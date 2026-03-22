"A contratação da temporada" – Pep Guardiola elogia estrela do Man City após vitória sobre o Arsenal na Carabao Cup

O'Reilly foi a estrela indiscutível da partida, marcando duas vezes em apenas quatro minutos do segundo tempo para afundar os Gunners. O jogador formado na base, que atuou em uma função pouco habitual, deu uma demonstração impressionante de um jogo ofensivo implacável, garantindo a Guardiola seu quinto título da Copa da Liga.

O primeiro gol saiu aos 30 minutos, quando O'Reilly aproveitou um erro de Kepa Arrizabalaga. Apenas quatro minutos depois, ele completou um cruzamento de Matheus Nunes para ampliar a vantagem e deixar o Arsenal com uma tarefa difícil pela frente. O time do norte de Londres, que havia dominado os primeiros 15 minutos da partida, não teve resposta para os dois gols em rápida sucessão.