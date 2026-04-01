A Copa do Mundo está seriamente em risco? Novos detalhes sobre a lesão do craque do BVB, Felix Nmecha, vêm à tona

No entanto, o BVB optou por um tratamento conservador, pelo que não haverá intervenção cirúrgica. Nmecha deverá, ainda assim, ficar fora do time por várias semanas e só voltar a jogar pouco antes do fim da temporada, nos últimos jogos da atual temporada, em maio.

Com isso, o jogador de 25 anos estaria em forma a tempo de entrar na seleção para a Copa do Mundo. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará sua convocação ainda antes dos amistosos contra a Finlândia (31 de maio) e os EUA (6 de junho), no dia 12 de maio.

No entanto, uma convocação não está de forma alguma garantida, como Nagelsmann já deixou claro após a vitória por 2 a 1 sobre Gana na segunda-feira: “Existe, sem dúvida, o risco de ele não poder disputar a Copa do Mundo”, explicou o técnico da seleção alemã na ocasião. “Mesmo após a recuperação, um retorno rápido não está garantido: ‘Mas ainda assim não há garantia de que ele esteja sem dor ou que consiga tolerar a dor. É uma lesão que não é nada fácil de lidar’.”