A conta de Cristiano Ronaldo curtiu uma postagem no Instagram com o texto “A FIFA queria dar a Copa do Mundo para Messi”, em meio a alegações de “corrupção” feitas antes da derrota da Argentina para a Espanha na final

Uma onda de acusações sobre parcialidade da arbitragem atingiu seu auge após a dramática vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final, partida marcada pela anulação do gol de Mostafa Zico pelo VAR e pela rejeição de um pedido de pênalti do Egito.

Em resposta à polêmica, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) apresentou uma reclamação formal à FIFA, conforme noticiado pelo HuffPost, afirmando: “Defender os direitos e interesses da seleção egípcia não é uma questão que possa ser ignorada, minimizada ou tratada como secundária. É uma responsabilidade que assumimos com total convicção e determinação.”

No entanto, o chefe de arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, rejeitou as alegações de parcialidade, enquanto o zagueiro argentino Lisandro Martínez insistiu que o desempenho dos árbitros foi “excelente”.