50 milhões de euros, incluindo os bônus. A perspectiva para a Atalanta de receber uma porcentagem sobre uma futura revenda, caso o valor de Marco Palestra se mantenha em altos níveis na Inter e o leve, no futuro, a se apresentar em palcos estrangeiros ainda mais importantes. Uma transação que, em seu conjunto, poderia até ultrapassar a marca redonda e bater os recordes relativos aos jogadores italianos mais bem pagos de todos os tempos na história e às transações mais caras realizadas pelo Inter.
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A contratação de Palestra pelo Inter por 50 milhões de euros é uma aposta tão fascinante quanto arriscada: será que ele vale mais do que Hakimi?
NEGÓCIO RECORDE
Olhando para os números, se o clube campeão da Itália realmente fechasse a contratação de Palestra pelos valores que vêm se confirmando a cada hora que passa, ele ultrapassaria até mesmo um certo Achraf Hakimi – também lateral-direito, contratado no verão de 2020 do Real Madrid por 43 milhões de euros. Benjamin Pavard e Robin Gosens, com 32,4 milhões e 28 milhões de euros, respectivamente, estão bem atrás. E não é só isso: Palestra está prestes a se tornar o jogador italiano mais bem pago de todos os tempos pela Inter, superando até mesmo Christian Vieri – que hoje, ao câmbio atual, valeria 47 milhões de euros, vindo da Lazio – ou Nicolò Barella, que custou 38,5 milhões de euros em 2020.
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O QUINTO JOGADOR ITALIANO MAIS BEM PAGO
Se ampliarmos a análise para as transferências de jogadores italianos, tanto dentro do nosso campeonato quanto no exterior, Marco Palestra ficaria em quinto lugar, destronando Christian Vieri, que soma 47 milhões de euros, e ficando atrás apenas de Gianluigi Buffon – do Parma para a Juventus por 53 milhões –, Jorginho (do Napoli para o Chelsea por 57 milhões), Sandro Tonali (do Milan para o Newcastle por 59 milhões de euros mais bônus) e Mateo Retegui, detentor do recorde com seus 68,5 milhões de euros da Atalanta para o Al-Qadsiah.
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INVESTIMENTO NO FUTURO
Ao observar esses números, surge espontaneamente a pergunta: será que os 50 milhões de euros que o Inter está prestes a investir em Palestra não são um pouco exagerados? É claro que estamos falando do melhor jogador italiano em termos de desempenho no último campeonato da Série A e de uma das maiores promessas com grandes chances de se firmar até mesmo nos níveis mais altos. Primeiro na Itália e em um ambiente extremamente exigente como o da Inter e, depois, por que não, seguir os passos de jogadores como Verratti, Donnarumma, Tonali e Calafiori, que mesmo fora do nosso país confirmaram ser dos melhores. Marotta e Ausilio decidem, portanto, apostar no futuro, naquilo que ainda é potencial em um jogador com margens evidentes de melhoria, mais do que em um presente que já mostrou coisas muito interessantes.
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MUDANÇA DE TENDÊNCIA
Uma mudança de tendência interessante em relação ao passado recente dos nossos clubes que, em parte pela falta de jogadores desse nível nos quais concentrar a atenção e em parte pela menor vantagem econômica de fazer negócios com clubes italianos em comparação com os estrangeiros, haviam perdido ultimamente o hábito de concretizar negociações como essa. O “sobrepreço” pago por Palestra decorre da escassez de jogadores de qualidade e de italianos com potencial para atuar em grandes clubes europeus, mas representa, ao mesmo tempo, um risco nada desprezível para um Inter que, nas últimas temporadas, se acostumou a uma gestão financeira muito prudente.
A REVIRAVOLTA DA OAKTREE
Com a chegada do fundo Oaktree à direção do clube, opta-se por correr o mínimo de riscos possível, diversificando ao máximo os gastos com o mercado de contratações e mantendo-se dentro de uma faixa que não ultrapasse o teto de 25 a 30 milhões de euros. Com Palestra e a possível contratação de Nico Paz (avaliado em 60 milhões de euros pelo Real Madrid), os nerazzurri entrariam em uma nova dimensão. Nas condições certas, sempre levando em conta o equilíbrio entre contratações e vendas, é possível elevar o nível, desde que se invista nos jovens e, talvez, menos em jogadores já consagrados com salários elevados. Dito isso, o fato de que hoje Palestra possa valer mais do que Hakimi em 2020, após duas temporadas muito importantes no Borussia Dortmund, chama a atenção.