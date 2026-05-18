A contratação de José Mourinho pelo Real Madrid está confirmada! O técnico do Benfica "chegou a um acordo verbal" para a sensacional transferência para o Bernabéu e assinará um contrato de dois anos para retornar como treinador

Mourinho está prestes a fazer um retorno sensacional ao Real Madrid, com um acordo verbal já fechado para que ele assuma o comando na capital espanhola, segundo Fabrizio Romano. O técnico de 63 anos recebeu uma proposta de contrato de dois anos para comandar o Los Blancos mais uma vez, mais de uma década depois de ter deixado o clube em 2013. Espera-se que o acordo seja finalizado após a última partida do Real Madrid na La Liga contra o Athletic Bilbao, marcando o fim da breve passagem de Arbeloa.

A nomeação ocorre após um período caótico para o gigante espanhol, que viu o reinado de Xabi Alonso ser interrompido antes de Arbeloa assumir o comando em janeiro. No entanto, mais uma temporada sem títulos forçou o presidente Florentino Pérez a recorrer a um rosto conhecido. Mourinho, que ficou famoso por levar o Real Madrid a um título da La Liga com 100 pontos — um recorde —, é visto como o homem capaz de restaurar a ordem e a autoridade em um vestiário que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Embora o técnico tenha sugerido anteriormente que havia “99% de chance” de permanecer no Benfica, a atração do Bernabéu parece ter mudado completamente o panorama.



