A controversa cláusula de rescisão do "clube dos sonhos" de Nico Schlotterbeck beneficia o Borussia Dortmund, enquanto a lenda do futebol alemão elogia a tentativa do Real Madrid de contratar o zagueiro estrela

Em entrevista à Sky Germany, Matthäus explicou que Schlotterbeck simplesmente quer manter abertas as possibilidades futuras. Matthäus sugeriu que os jogadores de elite naturalmente ficam atentos às oportunidades nos maiores clubes da Europa e que tais cláusulas são cada vez mais comuns nos contratos atuais.

“Sempre foi uma questão de ele querer dar o próximo passo”, disse ele. “Por outro lado, ele também está comprometido com o Borussia Dortmund. Mas se o Real Madrid vier chamá-lo, você quer manter uma porta aberta, pelo menos uma pequena fresta pela qual possa passar.

“Se os torcedores agora dizem: ‘Ah, então ele não está mais totalmente comprometido’ – isso não é verdade. Seu coração estará em Dortmund. Mas ele quer manter essa porta aberta. Se ele puder esperar por outra oferta após uma boa Copa do Mundo, da qual a Alemanha naturalmente também se beneficiaria, então é o caso de [Dayot] Upamecano, de [Jamal] Musiala, é o caso de todos os jogadores – para alguns um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde. E se ele tiver essa opção, deve poder usá-la a seu favor, para talvez ter a chance de jogar pelo Real Madrid, por exemplo. Isso talvez seja um sonho que se torna realidade, e ainda maior do que o Borussia Dortmund.”