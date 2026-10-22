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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
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"A contratação mais cara tira a imunidade": Diomande destrói o trono de Vinícius em Madri

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Diomande redesenha o planejamento de Mourinho antes do clássico

O astro brasileiro Vinícius Júnior não vive mais apenas uma fase passageira de queda de rendimento com a camisa do Real Madrid, mas atravessa uma verdadeira crise existencial que ameaçou seu lugar no time titular. A imprensa espanhola, com destaque para os jornais As e Marca, mostrou que o ponta brasileiro já não é o mesmo Vinícius a que a torcida do Santiago Bernabéu estava acostumada.

A crise chega em meio à sequência de vaias desanimadas contra o mago brasileiro, que vieram após sua substituição aos 70 minutos diante do Leipzig, pela Liga dos Campeões da Europa. Os números revelaram um recuo preocupante em suas características ofensivas, tendo ficado 53 dias consecutivos sem balançar as redes, com um saldo de 19 finalizações para fora sem marcar nenhum gol.

Isso além da ausência de sua arma letal, o drible, no qual chegou ao zero diante do Leipzig e, antes, contra a Roma, sem qualquer tentativa, saindo com silêncio e profunda tristeza, que expressou em uma publicação sucinta em suas plataformas: "Vivo o momento, e tudo passa".

  • vinicius junior(C)Getty Images

    Mourinho perde a imunidade

    A suspensão doméstica de quatro partidas imposta a Vinícius após sua expulsão diante do Villarreal não foi um problema para o clube merengue, mas sim um "respiro tático" e um descanso de guerreiro imposto pela realidade; afinal, ela tirou dos ombros do técnico português José Mourinho o constrangimento de deixar sua principal estrela no banco de reservas.

    E, quando questionado sobre o status de Vinícius e se ele seria considerado um jogador intocável, a resposta de Mourinho veio decisiva e categórica para despir o brasileiro de sua imunidade histórica: "A única coisa intocável neste clube é o escudo. Eu não gosto do conceito de jogador intocável; o que torna um jogador intocável é apenas o seu desempenho e sua influência dentro de campo".

    E essa declaração se concretizou, de fato, no fato de Vinícius ter disputado seis partidas consecutivas sem completar nenhuma delas até o minuto 90.

  • DiomandeGetty Images

    O negócio de 125 milhões redesenha o equilíbrio do Clássico

    Em contrapartida, a contratação mais cara da história do clube, o marfinense Yan Diomande, deixou de ser uma mera aposta para o futuro e se tornou o salvador tático de Mourinho, autor das soluções mágicas que teceram uma superioridade evidente sobre Vinícius; afinal, Diomande comprovou sua vantagem numérica ao completar 7 dribles bem-sucedidos a mais que o brasileiro, apesar de ter disputado bem menos partidas, culminando com o encerramento do confronto contra o Leipzig com um belíssimo míssil que aprofundou as feridas do brasileiro no banco de reservas.

    Mas o maior impacto de Diomande não se limitou ao brilho ofensivo, e sim foi além, ao sanar o defeito tático estrutural que há tempos tirava o sono do Real Madrid com Vinícius; o sistema madridista sofria com o perigo de exposição defensiva do corredor esquerdo quando Vinícius atuava ao lado de Kylian Mbappé, em razão da baixa contribuição defensiva da dupla em conjunto.

    Diomande surgiu para representar a tábua de salvação de Mourinho antes da aguardada batalha do Clásico; o jogador demonstrou um espírito de sacrifício defensivo excepcional, um desarme contínuo e um comprometimento em recuar para cobrir os espaços atrás do lateral.

    Esse equilíbrio tático deu a Mourinho a liberdade de reestruturar a linha ofensiva, posicionando Diomande na ala esquerda e Federico Valverde na direita, o que proporcionou espaço e liberdade para Arda Güler se movimentar ao lado de Aurélien Tchouaméni no meio-campo.

    E enquanto o Real Madrid se prepara para disputar a batalha do Clásico com um esquema tático equilibrado comandado por Diomande, Vinícius acompanhará a partida das arquibancadas por estar suspenso, em uma noite que pode anunciar oficialmente o início de uma nova era, na qual chega ao fim o tempo do jogador intocável.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    A linguagem dos números constrange o brasileiro

    Ao contrário da longa seca de gols do brasileiro, os números de Diomande vieram para explodir uma comparação numérica gritante a favor deste último; pois, enquanto Vinícius ficou incapaz de balançar as redes ou criar gols por longas semanas, Diomande explodiu para ser o primeiro protagonista decisivo no sistema de José Mourinho:

    Partida contra o Sevilla: Diomande apresentou uma atuação excepcional ao marcar um gol e dar três assistências completas em uma única noite, fazendo a diferença sozinho.

    Partida contra o Villarreal: o astro marfinense manteve sua influência decisiva e marcou um belo gol que inclinou a balança a favor do time merengue antes da expulsão de Vinícius.

    Partida contra o Leipzig: ele não se contentou com uma assistência, mas, ao entrar como substituto no minuto 70 no lugar do próprio Vinícius, disparou um belo foguete do qual marcou o quarto gol, documentando a superioridade em gols e assistências na mesma partida que o brasileiro deixou com zero tentativas de drible.

    De modo geral, Diomande marcou três gols e deu quatro assistências desde o início da temporada, enquanto Vinícius marcou um único gol e deu três assistências, vale lembrar que ele jogou um número de minutos claramente maior do que Diomande.

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