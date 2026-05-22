A contratação mais decepcionante da temporada da Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa e o ranking das 20 melhores do GOAL para 2025-26

Nossa lista começa com um jogador que, na verdade, passou por duas transferências decepcionantes no espaço de uma única temporada. Facundo Buonanotte teve um desempenho razoável pelo Leicester City, que enfrentava dificuldades na última temporada, e por isso fazia sentido que o recém-promovido Leeds United tentasse contratar o argentino por empréstimo do Brighton em agosto. No entanto, justamente quando o acordo para levar Buonanotte a Elland Road estava prestes a ser finalizado, o Chelsea entrou na jogada e convenceu o meia a se juntar a eles por empréstimo.

Imediatamente surgiram dúvidas sobre a adequação de Buonanotte a um clube do porte do Chelsea e sobre como ele se encaixaria em um elenco que já estava repleto de meias-atacantes e alas, e essas dúvidas se confirmaram. O jogador de 21 anos foi substituído no intervalo em sua estreia pelos Blues e não voltou a jogar pelo Chelsea na liga antes de o Leeds oferecer a Buonanotte uma saída do oeste de Londres, contratando-o por empréstimo para a segunda metade da temporada em janeiro.

No entanto, as coisas não correram muito melhor para o jogador emprestado em West Yorkshire. Buonanotte fez apenas duas aparições como reserva na Premier League pela equipe de Daniel Farke, a última delas em 31 de janeiro, e na maioria das vezes não conseguiu nem chegar ao banco desde sua chegada.