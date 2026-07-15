Embora ainda não se saiba por qual clube o português jogará na próxima temporada, uma coisa parece certa: uma transferência para a Arábia Saudita está fora de questão para o jogador de 31 anos.
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A corrida pelo mercado de transferências se intensifica: João Palhinha, do FC Bayern, teria recusado uma “oferta lucrativa”
Conforme informa a plataforma online portuguesa Maisfutebol, Palhinha teria recusado “uma oferta lucrativa” da Saudi Pro League. Segundo a reportagem, o aspecto financeiro não seria a principal prioridade do meio-campista. Em vez disso, ele deseja permanecer perto de sua família e continuar jogando no mais alto nível na Europa.
Após um ano de empréstimo ao Tottenham Hotspur, Palhinha é agora oficialmente jogador do FC Bayern novamente. Em Munique, porém, ele não tem mais perspectivas, razão pela qual já se especula intensamente sobre uma nova transferência. O Benfica de Lisboa é considerado o candidato mais provável, mas, quanto ao valor da transferência, os dois clubes aparentemente ainda estão em desacordo.
Enquanto o FC Bayern prefere uma transferência definitiva, os portugueses também não teriam objeções a um empréstimo. Segundo informações, o clube de Munique pede cerca de 25 milhões de euros, mas estaria disposto a fazer concessões. O Benfica ofereceria a Palhinha um salário líquido de cerca de três milhões de euros por ano.
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João Palhinha é muito cobiçado: a Juve já teria feito uma oferta
Além do Benfica, aparentemente também a Juventus de Turim e o AC Milan, da Série A italiana, bem como clubes ingleses, estão de olho em Palhinha. Segundo o jornal “A Bola”, a Juventus já teria até mesmo feito uma oferta. O próprio Palhinha pretende levar um tempo para tomar uma decisão e avaliar cuidadosamente todas as opções. Ao que tudo indica, um retorno ao Sporting de Lisboa, clube onde se formou, não se concretizou devido às exigências financeiras do Bayern de Munique.
Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique em 2024 por 51 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Após apenas 25 partidas oficiais, o clube de Munique o emprestou ao Tottenham um ano depois. Os Spurs, apesar da opção de compra acordada, decidiram não assumi-lo definitivamente.
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