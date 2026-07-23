Para o Newcastle: uma mudança significativa de abordagem. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de, tardiamente, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder imediatamente e deixá-lo partir assim que ele apresentou o pedido de transferência, já que a turbulência causada pelo atacante sueco não fez nenhum bem a Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rapidamente para se livrar de mais um atacante insatisfeito — e por uma quantia fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil — mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que valha 69 milhões de libras. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, pois desperdiçou completamente o que recebeu pela venda de Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. Os Magpies não podem mais oferecer uma vaga na Liga dos Campeões a possíveis novos contratados, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir os passos de Isak e deixar o St. James’ Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite inglesa sob o comando de proprietários da Arábia Saudita cada vez mais desinteressados. Nota: B-

Para o Barcelona: um sinal realmente preocupante. O Barcelona já não está em condições de fazer grandes gastos com jogadores há algum tempo devido às suas conhecidas dificuldades em cumprir as rígidas regras financeiras da La Liga; portanto, não é um bom sinal que sua primeira ação após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar 80 milhões de euros com Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve ser uma aquisição útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer posição no trio de ataque e é uma máquina de pressão — ao contrário de Marcus Rashford —, então é fácil entender por que Hansi Flick deu luz verde à chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não há como negar o fato de que o Barça pagou a mais. É verdade que Gordon poderia ter uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, e também já foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 gols na Liga dos Campeões desta temporada — mas seis desses gols foram contra o Qarabag e o Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de rendimento que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de oferecer a Flick o que ele espera de um ponta e receba um salário menor do que Rashford, havia opções mais vantajosas em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que bom senso. Nota: C+

Para Gordon: O sonho se tornou realidade. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que ele claramente almejava há algum tempo. Ele mesmo admitiu que se deixou levar por rumores anteriores envolvendo o Liverpool, clube de sua cidade natal, pelo qual também torcia quando menino, embora inicialmente parecesse que ele fosse se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recusaram o preço pedido, e é aí que reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julián Álvarez tiraria boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor — porque o Barça não pagou 80 milhões de euros por um jogador coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar de sobra no Camp Nou, apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai passar de jogar ao lado de Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle