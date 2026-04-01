Segundo informações do jornal Bild, a lesão do meio-campista de 25 anos do Borussia Dortmund é mais grave do que se temia inicialmente. Trata-se, portanto, de uma ruptura do ligamento lateral do joelho.
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A Copa do Mundo está seriamente em risco? Novos detalhes sobre a lesão do craque do BVB, Felix Nmecha, vêm à tona
No entanto, o BVB optou por um tratamento conservador, pelo que não haverá intervenção cirúrgica. Nmecha deverá, ainda assim, ficar fora do time por várias semanas e só voltar a jogar pouco antes do fim da temporada, nos últimos jogos da atual temporada, em maio.
Com isso, o jogador de 25 anos estaria em forma a tempo de entrar na seleção para a Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará sua convocação ainda antes dos amistosos contra a Finlândia (31 de maio) e os EUA (6 de junho), no dia 12 de maio.
No entanto, uma convocação não está de forma alguma garantida, como Nagelsmann já deixou claro após a vitória por 2 a 1 sobre Gana na segunda-feira: “Existe, sem dúvida, o risco de ele não poder disputar a Copa do Mundo”, explicou o técnico da seleção alemã na ocasião. “Mesmo após a recuperação, um retorno rápido não está garantido: ‘Mas ainda assim não há garantia de que ele esteja sem dor ou que consiga tolerar a dor. É uma lesão que não é nada fácil de lidar’.”
- (C)Getty Images
Nmecha é um titular indispensável no BVB
Nmecha sofreu a lesão na vitória do Dortmund por 3 a 2 sobre o HSV, em 21 de maio. Naquela partida, o meio-campista só foi substituído nos acréscimos; posteriormente, o BVB confirmou que se tratava de uma lesão no ligamento lateral do joelho. Nmecha ficará afastado dos gramados por “várias semanas”, mas não foi divulgado um prazo exato.
Após ótimas atuações na temporada atual, Nmecha é um titular indispensável no Dortmund, e também na seleção alemã ele tem boas chances de desempenhar um papel decisivo.
O recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, também elogiou o jogador de 25 anos recentemente: “Se Felix Nmecha continuar nessa trajetória e se livrar de lesões, ele não será apenas o ponto de referência no Dortmund, mas também poderá ser o metrônomo da seleção nacional, papel que Kimmich não desempenha mais devido à sua nova posição.”
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)