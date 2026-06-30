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England line up vs DR CongoGetty
Thomas Hindle

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A convocação de Declan Rice é óbvia - mas quem vai jogar nas laterais?! Como a Inglaterra DEVERIA escalar contra a República Democrática do Congo no início da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026

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Inglaterra
T. Tuchel
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo
RD Congo
Copa do Mundo
D. Rice
B. Saka
J. Bellingham

Não foi sempre fácil, mas a Inglaterra alcançou seu objetivo de terminar em primeiro lugar no grupo da Copa do Mundo, garantindo assim um confronto favorável nas oitavas de final. A equipe enfrentará a República Democrática do Congo em Atlanta na quarta-feira, após ter finalmente derrotado o Panamá na última partida; no entanto, devido à forma e à condição física dos jogadores, a escalação de Thomas Tuchel está longe de ser certa neste início da fase eliminatória.

O tempo para a rotação, porém, acabou. Tuchel passou os três primeiros jogos do torneio fazendo pequenas adaptações, talvez até se arriscando em uma ou duas experiências. Bukayo Saka não estava pronto? Noni Madueke servia. Não consegue decidir entre Anthony Gordon e Marcus Rashford? Alterne entre os dois. Ficou sem laterais-direitos devido a uma falha grave na montagem do elenco? Bem...

Agora estamos na fase eliminatória, onde experimentos tendem a ser desencorajados e os riscos nem sempre valem a pena. Cabe agora a Tuchel, na verdade, escolher seu melhor time e fazer com que joguem bem juntos, enquanto buscam criar um impulso para chegar longe na Copa do Mundo.

A boa notícia é que temos uma boa ideia de como isso deve ser. Sete jogadores de linha se escalam sozinhos, deixando dúvidas na lateral-direita e nas duas posições de ponta. Provavelmente não há decisões polêmicas a serem tomadas aqui, mas o GOAL destaca a escalação que Tuchel deve escolher quando a Inglaterra enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Na verdade, ainda estamos esperando que Jordan Pickford recupere um pouco da forma no gol. O goleiro do Everton não teve muito trabalho contra o Panamá e também não precisou fazer nenhuma defesa contra Gana. Sua única ação de destaque nos últimos dois jogos, na verdade, foi um desvio mal calculado que quase resultou em uma falta e um possível cartão vermelho.

    Será que ele será mais testado nesta partida? Bem, o Congo não é exatamente uma potência ofensiva. Mas eles conseguem montar jogadas fluidas nos contra-ataques, e provavelmente haverá momentos em que a Inglaterra ficará exposta. De qualquer forma, Pickford é o titular, e provavelmente não ficará apenas observando por muito tempo.

    • Publicidade
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Djed Spence

    Bem, a situação parece um pouco complicada lá na defesa. Reece James, ao que parece, entrará em cena para jogar mais adiante no torneio, caso a Inglaterra avance. Mas a lesão no tornozelo de Jarell Quansah causou mais dores de cabeça para Tuchel. Ele agora está recorrendo ao seu quarto lateral-direito na hierarquia (se incluirmos Tino Livramento — que foi mandado de volta para casa devido a uma lesão própria).

    Esse jogador é Djed Spence, que já foi titular pela Inglaterra neste verão, embora na lateral-esquerda. Mas isso parece exigir uma pequena reorganização tática, com Spence na direita e Nico O’Reilly mantendo sua vaga no outro lado — apesar de, às vezes, ser um pouco questionável defensivamente.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Trata-se, portanto, de manter a simplicidade na defesa. John Stones recebeu a confiança na primeira partida do torneio e parecia um jogador ainda em processo de recuperação da forma física ideal. É difícil recuperar a forma no meio dessas competições, e Tuchel tomou a decisão implacável, embora sensata, de escalar Marc Guehi.

    E mesmo que o ex-zagueiro do Crystal Palace não tenha impressionado, ele cumpriu muito bem seu papel na defesa. Pode-se dizer que não foi nada espetacular, mas ele é a opção mais segura aqui.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    O caso aqui é praticamente o mesmo para o parceiro de Guehi na zaga. Ezri Konsa tem sido infalível na defesa? Não. Mas ele é a melhor opção neste momento, e também a mais segura. Mesmo que Konsa tenha tido um ou dois momentos de instabilidade contra Gana, ele continua sendo uma opção de primeira linha na defesa.

    Existem outros, principalmente Trevoh Chalobah. Mas tomar uma decisão como essa seria um risco grande demais neste momento. A Inglaterra já tem sua dupla agora. É melhor manter essa formação.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Não parece que O’Reilly seja a opção preferida de Tuchel. De fato, após uma atuação irregular contra a Croácia na estreia do torneio, ele ficou de fora da segunda partida. Talvez tenha sido um pouco severo, mas não há dúvida de que a Inglaterra é um pouco mais sólida defensivamente sem ele. Afinal, O’Reilly ainda é um meio-campista ofensivo que mudou de posição.

    É claro que, por outro lado, a qualidade ofensiva de O'Reilly simplesmente não pode ser negada. Ele deu um passe decisivo na jogada que resultou no segundo gol da Inglaterra contra o Panamá, e sua habilidade de avançar com a bola a partir da defesa será inestimável — especialmente nas transições. É um risco calculado de Tuchel, mas que precisa ser assumido.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Uma escolha óbvia no meio-campo. Foi divulgado que Elliot Anderson estava com algumas tensões musculares após a segunda partida da Inglaterra na fase de grupos, mas mesmo assim ele foi titular na terceira.

    O jogador de 23 anos atuou praticamente todos os minutos neste verão, e não há motivo para acreditar que essa sequência não vá continuar — mesmo que o meio-campo da Inglaterra ainda não tenha se entrosado totalmente.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    CM: Declan Rice

    Declan Rice ficou no banco durante toda a partida contra o Panamá. E isso é bom. O meio-campista do Arsenal vem jogando lesionado há meses e, depois de sofrer uma contusão na partida anterior, não havia necessidade de arriscá-lo ainda mais em um jogo que exigia um pouco mais de vigor ofensivo. Ele treinou esta semana, porém, e Tuchel confirmou que ele será titular.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Jude Bellingham

    Será que isso precisa mesmo de uma análise mais profunda? Jude Bellingham tem sido o melhor jogador da Inglaterra na Copa do Mundo até agora, e a diferença é bem grande. Quando ele está em campo, a Inglaterra joga melhor. Simples assim.

    A questão é: onde, exatamente, ele joga? Bellingham atuou em uma posição um pouco mais recuada contra o Panamá e foi o destaque. Será que esta é uma partida em que ele deve recuar, deixando Rice avançar? Cabe a Tuchel decidir, mas ele é o melhor jogador aqui.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Bukayo Saka ainda não está totalmente em forma. Pelo menos, não parece estar. Faltam alguns dos momentos explosivos, enquanto algumas das fintas, cortes e giros habituais não estão tão precisos quanto costumavam ser. Basicamente, Saka está se recuperando e tentando fazer isso no meio de um grande torneio. Isso é algo realmente difícil de se pedir. Mas ele também é bom demais para ficar de fora da equipe neste momento. Então, sim, ele deve ser titular, mesmo que isso signifique apenas 45 bons minutos. Coloquem-no em campo.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Foi sugerido que a Inglaterra depende demais de Harry Kane. Isso é um absurdo. Ele é, no papel, o melhor jogador da Inglaterra e o principal candidato ao Ballon d’Or. É impossível deixá-lo de fora, e por um bom motivo. Ele espera aumentar sua contagem de gols contra a República Democrática do Congo, após uma fase de grupos produtiva.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Marcus Rashford

    Antes do torneio, a disputa pela vaga de titular na esquerda era acirrada entre Anthony Gordon e Marcus Rashford. E, na verdade, nenhum dos dois conseguiu se destacar de verdade.

    Gordon teve um desempenho aceitável contra a Croácia por cerca de 60 minutos, depois Rashford entrou em campo e marcou. O novo jogador do Barcelona foi escalado novamente como titular contra Gana, mas não conseguiu fazer a diferença. Mais recentemente, Rashford foi titular, mas deixou a desejar em algumas decisões.

    Ainda assim, Rashford deve manter sua vaga, mesmo que apenas por ter apresentado mais ideias ofensivas do que Gordon. No entanto, não seria surpresa se Tuchel optasse pelo caminho contrário.

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