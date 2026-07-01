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“A conta bancária está em boa situação”, mas Kalvin Phillips, o jogador de 42 milhões de libras que não deu certo no Manchester City, recebeu o aviso “ninguém quer você” de um colega que também se formou na base do Leeds
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Phillips trocou o Leeds pelo Manchester City em uma transferência de 42 milhões de libras
A vida estava maravilhosa para Phillips em 2022, depois de ter brilhado na Premier League com o clube de sua infância, no Elland Road, e se tornado uma peça importante nos planos de Gareth Southgate na seleção nacional — tendo sido titular na final do Campeonato Europeu de 2021.
Uma transferência de 42 milhões de libras (56 milhões de dólares) o afastou de suas raízes e o levou, atravessando os Peninos, até Manchester. Ele fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa — Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões — durante sua primeira temporada no City, mas teve dificuldades para convencer de fato o exigente técnico Pep Guardiola de seu valor.
Períodos de empréstimo ao West Ham e ao Ipswich mantiveram Phillips na primeira divisão, mas seu desempenho individual continuou em declínio em Londres e em Suffolk, e ele voltou para a Championship com o Sheffield United na temporada 2025-26.
Foram apenas quatro partidas disputadas pelos Blades, com um cartão vermelho recebido naquela que acabou sendo sua última partida, em 22 de fevereiro. Mais problemas físicos impediram o jogador de 30 anos de voltar a jogar, enquanto surgem perguntas incômodas sobre o que o futuro lhe reserva.
O que vai acontecer agora, depois da passagem conturbada por empréstimo pelo Sheffield United?
Quando essa pergunta foi feita a Kilgallon, o ex-zagueiro do Leeds — em entrevista exclusiva ao GOAL por meio do site de apostas — disse: “Não é fácil. Ele ainda é jogador, não é mesmo? A gente não perde a qualidade, mas perde a agilidade. E o ponto forte dele era driblar os adversários, não é mesmo? Ele tinha qualidade com a bola, mas estava em campo para recuperar a posse e distribuir o jogo.
“A transferência do Leeds United para o Manchester City, sim, foi fantástica para a coleção de troféus. Absolutamente brilhante. E a gente não ganha muitos troféus na carreira, mas será que ele fez parte deles? Ele aparece de vez em quando. Tenho certeza de que a conta bancária dele está bem recheada. Tenho certeza de que ele acende um charuto e toma um uísque quando olha para isso. Aposto que ele gosta de ver tudo isso. Mas talvez, quando ele olhar para trás depois de se aposentar, se pergunte: foi a decisão certa? Havia outros clubes que o queriam, onde ele provavelmente poderia ter jogado todas as partidas e continuado sendo o principal jogador.
“No Sheffield United, assisti a alguns jogos — sei que ele ficou fora por muito tempo e não é fácil voltar direto, ser aquele jogador que você era há quatro ou cinco anos, mas achei que ele parecia um pouco apático, com um pouco de dificuldade para se movimentar.
“Mas quantos anos ele tem? Acho que só 30. Isso já não é mais considerado velho. Esses caras estão chegando aos 35. Mas ele precisa se concentrar e, com sorte, suas lesões estão tudo bem. Acho que o maior choque será a diferença no salário que ele vai receber. Não acho que vai chegar aos valores dos últimos cinco ou seis anos, porque agora as pessoas provavelmente estão apostando um pouco nele, não é mesmo? Especialmente o Sheffield United. Acho que dá para perceber que [Chris] Wilder gosta dele.”
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Phillips ainda tem dois anos restantes de contrato com o Man City
Kilgallon acrescentou, ao saber que Phillips ainda tem contrato com o City até 2028, o que significa que o clube terá grande influência no que acontecerá a seguir: “Ele ainda tem mais dois anos de contrato? Nossa, pensei que a carreira dele lá já tivesse acabado!
“É, vai depender do Man City. Tudo depende de quanto eles estiverem dispostos a pagar do salário dele, porque ele vai ganhar 150 mil por semana. Normalmente, o Sheffield United ou o clube para o qual ele for vai pagar metade disso, no mínimo, ou um pouco mais. Mas eles não podem pagar tanto dinheiro por ele. Teria que ser assim: o Man City pagaria 80% do salário dele, teria que ser assim. E você ainda ficaria com 20 mil, 25 mil.
“É uma situação difícil para ele. Mas, na minha opinião, ele provavelmente precisa sentar com o Manchester City e simplesmente dizer: ‘por favor, o que podemos fazer? Deixem-me sair e jogar futebol de novo’. Porque, por mais dinheiro que ele esteja rendendo, não será um bom momento para ele. A gente quer jogar. A gente quer estar em forma. A gente quer estar em campo. Acho que ele vai ter que chegar a um acordo com o Man City e simplesmente voltar a jogar. Porque, antes que você perceba, já terá 33, 34 anos, e ninguém vai mais querer você.”
O sonho de voltar a Leeds parece ter acabado
O sonho de fazer um retorno emocionante ao Leeds parece ter acabado, com Kilgallon comentando sobre uma transferência que estava sendo cogitada há alguns anos: “É, com certeza. Teria sido ótimo, não é mesmo? Três anos atrás, parecia que ele ia voltar. Ele era muito querido lá.
“Não me interpretem mal, ele passou pela base, é um garoto de Leeds, mas olhem só para os meio-campistas do Leeds United que estão lá agora — [Anton] Stach, [Ethan] Ampadu; o time está cheio de qualidade agora. [Sean] Longstaff e os outros, são uma fera, são ótimos no meio-campo central. E se ele fosse para o Leeds, tudo bem, ele teria sua experiência e poderia circular pelo vestiário e coisas do tipo, mas não jogaria muito.”
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Futuro incerto para um jogador com 31 partidas pela seleção da Inglaterra
Tem-se especulado que o Sheffield United, com Wilder ainda no comando, poderia propor mais um empréstimo para Phillips, o que lhe permitiria recuperar a forma e a condição física em South Yorkshire, ao mesmo tempo em que ajudaria na campanha de promoção para a Premier League que os Blades esperam realizar na temporada 2026-27.
No entanto, ele disputou apenas 46 partidas nas últimas três temporadas — ao mesmo tempo em que perdia espaço na seleção inglesa — e pode ter dificuldade em despertar interesse, enquanto se pergunta se sua transferência milionária para o City foi realmente a melhor decisão.