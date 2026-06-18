A Copa do Mundo da FIFA 2026 bate recordes de público e audiência televisiva, com a seleção dos EUA, o México e o Canadá gerando um interesse histórico

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 continua a gerar um interesse sem precedentes. Até 17 de junho, mais de 1,5 milhão de espectadores haviam assistido às partidas em toda a América do Norte.

Somente no dia 16 de junho foi estabelecido um recorde da Copa do Mundo, com 281.223 torcedores presentes nas partidas. O confronto entre Argentina e Argélia lotou o estádio com 69.045 espectadores em Kansas City, enquanto o jogo entre França e Senegal atraiu 80.545 espectadores em Nova York/Nova Jersey. As partidas entre Noruega e Iraque e Áustria e Jordânia também lotaram os estádios a mais de 98% da capacidade.



