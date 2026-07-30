Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrarem alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador de reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no ataque, mas passou a grande maioria do seu tempo no Parc des Prince no banco de reservas, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um 'falso 9', o que não depõe muito bem a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão europeu, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG levantou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom atacante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz o menor sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando desesperadamente descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade, há muito merecida, para o eterno coadjuvante virar protagonista. Pensamos que, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de verdadeiro potencial, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar qualquer pressão real sobre Ronaldo e Martinez. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para sair do banco, um substituto de impacto decente. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço vai ser enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, chegou a hora de provar o seu valor... Nota: A
Mark Doyle