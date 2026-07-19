A Copa do Mundo de 2026 nos traz a disputa pela Bola de Ouro mais acirrada de todos os tempos: Rodri e Mbappé são os verdadeiros obstáculos ao nono título de Leo Messi

E daí? Será que, apesar da derrota na partida mais importante e ao final de uma atuação em que ele nem apareceu — em parte devido à estratégia de pura resistência adotada por toda a Argentina —, quem vai sair vitorioso será mais uma vez Leo Messi? Como em 2010, quando, naquela ocasião também, a Espanha levantou a taça, mas a trajetória da Pulga e da Albiceleste foi interrompida bem antes. Se, naquela época, o “escândalo” de tirar o prêmio de Iniesta, Xavi ou dos jogadores da Inter, Sneijder e Milito, foi justificado pelos números impressionantes ao final daquela temporada com a camisa do Barcelona – que, aliás, terminou sem a Liga dos Campeões no ano do Triplete de Mourinho –, desta vez, o eventual nono Balão de Ouro do maior jogador de futebol vivo será mais aceitável para os mais céticos ou para seus detratores graças a uma Copa do Mundo absolutamente sem sentido, aos 39 anos, pelo menos até a final.