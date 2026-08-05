Apesar dos rumores crescentes, o novo técnico do City, Enzo Maresca, tem mantido a calma em relação ao futuro de seu principal meio-campista. O treinador italiano está focado na saúde imediata do jogador, já que Rodri passou com sucesso por uma cirurgia para tratar um problema nas costas após sua recente conquista da Copa do Mundo.

"Temos que dizer que, em torno de grandes jogadores, sempre há especulações. Não estou preocupado com isso, é normal", disse Maresca. "Eles venceram a Copa do Mundo e ele foi um dos melhores jogadores. Todo técnico quer ter Rodri, mas agora cirurgia. Ele precisa descansar e se recuperar, e então estará de volta aqui conosco."

A postura pública do treinador reflete o desejo de manter o foco em campo, mesmo enquanto a diretoria lida com o interesse complexo dos dois maiores clubes da Espanha. Rodri segue sendo uma peça vital da engrenagem do City, e, embora seu futuro seja tema de intenso debate, sua prioridade imediata é voltar à melhor forma física.