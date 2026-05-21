A Copa do Mundo está ficando ainda maior! A FIFA abre as portas para a expansão do torneio para impressionantes 66 seleções na edição de 2030

Enquanto o mundo do futebol se prepara para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções na América do Norte, a entidade reguladora já está olhando ainda mais para o futuro. A proposta de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para o número impressionante de 66 seleções ganhou força significativa nas últimas semanas, segundo o AS. Inicialmente sugerida pela CONMEBOL para ampliar o acesso ao nível de elite, o que antes era visto como uma ideia radical agora está sendo levado a sério por várias federações membros.

A hierarquia da FIFA, liderada por Gianni Infantino, vê cada vez mais essa expansão como uma forma de promover a pluralidade. Infantino frequentemente descreve o torneio como uma celebração global, e um formato com 66 seleções ofereceria às nações que nunca disputaram uma Copa do Mundo um caminho realista para o maior palco do futebol. Com a edição de 2026 já definida para contar com as estreantes Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão e Jordânia, o interesse por uma lista de participantes mais ampla está crescendo na sede da FIFA.



