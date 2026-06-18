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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A Copa do Mundo da FIFA 2026 bate recordes de público e audiência televisiva, com a seleção dos EUA, o México e o Canadá gerando um interesse histórico

Copa do Mundo
México
Estados Unidos da América
Canadá

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 já está batendo recordes dentro e fora de campo. Mais de 1,5 milhão de torcedores assistiram aos jogos até 17 de junho, enquanto mais de 54 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, no México e no Canadá acompanharam a estreia das seleções anfitriãs. O torneio registrou recordes de público nos estádios, audiência televisiva e números de streaming.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os torcedores lotam os estádios por toda a América do Norte

    A Copa do Mundo da FIFA de 2026 continua a gerar um interesse sem precedentes. Até 17 de junho, mais de 1,5 milhão de espectadores haviam assistido às partidas em toda a América do Norte.

    Somente no dia 16 de junho foi estabelecido um recorde da Copa do Mundo, com 281.223 torcedores presentes nas partidas. O confronto entre Argentina e Argélia lotou o estádio com 69.045 espectadores em Kansas City, enquanto o jogo entre França e Senegal atraiu 80.545 espectadores em Nova York/Nova Jersey. As partidas entre Noruega e Iraque e Áustria e Jordânia também lotaram os estádios a mais de 98% da capacidade.


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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Seleção Masculina dos EUA alcança índices históricos de audiência na TV

    A partida de estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai tornou-se o jogo de futebol mais assistido já transmitido nos Estados Unidos, atraindo 27,5 milhões de telespectadores.

    A FOX registrou a partida da Copa do Mundo da FIFA mais assistida na história da televisão em língua inglesa nos Estados Unidos, alcançando 18 milhões de telespectadores. A Telemundo estabeleceu outro marco, apresentando a partida da Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) na Copa do Mundo mais assistida de todos os tempos na televisão em língua espanhola, com 9,5 milhões de telespectadores.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O México e o Canadá impulsionam o crescimento regional

    A estreia do México no torneio teve uma média de 23,4 milhões de telespectadores, tornando-se a partida da Copa do Mundo mais assistida do país no século XXI. Uma impressionante participação de mercado de 72,1% significou que quase três em cada quatro telespectadores no México assistiram à estreia do El Tri.

    O Canadá também registrou números expressivos, atraindo uma audiência média de 3,1 milhões de telespectadores. A partida se tornou a terceira mais assistida da Seleção Masculina do Canadá na Copa do Mundo neste século.

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais recordes podem estar por vir

    Com a fase de grupos em andamento, os recordes de público e audiência podem continuar caindo. Os países anfitriões continuam sendo fundamentais para o ímpeto do torneio e para os grandes confrontos, que contam com jogadores de destaque, e a fase eliminatória poderá atrair públicos e audiências maiores à medida que a competição avança para julho.