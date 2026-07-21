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A conta de Cristiano Ronaldo curtiu uma postagem no Instagram com o texto “A FIFA queria dar a Copa do Mundo para Messi”, em meio a alegações de “corrupção” feitas antes da derrota da Argentina para a Espanha na final
As redes sociais geram polêmica
A conta verificada de Ronaldo no Instagram parece ter curtido uma postagem em vídeo que acusava a FIFA de corrupção para ajudar a Argentina a chegar à final da Copa do Mundo de 2026. A interação nas redes sociais chamou a atenção do público logo após a derrota da seleção de Lionel Scaloni por 1 a 0 na prorrogação contra a Espanha. A postagem curtida trazia críticas contundentes da jornalista espanhola Pilar Rodríguez Losantos sobre a suposta parcialidade da arbitragem, que teria favorecido repetidamente a Albiceleste ao longo do torneio na América do Norte.
- Getty Images Sport
Jornalista alega parcialidade no torneio
O vídeo, publicado antes da final, mostrava as críticas contundentes de Losantos às decisões da arbitragem no cenário internacional. Em entrevista ao programa Espejo Público, Losantos afirmou: “A Argentina já deveria ter sido eliminada há pelo menos cinco partidas! Eles só continuam no torneio graças à ajuda da FIFA, que é uma das instituições mais corruptas do planeta!
“Portanto, não tenho medo algum da Argentina; tenho mais medo de Gianni Infantino. Acho que não vamos jogar contra a Argentina, mas contra toda a FIFA, que quer entregar a Copa do Mundo para Lionel Messi!”
Controvérsias sobre a arbitragem prejudicam a corrida
Uma onda de acusações sobre parcialidade da arbitragem atingiu seu auge após a dramática vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final, partida marcada pela anulação do gol de Mostafa Zico pelo VAR e pela rejeição de um pedido de pênalti do Egito.
Em resposta à polêmica, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) apresentou uma reclamação formal à FIFA, conforme noticiado pelo HuffPost, afirmando: “Defender os direitos e interesses da seleção egípcia não é uma questão que possa ser ignorada, minimizada ou tratada como secundária. É uma responsabilidade que assumimos com total convicção e determinação.”
No entanto, o chefe de arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, rejeitou as alegações de parcialidade, enquanto o zagueiro argentino Lisandro Martínez insistiu que o desempenho dos árbitros foi “excelente”.
- (C)Getty images
O que vem por aí para Messi e Ronaldo?
A lendária rivalidade entre a dupla mais marcante do futebol moderno chegou ao fim após o término de suas respectivas campanhas na Copa do Mundo. Embora ainda não tenha confirmado formalmente sua aposentadoria da seleção aos 39 anos, espera-se que Messi, estrela do Inter Miami, tenha feito sua última aparição no maior palco do futebol mundial.
Ronaldo também não deu qualquer indicação formal de que deixará a seleção de Portugal aos 41 anos, já que seu ex-técnico no Al-Nassr, Jorge Jesus, acaba de assinar um contrato para comandar a seleção nacional até a Copa do Mundo de 2030.
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