Estamos diante de uma das decisões mais difíceis e, seja qual for, mais controversas da história do futebol e da Bola deOuro desde que o prêmio foi criado pela France Football. Desde que há memória, no ano da Copa do Mundo, nunca — ou, no máximo, em pouquíssimas ocasiões — o torneio chegou ao fim sem que um jogador se destacasse como dominador absoluto ou protagonista da final e garantisse, com meses de antecedência, a conquista do mais cobiçado dos prêmios individuais.
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A Copa do Mundo de 2026 nos traz a disputa pela Bola de Ouro mais acirrada de todos os tempos: Rodri e Mbappé são os verdadeiros obstáculos ao nono título de Leo Messi
O ESTRANHO CASO DE MESSI E MBAPPE'
Pensando de forma fria e lúcida, sem se deixar levar pelos sentimentos e pelo entusiasmo de certas jogadas admiradas nesta interminável edição da Copa do Mundo, a escolha dos jurados da Bola de Ouro será tudo menos simples. Pois Kylian Mbappé e Lionel Messi, os dois jogadores que, do ponto de vista dos números (10 gols e uma assistência para o primeiro; 8 gols e 4 assistências para o segundo), se destacaram acima de todos os demais, não conquistaram a vitória final e, nas duas ocasiões decisivas — a semifinal para o francês e a final, que marcou o último jogo da carreira na Copa do Mundo para o segundo —, estiveram longe de serem protagonistas. Atrás deles, muitos campeões ou excelentes jogadores (Dembelé, Olise, Kane, Haaland, só para citar alguns), mas nenhum que tenha sido capaz de abalar a liderança dos dois jogadores mencionados acima.
POR QUE O YAMAL NÃO VAI GANHAR?
A final em Nova York entre Espanha e Argentina havia sido claramente apresentada como uma encruzilhada também no que diz respeito à Bola de Ouro: a possível passagem do bastão entre o “velho” Messi e o herdeiro designado Yamal, ou a confirmação do status ainda inatingível do primeiro, caso os atuais campeões triunfassem. No fim, quem comemorou com seus companheiros foi a estrela em ascensão do Barcelona, que, no entanto, chegou a esta Copa do Mundo em condições físicas mais do que precárias, praticamente um fantasma na final. Ele terminou com apenas um gol em todo o torneio e, considerando a temporada abaixo do esperado com a camisa azul e vermelha, inclusive na Liga dos Campeões, é provável que, para a Bola de Ouro (provavelmente a primeira de uma longa série), ele ainda tenha que esperar.
POR QUE MESSI DEVE GANHAR
E daí? Será que, apesar da derrota na partida mais importante e ao final de uma atuação em que ele nem apareceu — em parte devido à estratégia de pura resistência adotada por toda a Argentina —, quem vai sair vitorioso será mais uma vez Leo Messi? Como em 2010, quando, naquela ocasião também, a Espanha levantou a taça, mas a trajetória da Pulga e da Albiceleste foi interrompida bem antes. Se, naquela época, o “escândalo” de tirar o prêmio de Iniesta, Xavi ou dos jogadores da Inter, Sneijder e Milito, foi justificado pelos números impressionantes ao final daquela temporada com a camisa do Barcelona – que, aliás, terminou sem a Liga dos Campeões no ano do Triplete de Mourinho –, desta vez, o eventual nono Balão de Ouro do maior jogador de futebol vivo será mais aceitável para os mais céticos ou para seus detratores graças a uma Copa do Mundo absolutamente sem sentido, aos 39 anos, pelo menos até a final.
FINAL AMARGO
8 gols e 4 assistências decisivas, 2 deles na lendária semifinal contra a Argentina, um papel de líder técnico ainda mais marcante do que no triunfo no Catar em 2022 e um sentimento de nostalgia que, a partir de hoje, tomará conta de todos os apaixonados por esse esporte maravilhoso, pois, a menos que haja reviravoltas sensacionais, não poderemos mais assistir a tanta beleza nos campos de futebol do maior evento de todos, a Copa do Mundo. Ele se despede como uma lenda absoluta e, mesmo que a final em Nova York corra o risco de manchar parcialmente este torneio e sua história na competição, o prêmio pelo conjunto de sua carreira — que seria mais uma Bola de Ouro — teria um valor simbólico imensurável.
ATENÇÃO AO RODRI-BIS
E se o vencedor não fosse Messi? Uma possível pista nos foi dada pelos jurados que distribuíram os prêmios individuais antes da entrega da Copa à Espanha. Contra todas as expectativas, o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo foi para Rodri, o cérebro e o metrônomo de uma equipe que funcionou e se movimentou ao ritmo, agora recuperado, do craque do Manchester City de Guardiola. De volta aos níveis de excelência anteriores à gravíssima lesão de 2024. De volta aos níveis daquela Bola de Ouro conquistada há exatamente dois anos, após a conquista do Campeonato Europeu.
NINGUÉM COMO MBAPPE'
Se considerarmos apenas os números daqueles que atualmente disputam com Erling Haaland o título de melhor centroavante do planeta, o segundo candidato alternativo não pode ser outro senão Kylian Mbappé. Artilheiro da La Liga com 25 gols em 31 partidas, da Liga dos Campeões com 15 gols em 11 jogos, desta edição da Copa do Mundo com 10 gols e também o maior artilheiro de todos os tempos na história da competição, depois de ultrapassar por apenas um gol o próprio Messi. É verdade que ele não conquistou nenhum troféu, mas, pelo menos nesta Copa do Mundo, esteve realmente a um passo de alcançar uma histórica terceira final consecutiva, que apenas uma Espanha extraordinária lhe impediu de alcançar.
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