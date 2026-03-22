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"A contratação da temporada" – Pep Guardiola elogia estrela do Man City após vitória sobre o Arsenal na Carabao Cup
O'Reilly, o herói em Wembley
O'Reilly foi a estrela indiscutível da partida, marcando duas vezes em apenas quatro minutos do segundo tempo para afundar os Gunners. O jogador formado na base, que atuou em uma função pouco habitual, deu uma demonstração impressionante de um jogo ofensivo implacável, garantindo a Guardiola seu quinto título da Copa da Liga.
O primeiro gol saiu aos 30 minutos, quando O'Reilly aproveitou um erro de Kepa Arrizabalaga. Apenas quatro minutos depois, ele completou um cruzamento de Matheus Nunes para ampliar a vantagem e deixar o Arsenal com uma tarefa difícil pela frente. O time do norte de Londres, que havia dominado os primeiros 15 minutos da partida, não teve resposta para os dois gols em rápida sucessão.
- AFP
Guardiola elogia a contribuição de O'Reilly
Guardiola elogiou Nico O'Reilly por sua contribuição excepcional, sugerindo que ele poderia ser considerado a contratação da temporada. O técnico do Manchester City revelou que manteve longas conversas com o jovem no início da campanha, destacando como O'Reilly se adaptou à função de lateral-esquerdo e rapidamente causou uma forte impressão.
Ele disse: “Talvez ele tenha sido a contratação da temporada. Quando começamos a temporada, tivemos uma longa conversa com ele. Ele começou a jogar como lateral-esquerdo e impressionou muito. Ele pode atuar em várias posições, é um jogador que gosta de estar no terço final do campo. Ele marcou dois gols fantásticos.”
Guardiola elogia o Arsenal "imbatível"
Apesar de sua equipe ter levantado o troféu, Guardiola não hesitou em elogiar a qualidade do time de Arteta, líder da Premier League. O técnico catalão insistiu que o Arsenal continua sendo a referência no futebol nacional, mesmo na derrota. “O que posso dizer? Sempre, quando se ganha um troféu, é importante”, disse Guardiola após o apito final.
“Mas esta foi especial porque tivemos duas semanas difíceis e, especialmente, por causa do adversário. Nos primeiros 15 minutos, eles nos sufocaram. Não conseguíamos respirar. Depois disso, começamos a jogar. Estou muito satisfeito, mas Mikel criou uma equipe que é quase imbatível. Ainda não somos a equipe que o Arsenal é ou que fomos no passado. Encontramos uma maneira de conquistar títulos.”
- Getty Images Sport
"Vamos tentar" – Guardiola fala sobre a disputa pelo título
Embora as comemorações continuem em Manchester, o foco volta rapidamente para a Premier League, onde o City está atualmente atrás do Arsenal. Guardiola admitiu que a diferença na tabela continua sendo um grande obstáculo para sua equipe na tentativa de defender o título.
“Para ser sincero, adoraria ter uma vantagem de nove pontos”, acrescentou Guardiola quando questionado sobre a disputa pelo título. “Está nas mãos deles, perdemos pontos e isso nos prejudica muito, mas vamos tentar, vamos tentar.” O City espera que essa vitória em Wembley dê o impulso psicológico necessário para alcançar os Gunners nos últimos meses da campanha.
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