Em contrapartida, a contratação mais cara da história do clube, o marfinense Yan Diomande, deixou de ser uma mera aposta para o futuro e se tornou o salvador tático de Mourinho, autor das soluções mágicas que teceram uma superioridade evidente sobre Vinícius; afinal, Diomande comprovou sua vantagem numérica ao completar 7 dribles bem-sucedidos a mais que o brasileiro, apesar de ter disputado bem menos partidas, culminando com o encerramento do confronto contra o Leipzig com um belíssimo míssil que aprofundou as feridas do brasileiro no banco de reservas.

Mas o maior impacto de Diomande não se limitou ao brilho ofensivo, e sim foi além, ao sanar o defeito tático estrutural que há tempos tirava o sono do Real Madrid com Vinícius; o sistema madridista sofria com o perigo de exposição defensiva do corredor esquerdo quando Vinícius atuava ao lado de Kylian Mbappé, em razão da baixa contribuição defensiva da dupla em conjunto.

Diomande surgiu para representar a tábua de salvação de Mourinho antes da aguardada batalha do Clásico; o jogador demonstrou um espírito de sacrifício defensivo excepcional, um desarme contínuo e um comprometimento em recuar para cobrir os espaços atrás do lateral.

Esse equilíbrio tático deu a Mourinho a liberdade de reestruturar a linha ofensiva, posicionando Diomande na ala esquerda e Federico Valverde na direita, o que proporcionou espaço e liberdade para Arda Güler se movimentar ao lado de Aurélien Tchouaméni no meio-campo.

E enquanto o Real Madrid se prepara para disputar a batalha do Clásico com um esquema tático equilibrado comandado por Diomande, Vinícius acompanhará a partida das arquibancadas por estar suspenso, em uma noite que pode anunciar oficialmente o início de uma nova era, na qual chega ao fim o tempo do jogador intocável.