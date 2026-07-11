Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt explicou por que tem dificuldade em entender a suposta contratação. Ele ressaltou que contratar jogadores jovens é importante, mas questionou se Santos já demonstrou o suficiente para justificar um investimento de 50 milhões de libras e uma vaga imediata no time titular.

“Se ele fosse contratado por 25 a 30 milhões de libras, daria para entender... Mas ele não está sendo contratado por 50 milhões de libras para ficar apenas no banco; ele tem que ser titular. Eu já o vi jogar algumas vezes, mas nada se destaca a ponto de fazer você pensar: ‘Uau, ele tem uma habilidade incrível com a bola ou é uma força da natureza’”, explicou Butt.

“Ou é uma genialidade da equipe de contratações, e eles estão dizendo: ‘esse garoto vai ser a próxima grande revelação, vamos pagar os 50 milhões de libras rapidinho e jogá-lo direto na água fria’. Mas, considerando que ele foi titular em apenas 13 jogos pelo Chelsea no ano passado — time que terminou em 10º lugar —, isso não me parece uma boa contratação. Espero estar errado, espero que ele se torne um grande jogador e nos surpreenda.

“Esse garoto mal jogou 10 partidas. É uma situação estranha, não é algo que me faça pular de alegria dizendo: ‘Que contratação, estou muito feliz com isso’. Precisamos de jogadores no meio-campo que nos tornem muito melhores. Eu realmente não gosto de criticar jogadores jovens ou novas contratações antes que eles entrem em campo e provem seu valor, mas, nesse caso, eles estão comprando potencial em vez de alguém que já tenha se provado.”