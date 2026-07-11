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A contratação de Andrey Santos pelo Manchester United, por 50 milhões de libras, é considerada “estranha” e “uma aposta”, segundo ex-jogadores do Manchester United e do Chelsea, que concordam quanto ao veredicto sobre a transferência
Ex-jogadores questionam a suposta jogada do United
Butt, lenda do United, colocou em dúvida as notícias sobre a possível contratação do meio-campista Santos, do Chelsea, pelo clube. A Sky Sports informa que o United chegou a um acordo no valor de até 50 milhões de libras pelo jogador de 22 anos, mas Butt acredita que esse valor exige um impacto imediato.
Embora Butt reconheça que os Red Devils precisam reforçar o elenco, ele argumentou que Santos não seria contratado por uma quantia tão significativa apenas para servir de reserva. Em vez disso, ele acredita que se esperaria que o brasileiro se tornasse titular regular, apesar de ter experiência limitada no mais alto nível.
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Butt expôs suas preocupações
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt explicou por que tem dificuldade em entender a suposta contratação. Ele ressaltou que contratar jogadores jovens é importante, mas questionou se Santos já demonstrou o suficiente para justificar um investimento de 50 milhões de libras e uma vaga imediata no time titular.
“Se ele fosse contratado por 25 a 30 milhões de libras, daria para entender... Mas ele não está sendo contratado por 50 milhões de libras para ficar apenas no banco; ele tem que ser titular. Eu já o vi jogar algumas vezes, mas nada se destaca a ponto de fazer você pensar: ‘Uau, ele tem uma habilidade incrível com a bola ou é uma força da natureza’”, explicou Butt.
“Ou é uma genialidade da equipe de contratações, e eles estão dizendo: ‘esse garoto vai ser a próxima grande revelação, vamos pagar os 50 milhões de libras rapidinho e jogá-lo direto na água fria’. Mas, considerando que ele foi titular em apenas 13 jogos pelo Chelsea no ano passado — time que terminou em 10º lugar —, isso não me parece uma boa contratação. Espero estar errado, espero que ele se torne um grande jogador e nos surpreenda.
“Esse garoto mal jogou 10 partidas. É uma situação estranha, não é algo que me faça pular de alegria dizendo: ‘Que contratação, estou muito feliz com isso’. Precisamos de jogadores no meio-campo que nos tornem muito melhores. Eu realmente não gosto de criticar jogadores jovens ou novas contratações antes que eles entrem em campo e provem seu valor, mas, nesse caso, eles estão comprando potencial em vez de alguém que já tenha se provado.”
Petit alerta para um risco em relação à confiança
Não são apenas os ex-jogadores do United que estão preocupados; o ex-meio-campista do Chelsea, Petit, também acredita que a transferência é repleta de riscos. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece apostas em futebol, Petit sugeriu que Santos precisa de uma reformulação mental completa para ter sucesso sob a pressão da Liga dos Campeões no United.
“A ida de Andrey Santos para o Man Utd é uma aposta tanto para ele quanto para o clube”, disse Petit. “Andrey Santos teve uma ótima temporada com o Estrasburgo antes de voltar ao Chelsea, onde não jogou com frequência nem teve o desempenho esperado.
“A dinâmica no Manchester United está diferente agora; o time está na Liga dos Campeões e precisa continuar melhorando. Andrey precisa recuperar a confiança. Ele tem qualidade, mas será que tem a mentalidade certa? Ingressar no United após um período difícil no Chelsea é uma aposta, tanto para ele quanto para o clube.”
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A pressão vai aumentar se o acordo for fechado
Se Santos concretizar a transferência, conforme noticiado, as expectativas serão altas, dada a magnitude do valor da transferência. Tanto Butt quanto Petit acreditam que o brasileiro enfrentará uma pressão imediata para mostrar resultados, com pouco tempo para se adaptar, caso se espere que ele se torne uma figura-chave no meio-campo do United.
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