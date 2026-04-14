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A controversa cláusula de rescisão do "clube dos sonhos" de Nico Schlotterbeck beneficia o Borussia Dortmund, enquanto a lenda do futebol alemão elogia a tentativa do Real Madrid de contratar o zagueiro estrela
Matthaus defende a cláusula contratual de Schlotterbeck
A recente renovação do contrato de Schlotterbeck no Dortmund tornou-se assunto em destaque depois que notícias revelaram uma cláusula especial de rescisão que lhe permite sair para um “clube dos sonhos”. A cláusula dividiu a torcida, com alguns questionando o compromisso de longo prazo do zagueiro com o time da Bundesliga. No entanto, a lenda do futebol alemão Matthäus acredita que a cláusula é um compromisso razoável. Na sua opinião, o acordo reconhece a ambição de Schlotterbeck de chegar ao topo, ao mesmo tempo em que permite que o Dortmund mantenha um de seus zagueiros mais importantes no momento.
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Matthaus insiste que ambição não significa deslealdade
Em entrevista à Sky Germany, Matthäus explicou que Schlotterbeck simplesmente quer manter abertas as possibilidades futuras. Matthäus sugeriu que os jogadores de elite naturalmente ficam atentos às oportunidades nos maiores clubes da Europa e que tais cláusulas são cada vez mais comuns nos contratos atuais.
“Sempre foi uma questão de ele querer dar o próximo passo”, disse ele. “Por outro lado, ele também está comprometido com o Borussia Dortmund. Mas se o Real Madrid vier chamá-lo, você quer manter uma porta aberta, pelo menos uma pequena fresta pela qual possa passar.
“Se os torcedores agora dizem: ‘Ah, então ele não está mais totalmente comprometido’ – isso não é verdade. Seu coração estará em Dortmund. Mas ele quer manter essa porta aberta. Se ele puder esperar por outra oferta após uma boa Copa do Mundo, da qual a Alemanha naturalmente também se beneficiaria, então é o caso de [Dayot] Upamecano, de [Jamal] Musiala, é o caso de todos os jogadores – para alguns um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde. E se ele tiver essa opção, deve poder usá-la a seu favor, para talvez ter a chance de jogar pelo Real Madrid, por exemplo. Isso talvez seja um sonho que se torna realidade, e ainda maior do que o Borussia Dortmund.”
O Dortmund poderia lucrar com uma futura transferência
Matthaus também argumentou que o Dortmund, na verdade, reforçou sua posição nas negociações ao concordar com a cláusula. Schlotterbeck está vinculado ao clube até 2031, o que significa que o BVB mantém uma vantagem significativa caso um grande clube tente contratá-lo.
“Para o Borussia Dortmund, isso significa: Schlotterbeck tem contrato até 2027; eles ainda receberiam uma taxa de transferência em 2026, mas não em 2027. Portanto, ele tinha alguma vantagem”, explicou Matthaus. “Em vez dos € 30 ou 35 milhões que poderiam ter ganho com um ano restante de contrato, o BVB receberia talvez € 60 milhões em taxas de transferência. Isso representa cerca de € 25 a 30 milhões a mais do que perderam este ano devido às eliminações precoces da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha. E é assim que eles podem compensar isso.”
- AFP
E agora?
Por enquanto, Schlotterbeck continua sendo uma figura central na defesa do Dortmund. O BVB ocupa atualmente a segunda posição na tabela da Bundesliga, com 64 pontos em 29 partidas, 12 pontos atrás do líder, o Bayern de Munique. O próximo jogo será contra o Hoffenheim no sábado.