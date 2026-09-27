A divulgação do tão aguardado veredito no caso das acusações financeiras dirigidas ao Manchester City não representou o fim de um dos casos mais longos da história da Premier League inglesa, mas parece ter aberto a porta para uma nova fase, mais complexa e polêmica.

Após anos de investigações e audiências, ficou sabido que a comissão independente que analisou o caso chegou à condenação do Manchester City por cometer a maioria das infrações financeiras a ele atribuídas, mas o paradoxo é que chegar a esse resultado não colocou um ponto final no caso, e sim o transferiu para outro campo: qual será a punição? Quando será aplicada? E será que o caso chegará, de fato, a um desfecho definitivo?

Após dois anos e 10 dias do início das audiências, e 1.329 dias da apresentação das acusações ao clube, as atenções já não estão voltadas apenas para o teor do veredito, mas para suas possíveis consequências sobre o Manchester City e sobre a tabela de classificação da Premier League inglesa, e até mesmo sobre outros clubes que podem se considerar prejudicados pelas infrações objeto do caso.

O mais intrigante é que a liga da Premier League inglesa e o Manchester City não anunciaram oficialmente os detalhes do veredito, já que o site "The Athletic" revelou os detalhes do caso, antes que a "BBC Sport" confirmasse que o veredito foi enviado durante a semana aos dirigentes do clube, que foram obrigados a assinar um acordo de confidencialidade para poderem ter acesso ao documento.

A emissão do veredito da comissão independente deveria representar um momento decisivo no caso, mas os indícios atuais sugerem que o que aconteceu pode ser apenas o fim da primeira fase.









O Manchester City ainda tem a possibilidade de apresentar recurso, num momento em que a liga da Premier League inglesa não se pronunciou publicamente sobre os detalhes do veredito, enquanto o clube se limitou a afirmar que "o processo continua em andamento", numa clara indicação de que não considera o caso encerrado.

Assim, a Premier League inglesa se vê diante de um cenário de incerteza, depois que coube aos clubes e às torcidas aguardar o próximo passo e conhecer a possível punição, a data de sua emissão e a forma de sua aplicação.

Diante da gravidade das acusações, a punição de perda de pontos aparece como uma das possibilidades fortemente cogitadas, mas isso permanece ligado aos procedimentos da punição e do recurso, sobretudo porque o Manchester City manteve, ao longo dos últimos anos, sua posição de rejeição às acusações a ele dirigidas.

O problema não se limita à dimensão da punição, mas se estende ao momento de sua aplicação, um elemento que pode ter grandes efeitos sobre toda a competição.