A contratação dupla do Manchester United, no valor de 140 milhões de libras, de Antony e Lisandro Martínez, do Ajax, está no centro de uma acirrada disputa sobre os direitos de olheiros

O olheiro de futebol Peter Gerards entrou com uma ação judicial contra o Ajax, exigindo o pagamento de 2 milhões de euros relacionados às transferências milionárias de Antony e Martinez. Os dois jogadores eram figuras importantes em Amsterdã antes de seguirem o técnico Erik ten Hag para o Manchester United no verão de 2022, por um valor total superior a 140 milhões de libras.

Gerards alega que, nos termos de seu contrato com o clube, ele tinha direito a uma porcentagem das taxas de transferência dos jogadores que identificou e levou ao conhecimento do clube. Falando perante o Tribunal de Apelação de Amsterdã, Gerards defendeu sua contribuição para os recentes ganhos financeiros do clube, afirmando: “Sem nós, Antony e Martinez não teriam jogado pelo Ajax.”