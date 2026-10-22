O astro brasileiro Vinícius Júnior não vive mais apenas uma fase passageira de queda de rendimento com a camisa do Real Madrid, mas atravessa uma verdadeira crise existencial que ameaçou seu lugar no time titular. A imprensa espanhola, com destaque para os jornais As e Marca, mostrou que o ponta brasileiro já não é o mesmo Vinícius a que a torcida do Santiago Bernabéu estava acostumada.
A crise chega em meio à sequência de vaias desanimadas contra o mago brasileiro, que vieram após sua substituição aos 70 minutos diante do Leipzig, pela Liga dos Campeões da Europa. Os números revelaram um recuo preocupante em suas características ofensivas, tendo ficado 53 dias consecutivos sem balançar as redes, com um saldo de 19 finalizações para fora sem marcar nenhum gol.
Isso além da ausência de sua arma letal, o drible, no qual chegou ao zero diante do Leipzig e, antes, contra a Roma, sem qualquer tentativa, saindo com silêncio e profunda tristeza, que expressou em uma publicação sucinta em suas plataformas: "Vivo o momento, e tudo passa".