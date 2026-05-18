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A contratação de José Mourinho pelo Real Madrid está confirmada! O técnico do Benfica "chegou a um acordo verbal" para a sensacional transferência para o Bernabéu e assinará um contrato de dois anos para retornar como treinador
O “Special One” se prepara para o segundo ato
Mourinho está prestes a fazer um retorno sensacional ao Real Madrid, com um acordo verbal já fechado para que ele assuma o comando na capital espanhola, segundo Fabrizio Romano. O técnico de 63 anos recebeu uma proposta de contrato de dois anos para comandar o Los Blancos mais uma vez, mais de uma década depois de ter deixado o clube em 2013. Espera-se que o acordo seja finalizado após a última partida do Real Madrid na La Liga contra o Athletic Bilbao, marcando o fim da breve passagem de Arbeloa.
A nomeação ocorre após um período caótico para o gigante espanhol, que viu o reinado de Xabi Alonso ser interrompido antes de Arbeloa assumir o comando em janeiro. No entanto, mais uma temporada sem títulos forçou o presidente Florentino Pérez a recorrer a um rosto conhecido. Mourinho, que ficou famoso por levar o Real Madrid a um título da La Liga com 100 pontos — um recorde —, é visto como o homem capaz de restaurar a ordem e a autoridade em um vestiário que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Embora o técnico tenha sugerido anteriormente que havia “99% de chance” de permanecer no Benfica, a atração do Bernabéu parece ter mudado completamente o panorama.
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Invicto, mas de mãos vazias em Lisboa
A mudança surge após uma temporada verdadeiramente única para Mourinho no Estádio da Luz. Ele conduziu o Benfica por uma campanha histórica, na qual o time alcançou o feito estatístico de não perder um único jogo na Primeira Liga, mas, de alguma forma, não conseguiu conquistar o título. Apesar da invencibilidade, a abundância de empates fez com que as Águias terminassem em terceiro lugar, atrás dos rivais Porto e Sporting CP. Esse recorde agridoce parece ter aberto caminho para sua saída, já que o fascínio de um retorno a Madri se mostrou forte demais para ser ignorado. Embora os torcedores do Benfica fiquem desapontados com sua partida, a oportunidade de liderar o mais recente projeto do Real Madrid foi uma oferta que o experiente técnico não pôde recusar.
A ousada tentativa de contratação de Rashford
Com seu retorno quase concretizado, Mourinho já está pensando em como reforçar suas opções de ataque, e tem um rosto conhecido na mira. Notícias sugerem que Mourinho está pronto para facilitar pessoalmente a contratação de seu ex-jogador do Manchester United, Marcus Rashford. O jogador da seleção inglesa passou a temporada emprestado ao Camp Nou, mas as dificuldades financeiras do Barcelona abriram caminho para o Real Madrid agir.
Diz-se que Mourinho acredita que a velocidade e a versatilidade do atacante se encaixariam perfeitamente em seu esquema tático no Bernabéu. Tirar um alvo-chave de seus rivais do Clássico seria uma jogada clássica de Mourinho, potencialmente sinalizando o início de uma nova era agressiva para o Real Madrid no mercado de transferências.
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Uma nova era na capital
Ao trazer Mourinho de volta, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está apostando em um vencedor comprovado que compreende a imensa pressão e o panorama político do Bernabéu.
O anúncio oficial é esperado em breve, com Mourinho programado para viajar a Madrid no início da próxima semana. Para a torcida do Real Madrid, o retorno do “Special One” promete um retorno ao futebol combativo que marcou sua primeira passagem pelo clube. Assim como quando ingressou no clube em 2010, sua tarefa será tirar o Barça do topo da La Liga e trazer o Real de volta à disputa pelo título da Liga dos Campeões.