“A contratação de Phil Foden não vai rolar”, mas Frank Lampard é cotado para trazer um “grande nome” para o Coventry, à medida que mais um campeão do Manchester City entra na disputa de transferências da Premier League

Em resposta às especulações que estão rolando, o ex-atacante do Coventry, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Sim, essa história do Phil Foden não vai rolar. Ele vai assinar um novo contrato com o Man City, então não tem chance. O Frank tem bons contatos, mas não acho que ele vai conseguir isso.

“Mas eu consigo imaginar alguém. Vi que eles foram associados a Ross Barkley, então nunca se sabe com alguém assim. Ele também tem experiência na Premier League e já está no meio há algum tempo. Acho que haverá muitos jogadores com experiência na Premier League que eles vão tentar contratar. Acho que isso é necessário.

“Quando você sobe da Championship para a Premier League, precisa de pelo menos cinco ou seis jogadores que conheçam a Premier League e tenham experiência. O Coventry tem um bom time, com alguns jogadores bons e empolgantes, mas eles vão precisar de experiência na Premier League. Então, alguns jogadores como Ross Barkley, provavelmente alguns zagueiros centrais com experiência na Premier League.”

Morrison acrescentou ao citar outro nome de destaque: “Não estou dizendo que isso possa acontecer, mas veja o caso de John Stones — mas sinto que John Stones irá para um time entre os quatro ou cinco primeiros.

“Mas John Stones, com a experiência dele, indo para um time como o Coventry, e ele sem contrato, saindo do Man City, você pensa: que contratação incrível seria essa. Então é nesse tipo de jogador que eles precisam procurar. Não acho que eles vão conseguir o John Stones, mas sim esse tipo de jogador com experiência na Premier League que conhece a liga de cor e salteado.”