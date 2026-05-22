A contratação mais decepcionante da temporada da Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa e o ranking das 20 melhores do GOAL para 2025-26

Como em qualquer temporada, vários novos contratados desempenharam papéis importantes, embora encontrar talentos desconhecidos esteja se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, dada a crescente visibilidade do futebol mundial. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.
Esse último cenário se confirmou para vários recém-chegados ao longo da campanha, incluindo algumas das contratações mais badaladas e caras de toda a divisão. Aqui na GOAL, nossa equipe de editores e redatores no Reino Unido se reuniu para classificar as 20 contratações mais decepcionantes da temporada da Premier League, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício: