A Copa do Mundo de Clubes fica ainda maior! Mais times da Premier League participarão da competição ampliada, após a FIFA fechar um novo acordo

A FIFA concordou em criar uma joint venture com o grupo de lobby para administrar a Copa do Mundo de Clubes, o que, segundo o The Guardian, poderá resultar na abertura de mais vagas para clubes da Premier League, com um total de 48 equipes previstas para competir na próxima edição, em 2029.

O EFC, presidido por Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, representa mais de 700 clubes europeus e já mantém uma joint venture semelhante com a UEFA para competições continentais. A FIFA teria ficado impressionada com o trabalho comercial do EFC em nome da UEFA, cujas receitas de mídia e patrocínio para a Liga dos Campeões e outras competições de clubes aumentaram cerca de 25% no próximo ciclo de quatro anos, a partir de 2027.