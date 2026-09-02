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'A contratação do verão!' - Rio Ferdinand aposta que Christos Tzolis, do Arsenal, por £ 34 milhões, será um dos melhores negócios da janela
Ferdinand elogia Tzolis, "uma pechincha"
Ferdinand acredita que o Arsenal garantiu a maior pechincha da janela de transferências com a contratação de Tzolis junto ao Club Brugge por £34 milhões. Apesar de os Gunners terem gastado alto com vários nomes de destaque após seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas, foi o ponta de 24 anos quem mais impressionou o ex-capitão da Inglaterra.
Ferdinand, falando em seu canal no YouTube, foi rápido em destacar o astro grego por seu impacto imediato e sua qualidade técnica. "Quem é a melhor contratação da janela de transferências? Pelo que vi até agora, vou escolher Tzolis", disse Ferdinand.
"Pelo preço que pagaram por ele, £35 milhões, pelo que vi, é um ponta baixinho e habilidoso, com ótima visão, tomando boas decisões no terço final. Acho que foi um grande negócio feito pela equipe de recrutamento do Arsenal. Vou me adiantar e dizer que ele vai ser minha contratação da temporada, em termos de custo-benefício e em termos do que faz."
- AFP
O reforço tático de Arteta
O time de Mikel Arteta não descansou após sua histórica conquista do título e, em vez disso, optou por reforçar de forma agressiva um elenco vencedor. O clube do norte de Londres gastou quase £ 200 milhões ao longo do verão, resolvendo ao mesmo tempo questões de profundidade e qualidade.
"Eles gastaram muito e acho que gastaram brilhantemente bem", explicou Ferdinand. "Acho que eles se fortaleceram, parecem mais fortes, trouxeram mais força física e um pouco de malícia com a chegada de Tzolis para a ponta, que já pareceu realmente, realmente afiado e muito vivo, e parece uma grande contratação pelo preço que custou, o que é uma pechincha no mercado de hoje. Você tem Ezri Konza, jogador de primeira, zagueiro de primeira, confiável, vai jogar muitos jogos e nunca vai decepcioná-lo."
Estrela grega é comparada a Sanchez
A empolgação em torno de Tzolis atingiu um novo patamar após sua atuação na estreia da temporada. O ex-ponta do Arsenal Theo Walcott foi igualmente efusivo nos elogios, observando que o ponta grego o faz lembrar Alexis Sanchez por causa de seu estilo direto e do primeiro toque positivo.
Esse estilo "híbrido", combinando a eficiência técnica de Trossard com a característica explosiva de Sanchez, deu a Arteta uma nova dimensão pelo lado esquerdo. Ferdinand ecoou esse sentimento, sugerindo que o negócio representa um valor incrível diante da atual inflação do mercado.
- Getty
Defendendo o título
A reformulação de verão no Emirates teve várias saídas de peso, incluindo Gabriel Martinelli para o Al-Hilal por £ 56 milhões e Gabriel Jesus para o Barcelona por £ 8,6 milhões. Leandro Trossard, Jakub Kiwior, Fabio Vieira e Christian Norgaard também saíram, permitindo que Arteta refinasse seu elenco para a defesa do título. Ferdinand acredita que esse equilíbrio entre chegadas e saídas os preparou para a temporada extenuante que vem pela frente. Ele concluiu: "Arteta e seu time do Arsenal ficarão, de forma bem discreta, muito satisfeitos com os negócios que fizeram."
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