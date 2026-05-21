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A Copa do Mundo está ficando ainda maior! A FIFA abre as portas para a expansão do torneio para impressionantes 66 seleções na edição de 2030
Um salto gigantesco em termos de escala
Enquanto o mundo do futebol se prepara para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções na América do Norte, a entidade reguladora já está olhando ainda mais para o futuro. A proposta de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para o número impressionante de 66 seleções ganhou força significativa nas últimas semanas, segundo o AS. Inicialmente sugerida pela CONMEBOL para ampliar o acesso ao nível de elite, o que antes era visto como uma ideia radical agora está sendo levado a sério por várias federações membros.
A hierarquia da FIFA, liderada por Gianni Infantino, vê cada vez mais essa expansão como uma forma de promover a pluralidade. Infantino frequentemente descreve o torneio como uma celebração global, e um formato com 66 seleções ofereceria às nações que nunca disputaram uma Copa do Mundo um caminho realista para o maior palco do futebol. Com a edição de 2026 já definida para contar com as estreantes Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão e Jordânia, o interesse por uma lista de participantes mais ampla está crescendo na sede da FIFA.
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Cidades-sede sob pressão
A edição de 2030 está atualmente prevista para ser sediada principalmente pela Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos comemorativos adicionais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. No entanto, uma expansão dessa magnitude exerceria uma pressão imensa sobre a infraestrutura. Embora o plano atual ainda preveja oficialmente 48 seleções, a FIFA só finalizará totalmente a estrutura organizacional após a coroação do campeão, em 19 de julho de 2026.
Na Espanha, o panorama da organização já está mudando. Málaga teria desistido da disputa para sediar partidas, enquanto a situação do San Mamés e da Reale Arena permanece envolta em incertezas. A FIFA continua sendo a instância decisória final, detendo o poder de definir os locais definitivos, independentemente do tamanho final do torneio.
O caminho até 2030
Ainda há um longo caminho a percorrer antes que a participação de 66 seleções se torne realidade, mas o próximo torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá servirá como o teste decisivo. Se o formato de 48 seleções for considerado um sucesso comercial e esportivo, a pressão para uma expansão ainda maior provavelmente se tornará irresistível. O objetivo é tornar a celebração o mais inclusiva possível, alcançando todos os cantos do planeta.
Por enquanto, a FIFA mantém as portas abertas. A proposta não é mais vista como “loucura”, mas como uma evolução viável do esporte. Os críticos podem argumentar sobre a diluição da qualidade, mas o foco da entidade parece firmemente voltado para o enorme potencial de receita e engajamento que um espetáculo com 66 seleções traria para o cenário global.
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Alterações na Copa do Mundo de Clubes descartadas
Embora o torneio internacional pareça destinado a crescer, o mesmo não se pode dizer de seu equivalente entre clubes. A FIFA parece ter esfriado a ideia de realizar a reformulada Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos. Por enquanto, o plano continua sendo realizar a próxima edição em 2029, já que a proposta bienal é considerada incompatível com o calendário atual do futebol.
O bem-estar dos jogadores e a sobrecarga de jogos têm sido os principais temas de discussão nos últimos meses, e parece que a FIFA ouviu, pelo menos no que diz respeito ao futebol de clubes. No entanto, como a Copa do Mundo é a joia da coroa da organização, a pressão por mais nações e mais partidas continua a dominar a agenda de longo prazo, com a atenção prestes a se voltar para o torneio de 2030 assim que este torneio de verão terminar.