A convocação de Declan Rice é óbvia - mas quem vai jogar nas laterais?! Como a Inglaterra DEVERIA escalar contra a República Democrática do Congo no início da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026

O tempo para a rotação, porém, acabou. Tuchel passou os três primeiros jogos do torneio fazendo pequenas adaptações, talvez até se arriscando em uma ou duas experiências. Bukayo Saka não estava pronto? Noni Madueke servia. Não consegue decidir entre Anthony Gordon e Marcus Rashford? Alterne entre os dois. Ficou sem laterais-direitos devido a uma falha grave na montagem do elenco? Bem...

Agora estamos na fase eliminatória, onde experimentos tendem a ser desencorajados e os riscos nem sempre valem a pena. Cabe agora a Tuchel, na verdade, escolher seu melhor time e fazer com que joguem bem juntos, enquanto buscam criar um impulso para chegar longe na Copa do Mundo.

A boa notícia é que temos uma boa ideia de como isso deve ser. Sete jogadores de linha se escalam sozinhos, deixando dúvidas na lateral-direita e nas duas posições de ponta. Provavelmente não há decisões polêmicas a serem tomadas aqui, mas o GOAL destaca a escalação que Tuchel deve escolher quando a Inglaterra enfrentar a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa do Mundo...