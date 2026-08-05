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A corrida começou! Barcelona planeja um sensacional chapéu por Rodri enquanto estrela do Manchester City desenvolve "dúvidas" sobre o Real Madrid
Barcelona entra na disputa por estrela do City
A disputa pela contratação de Rodri tomou um rumo dramático, com o Barcelona se preparando para lançar uma tentativa de atravessar o negócio pelo meio-campista do Manchester City. Embora o Real Madrid há muito tempo fosse considerado o principal favorito pelo capitão campeão da Copa do Mundo, relatos do SPORTsugerem que os gigantes do Etihad agora estão confiantes de que uma oferta oficial do Camp Nou é iminente.
O Real Madrid iniciou negociações formais pelo ex-jogador do Atlético de Madrid há cerca de dez dias, com o presidente Florentino Perez dando sua aprovação total para fechar o negócio, segundo o The Sun. No entanto, apesar do impulso inicial, nenhum acordo foi alcançado entre os dois clubes.
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Dúvidas táticas sobre a visão de Mourinho
Colocando ainda mais lenha na fogueira está a sugestão de que o próprio Rodri nutre reservas sobre uma possível transferência para o Real Madrid. A reportagem afirma que o meio-campista sente que seu estilo técnico se encaixaria melhor na filosofia de futebol do Barcelona do que no sistema de Jose Mourinho.
Embora o apelo do Barcelona seja forte, o principal obstáculo para o clube segue sendo sua delicada situação financeira. Além da significativa taxa de transferência necessária para tirá-lo do Manchester, dirigentes do clube estão preocupados com o fato de que encaixar seu alto salário dentro do teto salarial imposto pela liga pode se mostrar difícil.
Maresca segue calmo em meio ao barulho
Apesar dos rumores crescentes, o novo técnico do City, Enzo Maresca, tem mantido a calma em relação ao futuro de seu principal meio-campista. O treinador italiano está focado na saúde imediata do jogador, já que Rodri passou com sucesso por uma cirurgia para tratar um problema nas costas após sua recente conquista da Copa do Mundo.
"Temos que dizer que, em torno de grandes jogadores, sempre há especulações. Não estou preocupado com isso, é normal", disse Maresca. "Eles venceram a Copa do Mundo e ele foi um dos melhores jogadores. Todo técnico quer ter Rodri, mas agora cirurgia. Ele precisa descansar e se recuperar, e então estará de volta aqui conosco."
A postura pública do treinador reflete o desejo de manter o foco em campo, mesmo enquanto a diretoria lida com o interesse complexo dos dois maiores clubes da Espanha. Rodri segue sendo uma peça vital da engrenagem do City, e, embora seu futuro seja tema de intenso debate, sua prioridade imediata é voltar à melhor forma física.
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Diferença de avaliação e preocupações com lesão
Os termos financeiros de qualquer possível acordo seguem sendo um ponto de entrave entre as partes envolvidas. Diz-se que o Manchester City está irredutível e pede uma quantia na casa de £56 milhões pelo meio-campista, enquanto o Real Madrid indicou até agora que está disposto a oferecer, no máximo, £43 milhões.
Rodri inicia a nova temporada como campeão da Copa do Mundo, mas também vem de uma temporada em que sua participação foi um tanto limitada por persistentes lesões no tendão da coxa e na virilha. Essas preocupações físicas, combinadas com sua reabilitação pós-cirurgia, significam que qualquer interessado terá de avaliar cuidadosamente os riscos diante dos benefícios evidentes de contratar um dos principais volantes do mundo.
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