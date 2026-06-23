A contratação de Palestra pelo Inter por 50 milhões de euros é uma aposta tão fascinante quanto arriscada: será que ele vale mais do que Hakimi?

Olhando para os números, se o clube campeão da Itália realmente fechasse a contratação de Palestra pelos valores que vêm se confirmando a cada hora que passa, ele ultrapassaria até mesmo um certo Achraf Hakimi – também lateral-direito, contratado no verão de 2020 do Real Madrid por 43 milhões de euros. Benjamin Pavard e Robin Gosens, com 32,4 milhões e 28 milhões de euros, respectivamente, estão bem atrás. E não é só isso: Palestra está prestes a se tornar o jogador italiano mais bem pago de todos os tempos pela Inter, superando até mesmo Christian Vieri – que hoje, ao câmbio atual, valeria 47 milhões de euros, vindo da Lazio – ou Nicolò Barella, que custou 38,5 milhões de euros em 2020.





É O DIA DE PALESTRA NA INTER: ENCONTRO DECISIVO COM A ATALANTA