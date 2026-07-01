“A conta bancária está em boa situação”, mas Kalvin Phillips, o jogador de 42 milhões de libras que não deu certo no Manchester City, recebeu o aviso “ninguém quer você” de um colega que também se formou na base do Leeds

Quando essa pergunta foi feita a Kilgallon, o ex-zagueiro do Leeds — em entrevista exclusiva ao GOAL por meio do site de apostas — disse: “Não é fácil. Ele ainda é jogador, não é mesmo? A gente não perde a qualidade, mas perde a agilidade. E o ponto forte dele era driblar os adversários, não é mesmo? Ele tinha qualidade com a bola, mas estava em campo para recuperar a posse e distribuir o jogo.

“A transferência do Leeds United para o Manchester City, sim, foi fantástica para a coleção de troféus. Absolutamente brilhante. E a gente não ganha muitos troféus na carreira, mas será que ele fez parte deles? Ele aparece de vez em quando. Tenho certeza de que a conta bancária dele está bem recheada. Tenho certeza de que ele acende um charuto e toma um uísque quando olha para isso. Aposto que ele gosta de ver tudo isso. Mas talvez, quando ele olhar para trás depois de se aposentar, se pergunte: foi a decisão certa? Havia outros clubes que o queriam, onde ele provavelmente poderia ter jogado todas as partidas e continuado sendo o principal jogador.

“No Sheffield United, assisti a alguns jogos — sei que ele ficou fora por muito tempo e não é fácil voltar direto, ser aquele jogador que você era há quatro ou cinco anos, mas achei que ele parecia um pouco apático, com um pouco de dificuldade para se movimentar.

“Mas quantos anos ele tem? Acho que só 30. Isso já não é mais considerado velho. Esses caras estão chegando aos 35. Mas ele precisa se concentrar e, com sorte, suas lesões estão tudo bem. Acho que o maior choque será a diferença no salário que ele vai receber. Não acho que vai chegar aos valores dos últimos cinco ou seis anos, porque agora as pessoas provavelmente estão apostando um pouco nele, não é mesmo? Especialmente o Sheffield United. Acho que dá para perceber que [Chris] Wilder gosta dele.”