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“A contratação de Phil Foden não vai rolar”, mas Frank Lampard é cotado para trazer um “grande nome” para o Coventry, à medida que mais um campeão do Manchester City entra na disputa de transferências da Premier League
Lampard levou o Coventry de volta à Premier League após 25 anos de ausência
Lampard reconstruiu sua reputação como técnico na região de West Midlands, e as dificuldades vividas em suas passagens por Stamford Bridge e pelo Everton foram esquecidas após conquistar o título da Championship para a CBS Arena.
Depois de assumir o comando do Coventry em novembro de 2024, Lampard pôs fim a uma espera de 25 anos pelo futebol de primeira divisão para um time que chegou a cair para a League Two antes de subir novamente na hierarquia da EFL.
Sua cotação está em alta, com especulações de que cargos de treinador de destaque no cenário nacional e internacional poderiam ser preenchidos em um futuro não muito distante, mas, por enquanto, todo o foco está voltado para garantir que o Coventry esteja pronto para os muitos desafios que a Premier League trará.
Vários jogadores de comprovada qualidade têm sido associados ao Sky Blues, com proprietários ambiciosos prontos para apoiar seu técnico, chegando-se a sugerir que Lampard deveria sondar a possibilidade de trazer o astro inglês Foden por empréstimo — já que ele tem dificuldade para garantir titularidade no Manchester City.
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Com Foden fora de jogo, será que o Coventry poderia buscar alguém como Stones?
Em resposta às especulações que estão rolando, o ex-atacante do Coventry, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Sim, essa história do Phil Foden não vai rolar. Ele vai assinar um novo contrato com o Man City, então não tem chance. O Frank tem bons contatos, mas não acho que ele vai conseguir isso.
“Mas eu consigo imaginar alguém. Vi que eles foram associados a Ross Barkley, então nunca se sabe com alguém assim. Ele também tem experiência na Premier League e já está no meio há algum tempo. Acho que haverá muitos jogadores com experiência na Premier League que eles vão tentar contratar. Acho que isso é necessário.
“Quando você sobe da Championship para a Premier League, precisa de pelo menos cinco ou seis jogadores que conheçam a Premier League e tenham experiência. O Coventry tem um bom time, com alguns jogadores bons e empolgantes, mas eles vão precisar de experiência na Premier League. Então, alguns jogadores como Ross Barkley, provavelmente alguns zagueiros centrais com experiência na Premier League.”
Morrison acrescentou ao citar outro nome de destaque: “Não estou dizendo que isso possa acontecer, mas veja o caso de John Stones — mas sinto que John Stones irá para um time entre os quatro ou cinco primeiros.
“Mas John Stones, com a experiência dele, indo para um time como o Coventry, e ele sem contrato, saindo do Man City, você pensa: que contratação incrível seria essa. Então é nesse tipo de jogador que eles precisam procurar. Não acho que eles vão conseguir o John Stones, mas sim esse tipo de jogador com experiência na Premier League que conhece a liga de cor e salteado.”
Lampard é o trunfo do Coventry, recém-promovido
O Coventry pode ter passado um quarto de século fora da Premier League, chegando a ficar praticamente esquecido em determinado momento, mas espera-se que a presença de Lampard no banco de reservas traga benefícios consideráveis.
Questionado sobre se o ícone do Chelsea e da Inglaterra permitirá que o Sky Blues faça contratações em mercados que, de outra forma, estariam fechados para eles, Morrison disse: “Sim, 100%. É uma ótima observação a sua.
“Acho que, com as conexões do Frank, o que ele já fez, as pessoas que conhece, o fato de ter jogado na Premier League, os clubes pelos quais passou e os jogadores que conhece, ele com certeza vai estar em busca de reforços e conversando com as pessoas no verão. Provavelmente já está conversando agora, porque a temporada deles acabou.
“Com os agentes e tudo mais, eles vão tentar fechar os negócios logo. Com a Copa do Mundo, provavelmente vai ser difícil fechar os negócios porque muitos jogadores nos quais você possa estar interessado, ou outros jogadores, estarão de férias ou na Copa do Mundo.
“Mas o que o Frank vai querer fazer é não começar a temporada com o mesmo grupo de jogadores. Ele vai querer trazer pelo menos alguns jogadores e, como a janela de transferências ainda estará aberta, tentar fazer mais algumas contratações para poder integrá-los ao time na pré-temporada.
“Já disse isso várias vezes: acho que o Coventry, de todos os times que vão ser promovidos, é o que se encaixa melhor. Se algum time vai se manter na primeira divisão, pode ser esse, por causa do Frank, das pessoas que ele conhece e dos jogadores que ele consegue atrair para esse clube.”
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Coventry vai discutir a renovação do contrato com Lampard
Lampard tem contrato com o Coventry apenas até o verão de 2027, mas espera-se que inicie negociações para uma renovação. O Sky Blues está, compreensivelmente, interessado em mantê-lo no clube pelo maior tempo possível.
Sua vasta experiência será muito útil na próxima janela de transferências, com muitas mudanças previstas na CBS Arena antes do retorno da Premier League ao local em agosto.