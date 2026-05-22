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PL most disappointing signings GFXGOAL
Tom Maston

Traduzido por

A contratação mais decepcionante da temporada da Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa e o ranking das 20 melhores do GOAL para 2025-26

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
Especiais e Opinião

À medida que a temporada 2025-26 da Premier League chega ao fim, é hora de relembrar o que foi uma campanha repleta de reviravoltas. O Arsenal acabou superando o desafio do Manchester City e conquistou o título, mas as vagas para as competições europeias e a última posição na zona de rebaixamento ainda serão decididas na última rodada.

Como em qualquer temporada, vários novos contratados desempenharam papéis importantes, embora encontrar talentos desconhecidos esteja se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, dada a crescente visibilidade do futebol mundial. Por outro lado, investir pesadamente em jogadores já consagrados traz seus próprios riscos, já que os valores envolvidos significam que nenhum tipo de fracasso será tolerado.

Esse último cenário se confirmou para vários recém-chegados ao longo da campanha, incluindo algumas das contratações mais badaladas e caras de toda a divisão. Aqui na GOAL, nossa equipe de editores e redatores no Reino Unido se reuniu para classificar as 20 contratações mais decepcionantes da temporada da Premier League, com base no desempenho geral, nas expectativas pré-transferência e na relação custo-benefício:

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20Facundo Buonanotte (Chelsea e Leeds United) - empréstimo

    Nossa lista começa com um jogador que, na verdade, passou por duas transferências decepcionantes no espaço de uma única temporada. Facundo Buonanotte teve um desempenho razoável pelo Leicester City, que enfrentava dificuldades na última temporada, e por isso fazia sentido que o recém-promovido Leeds United tentasse contratar o argentino por empréstimo do Brighton em agosto. No entanto, justamente quando o acordo para levar Buonanotte a Elland Road estava prestes a ser finalizado, o Chelsea entrou na jogada e convenceu o meia a se juntar a eles por empréstimo.

    Imediatamente surgiram dúvidas sobre a adequação de Buonanotte a um clube do porte do Chelsea e sobre como ele se encaixaria em um elenco que já estava repleto de meias-atacantes e alas, e essas dúvidas se confirmaram. O jogador de 21 anos foi substituído no intervalo em sua estreia pelos Blues e não voltou a jogar pelo Chelsea na liga antes de o Leeds oferecer a Buonanotte uma saída do oeste de Londres, contratando-o por empréstimo para a segunda metade da temporada em janeiro.

    No entanto, as coisas não correram muito melhor para o jogador emprestado em West Yorkshire. Buonanotte fez apenas duas aparições como reserva na Premier League pela equipe de Daniel Farke, a última delas em 31 de janeiro, e na maioria das vezes não conseguiu nem chegar ao banco desde sua chegada.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19Evann Guessand (Aston Villa) - 26 milhões de libras

    As Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) fizeram com que o Aston Villa tivesse um orçamento apertado durante o verão, sendo que a maioria das contratações para o time principal consistiu em jogadores emprestados ou transferências sem custos. No entanto, o clube desembolsou inicialmente 26 milhões de libras pelo atacante do Nice, Evann Guessand, que havia somado 21 gols e assistências na Ligue 1 durante a temporada anterior.

    No entanto, esse investimento não se mostrou bem empregado. Guessand disputou 13 partidas da Premier League, nas quais não conseguiu marcar gols nem dar assistências, antes de ser emprestado ao Crystal Palace em janeiro. Assim, é difícil imaginar que o jogador de 24 anos tenha muito futuro no Villa Park, apesar de ainda ter quatro anos restantes em seu contrato.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - 29,5 milhões de libras

    Essas classificações deixarão claro que a onda de gastos de 450 milhões de libras do Liverpool neste verão não saiu como planejado, mas, entre os grandes fracassos que passaram por Anfield nesta temporada, é difícil não sentir um pouco de pena de Jeremie Frimpong. O jogador da seleção holandesa ficou quatro vezes afastado dos gramados devido a lesões, o que significa que ele não conseguiu ganhar ritmo desde que chegou a Merseyside.

    No entanto, ainda há algumas preocupações em relação ao jogador que muitos esperavam que fosse um substituto pronto para Trent Alexander-Arnold. Mesmo quando Frimpong estava em forma, Arne Slot recorreu a jogadores como Dominik Szoboszlai e Curtis Jones para atuar na lateral-direita, com o ex-jogador do Bayer Leverkusen parecendo mais adequado para uma função no lado direito do ataque dos Reds. Se é aí que está seu futuro, ele precisará melhorar consideravelmente para substituir Mohamed Salah no ataque.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Xavi Simons (Tottenham) - 52 milhões de libras

    Durante grande parte do verão, parecia que Xavi Simons estava a caminho do Chelsea, com inúmeras notícias sugerindo que os Blues estavam muito interessados em contratar o meia-atacante holandês do RB Leipzig. No entanto, à medida que a janela de transferências se aproximava de suas últimas semanas e o Chelsea buscava outros alvos, o Tottenham entrou em cena para finalmente garantir um meia-atacante, após ter perdido Morgan Gibbs-White e Eberechi Eze.

    Mas, apesar de alguns lampejos de brilhantismo, Simons não conseguiu se destacar durante sua primeira temporada na Premier League. Ele marcou apenas dois gols e deu apenas cinco assistências antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em abril, que encerrou sua temporada. Esses lampejos de qualidade sugerem que Simons ainda pode se dar bem no norte de Londres, mas ele precisará ajudá-los a evitar o rebaixamento sem ele antes que se possa pensar em seu futuro e em como ele se encaixa nos planos de Roberto De Zerbi.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Tijjani Reijnders (Manchester City) - 46,5 milhões de libras

    Tijjani Reijnders, a contratação mais cara do Manchester City neste verão, mostrou-se à altura do seu talento na estreia na Premier League, ao dominar o Wolves com um gol e uma assistência durante uma exibição cheia de ação no Molineux. No entanto, esse foi o ponto alto da carreira do ex-meio-campista do AC Milan em sua primeira temporada no futebol inglês.

    Reijnders foi perdendo espaço na equipe à medida que a temporada avançava, a ponto de ter disputado apenas cinco partidas do campeonato desde o início de fevereiro. Seus números ofensivos, com cinco gols e duas assistências, ficam aquém do que ele conseguiu em seu último ano na Série A, e ele terá que mostrar muitas melhorias sob o comando de Enzo Maresca se quiser ter sucesso em sua carreira no City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) - 26 milhões de libras

    Atacante prolífico na Ligue 1 nas últimas quatro temporadas, o Forest superou a concorrência de outros clubes da Premier League para garantir a contratação de Arnaud Kalimuendo no verão passado. Ele, no entanto, logo passou a ser uma figura secundária entre a torcida do City Ground.

    Kalimuendo não foi titular em nenhuma partida do campeonato durante a primeira metade da temporada, somando 88 minutos em campo em nove participações como reserva, e foi posteriormente emprestado ao Eintracht Frankfurt em janeiro. A esperança do Forest é que o time da Bundesliga exerça a opção de compra para torná-lo jogador definitivo nas próximas semanas.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) - 35 milhões de libras

    Brennan Johnson encerrou a última temporada entrando para a história do Tottenham ao marcar o gol da vitória na final da Liga Europa, garantindo assim ao clube seu primeiro título continental em 41 anos. Mas com a saída de Ange Postecoglou e a chegada de Thomas Frank ao comando, o jogador da seleção do País de Gales logo caiu em desgraça no norte de Londres e, por isso, precisou de um novo começo em janeiro.

    O Crystal Palace agiu rapidamente para garantir a contratação de Johnson logo no início da janela de transferências, mas o negócio ainda não rendeu frutos. Em 18 partidas pela Premier League com os Eagles, Johnson ainda não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. O substituto de Oliver Glasner, então, enfrenta o desafio de ajudar Johnson a reencontrar sua confiança após uma temporada para esquecer.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Nick Woltemade (Newcastle) - 65 milhões de libras

    O Newcastle parecia ter feito uma das contratações mais inteligentes do verão ao fechar com Nick Woltemade, alvo do Bayern de Munique, para substituir Alexander Isak, e o ex-jogador do Stuttgart teve um início fulgurante em Tyneside, marcando quatro gols em suas primeiras cinco partidas na Premier League.

    No entanto, o momento decisivo da temporada de estreia de Woltemade chegou, sem dúvida, em dezembro, quando ele inadvertidamente cabeceou para o próprio gol, dando a vitória ao Sunderland no clássico Wear-Tyne. Ele se recuperou com dois gols contra o Chelsea na semana seguinte, mas depois passou por um jejum de 17 partidas sem marcar na Premier League antes de balançar as redes contra o West Ham em maio.

    Talvez ainda mais preocupante para as esperanças de Woltemade de ressuscitar sua carreira no Newcastle seja o fato de que o jogador contratado para substituir Isak no ataque passou, em vez disso, grande parte da segunda metade da temporada atuando no meio-campo, com Eddie Howe não convencido da capacidade do jogador da seleção alemã de liderar o ataque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) - 34 milhões de libras

    Dan Ndoye teve um início de sonho no Nottingham Forest após chegar do Bologna, já que o ponta suíço marcou em sua estreia contra o Brentford antes de dar uma assistência contra o Crystal Palace na semana seguinte. No entanto, esses continuam sendo os únicos resultados ofensivos de sua campanha na Premier League até o momento, já que Ndoye se tornou vítima do caos que tomou conta do City Ground em alguns momentos desta temporada.

    O jogador de 25 anos não é titular em um jogo do campeonato desde 6 de dezembro, com a maior parte de suas participações ocorrendo na Liga Europa, quando o Forest chegou às semifinais. Com o elenco de Vitor Pereira provavelmente precisando ser reduzido, sem competições europeias na próxima temporada, Ndoye parece ser um dos principais candidatos a ser dispensado após uma campanha para o esquecimento.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11James Trafford (Manchester City) - 27 milhões de libras

    James Trafford parecia destinado ao Newcastle antes de o Manchester City ativar a cláusula de recompra em seu contrato com o Burnley para trazer o goleiro de volta ao Etihad Stadium, e, a princípio, parecia uma transferência dos sonhos para o jogador formado na base. Com a saída de Ederson, o caminho estava livre para Trafford se firmar como o goleiro titular do City e, talvez, provar seu valor como alternativa a Jordan Pickford na seleção inglesa.

    No entanto, após uma estreia desastrosa em casa contra o Tottenham, Trafford viu-se relegado na hierarquia com a chegada de Gianluigi Donnarumma e não joga na Premier League desde agosto. Tornar-se o “goleiro de copas” de Pep Guardiola permitiu que Trafford desempenhasse um papel importante na conquista de dois troféus, mas ele certamente deixará o City novamente neste verão para finalmente ganhar minutos regulares na primeira divisão.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Milos Kerkez (Liverpool) - 40 milhões de libras

    Embora Andy Robertson ainda tivesse um ano de contrato, o Liverpool estava decidido a reforçar a lateral esquerda antecipando a provável saída do escocês e, por isso, contratou Milos Kerkez, do Bournemouth. A torcida de Anfield, no entanto, não ficou impressionada, e Kerkez terá de lutar para conquistar os céticos daqui para frente.

    O destino já estava traçado quando o jogador da seleção húngara foi dominado pelo ex-companheiro Antoine Semenyo na noite de estreia da temporada, e os técnicos adversários frequentemente apontavam Kerkez como o ponto fraco da defesa dos Reds. Ele mostrou algumas melhorias com o decorrer da temporada, mas Kerkez tem um longo caminho a percorrer se quiser chegar a igualar a contribuição de Robertson para a causa do Liverpool.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9Florian Wirtz (Liverpool) - 100 milhões de libras

    Apesar de o Bayern de Munique e o Manchester City parecerem estar na frente da fila para contratar Florian Wirtz no início do verão passado, o Liverpool conseguiu se antecipar e garantir a contratação da estrela do Bayer Leverkusen, em uma transação que, na época, bateu o recorde do clube. Esperava-se, portanto, que Wirtz causasse sensação na Premier League, mas até agora sua adaptação tem sido lenta — e isso talvez seja dizer pouco.

    Wirtz só conseguiu sua primeira assistência na primeira divisão inglesa no início de dezembro, com seu primeiro gol surgindo algumas semanas depois. O meia alemão teve dificuldades para lidar com o jogo físico da Premier League, enquanto Arne Slot não conseguiu montar um time que funcionasse em torno de um dos principais meias-atacantes da Europa. Assim, o balanço de Wirtz, com cinco gols e quatro assistências a uma rodada do fim, está muito aquém do que muitos esperavam dele na temporada 2025-26.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Tyler Dibling (Everton) - 35 milhões de libras

    Apesar do Southampton ter estado perto de quebrar o recorde de menor número de pontos em uma temporada da Premier League durante a campanha de 2024-25, o jovem ponta Tyler Dibling recebeu muitos elogios por sua atitude destemida e momentos de qualidade no terço final do campo. Assim, uma fila de clubes se formou para tirá-lo do St. Mary’s, com o Everton acabando por vencer a disputa, já que David Moyes buscava revitalizar seu ataque.

    No entanto, as coisas não saíram como planejado para Dibling. Ele foi titular em apenas quatro partidas da Premier League desde que chegou a Merseyside e tem apenas uma única participação como reserva, que ocorreu nos acréscimos do segundo tempo contra o Burnley, para mostrar seus esforços desde o início de fevereiro. O possível retorno de Jack Grealish em outro contrato de empréstimo do Manchester City também não é um bom presságio para as perspectivas futuras de Dibling.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liam Delap (Chelsea) - 30 milhões de libras

    A maldição da camisa nº 9 do Chelsea não dá sinais de diminuir, depois que Liam Delap se tornou o mais recente atacante de renome a vestir a camisa e, aparentemente, perder toda a sua capacidade de marcar gols. O Chelsea superou forte concorrência para contratar o atacante do Ipswich Town no início do verão passado, mas ele marcou apenas um gol na Premier League em 27 partidas, enquanto lutava para se adaptar à vida em um dos maiores clubes da Europa.

    É verdade que Delap foi prejudicado por uma lesão no tendão da coxa sofrida em agosto, que o deixou fora de ação por dois meses, o que significa que ele perdeu uma oportunidade crucial de criar entrosamento com seus novos companheiros de equipe. No entanto, a falta de disciplina e algumas falhas terríveis passaram a caracterizar seu primeiro ano no oeste de Londres.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) - 40 milhões de libras

    Alejandro Garnacho começou a temporada na “lista de dispensas” do Manchester United após um desentendimento com o técnico Ruben Amorim logo após a final da Liga Europa de 2025, mas o Chelsea ainda estava disposto a pagar 40 milhões de libras por um ponta que havia se mostrado decisivo desde que surgiu das categorias de base de Old Trafford.

    A mudança de ares, no entanto, pouco contribuiu para impulsionar Garnacho. Seu único gol na Premier League pelo Chelsea aconteceu lá em outubro, enquanto ele deu apenas quatro assistências na primeira divisão, com a maioria de suas melhores atuações com a camisa do Chelsea ocorrendo em partidas de copa. Sua atitude e ritmo de trabalho também têm sido questionados por uma torcida cada vez mais frustrada com a falta de produtividade do jogador da seleção argentina.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Anthony Elanga (Newcastle) - 52 milhões de libras

    Anthony Elanga foi, sem dúvida, uma das estrelas da temporada do Nottingham Forest em 2024-25, já que o veloz ponta se mostrou um pesadelo para as defesas enquanto a equipe de Nuno Espírito Santo buscava a classificação para as competições europeias. O Newcastle estava, portanto, ansioso para adicionar esse tipo de dinamismo ao elenco de Howe, mas o desempenho de Elanga caiu drasticamente desde que ele chegou a Tyneside por uma quantia milionária.

    Um jogador que contribuiu com 31 gols e assistências combinados na Premier League durante suas duas temporadas no City Ground não conseguiu marcar nenhum gol no campeonato pelo Magpies, registrando apenas uma assistência, que aconteceu lá em novembro. Apesar do seu preço, Elanga foi titular em menos da metade dos jogos do Newcastle no campeonato, de tão ruins que têm sido suas atuações.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4Harvey Elliott (Aston Villa) - empréstimo

    Esta deveria ser a temporada em que Harvey Elliott finalmente mostrasse aos torcedores da Premier League do que era capaz semana após semana. Depois de ter sido eleito o Melhor Jogador do Torneio quando a Inglaterra conquistou o Euro Sub-21, Elliott estava ansioso por ter minutos de jogo regulares após uma temporada frustrante passada principalmente no banco do Liverpool, e uma transferência por empréstimo para o Aston Villa parecia a opção ideal.

    Unai Emery, no entanto, pensava diferente e logo decidiu que não queria pagar os 35 milhões de libras que o Villa seria obrigado a gastar com Elliott caso ele disputasse 10 partidas da liga pelo clube, o que fez com que ele rapidamente se tornasse um jogador esquecido no Villa Park. Elliott fez apenas quatro partidas na Premier League e só foi escalado para o time titular em cinco ocasiões desde o início de outubro.

    As regras da FIFA, por sua vez, impediram o meio-campista de se transferir para outro clube europeu em janeiro, o que significa que ele ficou praticamente esquecido após uma transferência que Emery descreveu como “embaraçosa” para todos os envolvidos.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Jamie Gittens (Chelsea) - 48,5 milhões de libras

    Depois de passar pela base do Manchester City antes de ganhar destaque no Borussia Dortmund, Jamie Gittens chegou a ser apelidado de “o novo Jadon Sancho”, devido às trajetórias profissionais quase idênticas dos dois. E embora os dois tenham seguido caminhos diferentes antes de finalmente ingressarem no Chelsea, parece que Gittens, assim como Sancho, terá dificuldades para reproduzir na Premier League o desempenho que apresentou na Bundesliga.

    Sempre houve o risco de Gittens se perder no meio da confusão, dada a quantidade de alas que o Chelsea tem em seu elenco, mas o fato de ele ter feito apenas cinco partidas como titular na Premier League antes de sua temporada ser encerrada prematuramente por uma lesão no tendão da coxa em janeiro ainda foi extremamente decepcionante. O jogador de 21 anos tem trabalho a fazer para salvar sua carreira em Stamford Bridge, enquanto Xabi Alonso se prepara para assumir o comando do time.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Yoane Wissa (Newcastle) - 50 milhões de libras

    A péssima janela de transferências do Newcastle neste verão foi, sem dúvida, um fator determinante para a campanha decepcionante do time, com a equipe que terminou em quinto lugar na temporada passada caminhando para terminar no meio da tabela desta vez. Sem dúvida, a contratação mais decepcionante foi a de Yoane Wissa, que tem sido uma sombra do jogador que marcou 19 gols pelo Brentford na temporada 2024-25.

    Wissa entrou em greve durante a pré-temporada na tentativa de forçar sua transferência para Tyneside, mas chegou ao St. James' Park se recuperando de uma lesão no joelho que acabaria adiando sua estreia até dezembro. Seu primeiro gol na Premier League pelos Magpies aconteceu no final daquele mês, mas ele não conseguiu balançar as redes desde então, parecendo totalmente fora de ritmo. Wissa não é titular em uma partida do campeonato desde 7 de fevereiro e pode muito bem estar de saída assim que representar a República Democrática do Congo na Copa do Mundo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Alexander Isak (Liverpool) - 125 milhões de libras

    Nenhum clube britânico jamais pagou tanto para contratar um jogador quanto o Liverpool pagou para trazer Alexander Isak. Numa saga que se estendeu até o último dia do prazo de transferências, os Reds acabaram conseguindo tirar Isak do Newcastle após um verão em que o jogador da seleção sueca entrou em greve e se recusou a treinar com os Magpies. Infelizmente para o Liverpool, a falta de ritmo de jogo de Isak ficou evidente quase que imediatamente.

    O centroavante teve um pouco de azar com lesões durante sua temporada de estreia em Anfield, principalmente quando sofreu uma fratura na fíbula ao marcar contra o Tottenham em dezembro, mas ainda assim não há desculpa para seu desempenho de três gols na Premier League em 14 partidas. O jogador de 26 anos tem ficado rotineiramente à margem das jogadas quando está à disposição de Arne Slot, com a formação dos Reds totalmente inadequada para os pontos fortes de Isak.

    Se as coisas não mudarem rapidamente na próxima temporada, ele correrá o risco real de ficar marcado como uma das maiores falhas de transferência de todos os tempos.