janela de transferências de verão, até que a situação terminou com sua demissão do cargo de diretor esportivo do clube.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Acusações de corrupção na transferência de Bondarenko

    Rui Pedro respondeu a essas acusações em uma longa entrevista ao jornal português "A Bola", em que afirmou: "Todas as contratações precisam receber a aprovação técnica e financeira por parte do comitê de recrutamento da Liga Saudita".

    E explicou: "A transferência de Bondarenko foi aprovada pelo comitê no valor de 14 milhões de euros, enquanto o negócio custou apenas 7 milhões, e seu salário foi menos da metade do salário que havia sido aprovado, além de ele ter recebido uma avaliação de destaque do ponto de vista técnico".

    E acrescentou: "Por isso, isso é uma conversa absurda e sem fundamento, tudo foi feito de forma extremamente transparente".

    E esclareceu: "Contratamos um novo técnico cinco dias antes do início da temporada, e esse técnico não teve nenhuma influência na escolha do elenco da equipe. Quando chegou, identificou a existência de uma carência em uma das posições e disse que precisava de um jogador com determinadas características para que a equipe tivesse mais posse de bola, e indicou um jogador com quem queria contar, com quem havia trabalhado por duas temporadas no Shakhtar".

    E completou: "O jogador foi aprovado pelo clube e pelo comitê de recrutamento, e tínhamos que tomar uma decisão naquele momento, dar nossa confiança ao técnico e ajudá-lo a fazer a equipe jogar da maneira que ele queria".

    E finalizou: "Foi daí que veio a contratação de Bondarenko, que originalmente nem sequer constava na lista de jogadores visados no início".

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  • Rui Pedro dispara contra seus críticos

    Pedro afirmou que sabe a origem dessas acusações, esclarecendo: "Normalmente, não ligo para o que acontece nas redes sociais, que têm um peso muito grande na Arábia Saudita".

    E prosseguiu: "Não existe absolutamente nenhuma fiscalização, e há muitas páginas falsas, muitos influenciadores que recebem dinheiro para moldar a opinião pública a favor ou contra determinada pessoa. Tudo é extremamente caótico e muito violento".

    Ele explicou: "O clube e o Fundo de Investimento Público também sabem quem está por trás dessas acusações. Fizeram questão de me informar que sabiam que o ataque não surgiu de forma espontânea, mas sim que se tratava de um ataque organizado".

    E continuou: "Estávamos de acordo quanto à identidade das principais partes envolvidas e às razões que levaram a tudo isso. Eles até me apresentaram um pedido de desculpas oficial e por escrito, e me disseram que a mesma coisa aconteceu com quem me antecedeu no cargo, o que também acabou acelerando sua saída".

    Acrescentou: "No caso dele, a situação foi mais grave, pois o esperavam no portão da escola da filha. Já eu, minha família não estava em Jidá, e por isso lidar com o assunto não foi tão difícil, mas imagino como deve ter sido para ele".

    E prosseguiu: "Em outras palavras, nada disso é novidade, e eu não fui o primeiro a sofrer pessoalmente as consequências dessas situações e desses comportamentos. Já agora, não tenho o direito de revelar nada, mas eles delimitaram tudo por completo".

  • A Liga dos Campeões da Ásia não é a maior conquista

    Por outro lado, Rui Pedro recusou considerar que a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite tenha sido a maior conquista de sua carreira, ou mesmo à frente do Al-Ahli, esclarecendo: "A conquista de maior destaque na minha carreira foi vencer o Campeonato com o Benfica, e a capacidade de conquistar títulos e contribuir para elevar o clube a uma posição mais condizente com sua história e seu prestígio".

    E acrescentou: "Cinco anos consecutivos na Liga dos Campeões da Europa, sempre com bons resultados, a participação no Mundial de Clubes e quatro títulos oficiais. Merecíamos ainda conquistar alguns títulos adicionais, mas estou muito orgulhoso do que foi realizado no Benfica, e por representar aquele clube que, acima de tudo, é também o clube do meu coração".

    E continuou: "Certamente vencer a Liga dos Campeões da Ásia é uma conquista importante, mas há coisas alcançadas no Al-Ahli às quais as pessoas hoje não dão a mesma importância, embora com o passar do tempo venham a perceber a dimensão do que foi conquistado".

    E esclareceu: "O Al-Ahli estava na segunda divisão três ou quatro anos atrás, depois se tornou um dos clubes adquiridos pelo Fundo de Investimento Público, mas durante os dois primeiros anos do projeto do Fundo, perdeu 37 pontos e depois 35 pontos no Campeonato, respectivamente, e esteve sempre distante da disputa pelo título".

    E prosseguiu: "No ano em que cheguei, em outubro, após disputar 6 ou 7 rodadas, o Al-Ahli já estava atrás com uma diferença de 8 pontos para o Al-Nassr, e terminou a temporada com uma diferença de apenas 5 pontos para ele".

    E acrescentou: "Desde que começamos a trabalhar com novas regras e com maior rigor e disciplina, nenhuma equipe somou mais pontos do que o Al-Ahli no Campeonato, no período de outubro até o fim da temporada".

    E completou: "Isso aconteceu em um clube que não vencia o Campeonato ou a Copa há mais de 10 anos. Estivemos na disputa até o fim em todas as competições nacionais e, no final, vencemos a Liga dos Campeões da Ásia. Foi uma temporada excepcional sob todos os aspectos".

    E esclareceu: "Batemos o recorde de número de gols marcados, batemos o recorde de número de pontos, fomos a melhor defesa do Campeonato, Ivan Toney foi o artilheiro da temporada e enviamos 10 jogadores para a Copa do Mundo".

    E detalhou: "É um trabalho do qual sinto grande orgulho, e com o passar do tempo ficará clara a real dimensão do que foi conquistado durante aquele período, dentro e fora de campo".

    E prosseguiu: "Acredito que elevar a média de vitórias de um clube de 61% para 76% sem contratar jogadores ou trocar o treinador representa uma prova muito forte do que se pode alcançar apenas por meio do profissionalismo e da disciplina, da aplicação de regras claras e de um apoio muito forte da direção esportiva ao trabalho do treinador. São detalhes diários que conquistam vitórias e títulos".

    E acrescentou: "Além disso, elevar o valor total do elenco em 17% durante uma única janela de transferências representa também um passo muito forte rumo à consolidação de um projeto que se pretende sustentável".

    E prosseguiu: "Reviver uma academia que estava agonizando, e que hoje apresenta excelentes resultados, incluindo a disputa pelo título da Liga Juvenil de Elite Sub-21".

    E continuou: "Elevar todo o departamento médico a outros níveis de rigor e exigência, criar os departamentos de observação, dados e análise do zero, reestruturar toda a infraestrutura e o edifício de performance, que operava com menos de 50% de sua capacidade, e aplicar regras rígidas nas negociações e transparência no mercado de transferências".

    E concluiu: "Talvez vencer a Liga dos Campeões da Ásia seja a face mais evidente do sucesso, mas, no que diz respeito à sustentabilidade do clube e à sua permanência no longo prazo, alcançamos outras conquistas mais importantes e impressionantes".

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  • Os bastidores da escolha do sucessor de Jaissle

    O ex-diretor esportivo do Al-Ahli também revelou os bastidores da escolha do holandês Marino Pusic para comandar a equipe no início da atual temporada, após a saída do treinador alemão Matthias Jaissle para o Newcastle United.

    Ele explicou: "Acabamos fechando com Marino Pusic, mas, como considero os portugueses entre os melhores treinadores do mundo, talvez fizesse muito sentido seguirmos por esse caminho".

    E ponderou: "Mas o clube me informou imediatamente que eu não poderia trilhar esse caminho (contratar um treinador português), pois isso seria mais uma fonte de conflito e desconfiança".

    Acrescentou: "Diriam que eu tinha afastado o Matthias (Jaissle) para trazer um treinador português, o que é totalmente ilógico, porque o Matthias saiu por decisão pessoal, e o Newcastle pagou a multa rescisória prevista em seu contrato".

    Prosseguiu: "Mas, de forma geral, do ponto de vista da imagem pública, o que se transmitia constantemente à torcida era que a situação havia se deteriorado a tal ponto que não havia mais possibilidade de continuarmos trabalhando, e nada está mais longe da verdade do que isso, porque sempre trabalhamos de maneira harmoniosa, sincera e respeitosa até o último dia".

    Concluiu: "Vítor Pereira era a minha escolha (para o Al-Ahli), é um treinador excepcional, e sou um grande admirador do seu trabalho, além de possuir vasta experiência profissional no Campeonato Saudita, tendo já trabalhado com o Al-Ahli e o Al-Shabab. Agora, se ele aceitaria ou não, isso é outra história".

  • Os bastidores da desavença com João Félix

    João Pedro também revelou os bastidores da desavença que teve com seu compatriota João Félix, após a vitória do Al-Ahli sobre o Al-Nassr na temporada passada da Roshn Saudi League.

    E explicou: "Conversei com o João várias vezes depois disso, e ele entendeu perfeitamente que tudo não passou de um mal-entendido".

    E acrescentou: "O Al-Nassr estava fazendo uma temporada extraordinária, sob o comando excelente do treinador Jorge Jesus, e com um time liderado pelo Cristiano (Ronaldo). Se não tivéssemos vencido aquela partida, teríamos ficado imediatamente para trás na disputa pelo título".

    E prosseguiu: "Naquele dia não tínhamos o (Roger) Ibañez, que havia sido expulso na partida anterior, e também estavam ausentes (Edouard) Mendy, (Riyad) Mahrez e (Franck) Kessié por causa da participação deles com as seleções de seus países na Copa Africana de Nações".

    E continuou: "Nosso goleiro era o saudita (Abdulrahman) Al-Sanbi, e no primeiro tempo estávamos vencendo por 2 a 0, mas ele cometeu um grande erro que trouxe o Al-Nassr de volta à partida".

    E seguiu: "Fomos para o intervalo com o placar empatado, e ali os jogadores se uniram em torno de Al-Sanbi, e no fim vencemos a partida, e Al-Sanbi fez algumas defesas espetaculares".

    E completou: "Naquele momento, só pensei em comemorar com aquele rapaz que acabava de passar por um momento muito difícil. Nem me dei conta de que estava passando ao lado do João, e quando chamaram minha atenção para isso fiquei um pouco surpreso, e depois entendi o que havia acontecido".

    E concluiu: "Pedi desculpas ao João, mas, como é evidente, todos estavam num estado de grande exaltação, e depois conversamos, e ficou tudo resolvido".

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