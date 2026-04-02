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A contratação dupla do Manchester United, no valor de 140 milhões de libras, de Antony e Lisandro Martínez, do Ajax, está no centro de uma acirrada disputa sobre os direitos de olheiros
O Scout leva o Ajax aos tribunais por uma ação de vários milhões de libras
O olheiro de futebol Peter Gerards entrou com uma ação judicial contra o Ajax, exigindo o pagamento de 2 milhões de euros relacionados às transferências milionárias de Antony e Martinez. Os dois jogadores eram figuras importantes em Amsterdã antes de seguirem o técnico Erik ten Hag para o Manchester United no verão de 2022, por um valor total superior a 140 milhões de libras.
Gerards alega que, nos termos de seu contrato com o clube, ele tinha direito a uma porcentagem das taxas de transferência dos jogadores que identificou e levou ao conhecimento do clube. Falando perante o Tribunal de Apelação de Amsterdã, Gerards defendeu sua contribuição para os recentes ganhos financeiros do clube, afirmando: “Sem nós, Antony e Martinez não teriam jogado pelo Ajax.”
- AFP
Acordo da era Marc Overmars sob escrutínio
A disputa remonta a um acordo assinado em 2016 entre a Gerards International Consultancy e o ex-diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars. O contrato foi elaborado especificamente para operações de olheiros na América do Sul, onde tanto Martinez quanto Antony foram descobertos. Embora a equipe jurídica do Ajax não conteste que a Gerards identificou os jogadores, ela argumenta que a obrigação financeira já expirou.
O tribunal ouviu detalhes sobre como a relação profissional terminou abruptamente. A Gerards alega que, em 2020, Overmars o informou de que o contrato estava sendo rescindido em uma reunião que durou apenas cinco minutos, com o Het Parool observando que a documentação subsequente gerou um significativo “ruído” jurídico.
Disputa judicial sobre a rescisão e o vencimento do contrato
A defesa do Ajax, liderada pelos advogados Dolf Segaar e Bram Bollen, baseia-se na alegação de que o contrato com a Gerards foi totalmente rescindido em 2020, dois anos antes de ocorrerem as transferências sensacionais para o Manchester United. Eles sustentam que qualquer direito a uma parte dos rendimentos da transferência cessou quando a relação profissional foi encerrada. No entanto, a empresa de olheiros vê a situação de forma diferente, invocando cláusulas específicas de proteção previstas no contrato original.
A Gerards International Consultancy alega que a rescisão do contrato não significou que eles abriram mão de seus direitos sobre receitas futuras. Eles argumentam que uma cláusula específica concedeu à empresa de olheiros o direito à receita de transferência por um período de quatro anos após a apresentação de um jogador ao clube. Se essa interpretação se mantiver, as vendas de Antony e Martinez em 2022 se enquadrariam diretamente nesse período protegido.
- AFP
Ultimato estabelecido enquanto tribunal de Amsterdã se prepara para proferir decisão
Segundo relatos, essa disputa judicial vem se desenrolando nos bastidores desde 2023, mas agora atingiu um ponto crítico. Após o fracasso de tentativas anteriores de chegar a um acordo extrajudicial, o Tribunal de Apelação emitiu um ultimato rigoroso a ambas as partes. Elas têm uma semana para chegar a um acordo; caso contrário, o tribunal proferirá uma sentença vinculativa.
Se nenhum acordo for alcançado dentro do prazo de sete dias, o tribunal deve proferir seu veredicto final em 9 de junho. Para o Ajax, o caso representa uma potencial dor de cabeça de vários milhões de libras, decorrente do estilo de gestão do regime anterior. Para os torcedores do Manchester United, ele serve como um lembrete do enorme investimento feito para trazer as estrelas da Eredivisie para a Premier League.