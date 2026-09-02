Ferdinand acredita que o Arsenal garantiu a maior pechincha da janela de transferências com a contratação de Tzolis junto ao Club Brugge por £34 milhões. Apesar de os Gunners terem gastado alto com vários nomes de destaque após seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas, foi o ponta de 24 anos quem mais impressionou o ex-capitão da Inglaterra.

Ferdinand, falando em seu canal no YouTube, foi rápido em destacar o astro grego por seu impacto imediato e sua qualidade técnica. "Quem é a melhor contratação da janela de transferências? Pelo que vi até agora, vou escolher Tzolis", disse Ferdinand.

"Pelo preço que pagaram por ele, £35 milhões, pelo que vi, é um ponta baixinho e habilidoso, com ótima visão, tomando boas decisões no terço final. Acho que foi um grande negócio feito pela equipe de recrutamento do Arsenal. Vou me adiantar e dizer que ele vai ser minha contratação da temporada, em termos de custo-benefício e em termos do que faz."