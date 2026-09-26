Por outro lado, Rui Pedro recusou considerar que a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite tenha sido a maior conquista de sua carreira, ou mesmo à frente do Al-Ahli, esclarecendo: "A conquista de maior destaque na minha carreira foi vencer o Campeonato com o Benfica, e a capacidade de conquistar títulos e contribuir para elevar o clube a uma posição mais condizente com sua história e seu prestígio".

E acrescentou: "Cinco anos consecutivos na Liga dos Campeões da Europa, sempre com bons resultados, a participação no Mundial de Clubes e quatro títulos oficiais. Merecíamos ainda conquistar alguns títulos adicionais, mas estou muito orgulhoso do que foi realizado no Benfica, e por representar aquele clube que, acima de tudo, é também o clube do meu coração".

E continuou: "Certamente vencer a Liga dos Campeões da Ásia é uma conquista importante, mas há coisas alcançadas no Al-Ahli às quais as pessoas hoje não dão a mesma importância, embora com o passar do tempo venham a perceber a dimensão do que foi conquistado".

E esclareceu: "O Al-Ahli estava na segunda divisão três ou quatro anos atrás, depois se tornou um dos clubes adquiridos pelo Fundo de Investimento Público, mas durante os dois primeiros anos do projeto do Fundo, perdeu 37 pontos e depois 35 pontos no Campeonato, respectivamente, e esteve sempre distante da disputa pelo título".

E prosseguiu: "No ano em que cheguei, em outubro, após disputar 6 ou 7 rodadas, o Al-Ahli já estava atrás com uma diferença de 8 pontos para o Al-Nassr, e terminou a temporada com uma diferença de apenas 5 pontos para ele".

E acrescentou: "Desde que começamos a trabalhar com novas regras e com maior rigor e disciplina, nenhuma equipe somou mais pontos do que o Al-Ahli no Campeonato, no período de outubro até o fim da temporada".

E completou: "Isso aconteceu em um clube que não vencia o Campeonato ou a Copa há mais de 10 anos. Estivemos na disputa até o fim em todas as competições nacionais e, no final, vencemos a Liga dos Campeões da Ásia. Foi uma temporada excepcional sob todos os aspectos".

E esclareceu: "Batemos o recorde de número de gols marcados, batemos o recorde de número de pontos, fomos a melhor defesa do Campeonato, Ivan Toney foi o artilheiro da temporada e enviamos 10 jogadores para a Copa do Mundo".

E detalhou: "É um trabalho do qual sinto grande orgulho, e com o passar do tempo ficará clara a real dimensão do que foi conquistado durante aquele período, dentro e fora de campo".

E prosseguiu: "Acredito que elevar a média de vitórias de um clube de 61% para 76% sem contratar jogadores ou trocar o treinador representa uma prova muito forte do que se pode alcançar apenas por meio do profissionalismo e da disciplina, da aplicação de regras claras e de um apoio muito forte da direção esportiva ao trabalho do treinador. São detalhes diários que conquistam vitórias e títulos".

E acrescentou: "Além disso, elevar o valor total do elenco em 17% durante uma única janela de transferências representa também um passo muito forte rumo à consolidação de um projeto que se pretende sustentável".

E prosseguiu: "Reviver uma academia que estava agonizando, e que hoje apresenta excelentes resultados, incluindo a disputa pelo título da Liga Juvenil de Elite Sub-21".

E continuou: "Elevar todo o departamento médico a outros níveis de rigor e exigência, criar os departamentos de observação, dados e análise do zero, reestruturar toda a infraestrutura e o edifício de performance, que operava com menos de 50% de sua capacidade, e aplicar regras rígidas nas negociações e transparência no mercado de transferências".

E concluiu: "Talvez vencer a Liga dos Campeões da Ásia seja a face mais evidente do sucesso, mas, no que diz respeito à sustentabilidade do clube e à sua permanência no longo prazo, alcançamos outras conquistas mais importantes e impressionantes".