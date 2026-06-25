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A Copa do Mundo de Clubes fica ainda maior! Mais times da Premier League participarão da competição ampliada, após a FIFA fechar um novo acordo
A FIFA e a EFC unem forças para 2029
A FIFA concordou em criar uma joint venture com o grupo de lobby para administrar a Copa do Mundo de Clubes, o que, segundo o The Guardian, poderá resultar na abertura de mais vagas para clubes da Premier League, com um total de 48 equipes previstas para competir na próxima edição, em 2029.
O EFC, presidido por Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, representa mais de 700 clubes europeus e já mantém uma joint venture semelhante com a UEFA para competições continentais. A FIFA teria ficado impressionada com o trabalho comercial do EFC em nome da UEFA, cujas receitas de mídia e patrocínio para a Liga dos Campeões e outras competições de clubes aumentaram cerca de 25% no próximo ciclo de quatro anos, a partir de 2027.
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Abrindo as portas para os gigantes ingleses
A proposta de expansão surge após várias ausências de destaque no torneio inaugural de 32 equipes, já que os campeões da Inglaterra, Espanha e Itália ficaram de fora devido à restrição imposta pela FIFA de permitir a participação apenas de quatro vencedores anteriores da Liga dos Campeões e oito clubes com os maiores coeficientes da UEFA. Havia também um limite de dois clubes por país.
Entende-se que a EFC deseja que esse limite seja suspenso para garantir que os maiores times das principais ligas da Europa tenham uma vaga, abrindo oportunidades para Arsenal, Liverpool e Manchester City, que atualmente estão entre os oito primeiros no coeficiente da UEFA. Ao aumentar o número de participantes europeus, os organizadores acreditam que o valor comercial do torneio disparará, resolvendo problemas anteriores relacionados à venda de direitos de transmissão.
Enormes recompensas financeiras estão em jogo
A força motriz por trás da expansão é, sem dúvida, financeira, já que o Chelsea já provou o quanto o torneio pode ser lucrativo. O Chelsea arrecadou cerca de 84 milhões de libras ao vencer o torneio inaugural do ano passado, com 32 times, levando outros grandes clubes europeus a pressionarem a FIFA para que ele fosse ampliado, a fim de aumentar suas chances de classificação.
Embora o prêmio total de 740 milhões de libras já tenha sido pago — estima-se que o Chelsea, como vencedor, tenha arrecadado cerca de 84 milhões de libras —, ainda há questões a serem resolvidas em relação aos pagamentos de solidariedade. O foco atual da EFC é chegar a um acordo sobre uma fórmula de redistribuição dos 185 milhões de libras devidos aos clubes de todo o mundo a título de pagamentos de solidariedade referentes ao torneio do ano passado, que, conforme noticiado, ainda não foram pagos.
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Resolução de conflitos internos
A joint venture reflete uma melhora significativa nas relações entre a FIFA e os clubes de elite da Europa. Havia tensão entre as organizações antes da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes ampliada nos EUA — que a FIFA insistiu em organizar por conta própria —, mas as relações melhoraram. Isso inclui o retorno do Real Madrid ao seio da EFC após o clube ter se retirado formalmente do projeto da Superliga.
Assim que as questões atuais relativas aos pagamentos de 2025 forem resolvidas, o foco se voltará inteiramente para a edição de 2029. As seis confederações ainda não chegaram a um acordo sobre como as taxas de solidariedade de 185 milhões de libras devem ser distribuídas. Depois que isso for resolvido, é provável que a atenção se volte para as discussões sobre a próxima Copa do Mundo de Clubes em 2029 e sua possível expansão para 48 times.