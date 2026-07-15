Conforme informa a plataforma online portuguesa Maisfutebol, Palhinha teria recusado “uma oferta lucrativa” da Saudi Pro League. Segundo a reportagem, o aspecto financeiro não seria a principal prioridade do meio-campista. Em vez disso, ele deseja permanecer perto de sua família e continuar jogando no mais alto nível na Europa.

Após um ano de empréstimo ao Tottenham Hotspur, Palhinha é agora oficialmente jogador do FC Bayern novamente. Em Munique, porém, ele não tem mais perspectivas, razão pela qual já se especula intensamente sobre uma nova transferência. O Benfica de Lisboa é considerado o candidato mais provável, mas, quanto ao valor da transferência, os dois clubes aparentemente ainda estão em desacordo.

Enquanto o FC Bayern prefere uma transferência definitiva, os portugueses também não teriam objeções a um empréstimo. Segundo informações, o clube de Munique pede cerca de 25 milhões de euros, mas estaria disposto a fazer concessões. O Benfica ofereceria a Palhinha um salário líquido de cerca de três milhões de euros por ano.