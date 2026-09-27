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Manchester City Trophy ParadeGetty Images Sport
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A condenação não é o fim: 4 cenários que ameaçam a Premier League após o desastre do Manchester City

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Perda de pontos, rebaixamento ou indenizações milionárias?

A divulgação do tão aguardado veredito no caso das acusações financeiras dirigidas ao Manchester City não representou o fim de um dos casos mais longos da história da Premier League inglesa, mas parece ter aberto a porta para uma nova fase, mais complexa e polêmica.

Após anos de investigações e audiências, ficou sabido que a comissão independente que analisou o caso chegou à condenação do Manchester City por cometer a maioria das infrações financeiras a ele atribuídas, mas o paradoxo é que chegar a esse resultado não colocou um ponto final no caso, e sim o transferiu para outro campo: qual será a punição? Quando será aplicada? E será que o caso chegará, de fato, a um desfecho definitivo?

Após dois anos e 10 dias do início das audiências, e 1.329 dias da apresentação das acusações ao clube, as atenções já não estão voltadas apenas para o teor do veredito, mas para suas possíveis consequências sobre o Manchester City e sobre a tabela de classificação da Premier League inglesa, e até mesmo sobre outros clubes que podem se considerar prejudicados pelas infrações objeto do caso.

O mais intrigante é que a liga da Premier League inglesa e o Manchester City não anunciaram oficialmente os detalhes do veredito, já que o site "The Athletic" revelou os detalhes do caso, antes que a "BBC Sport" confirmasse que o veredito foi enviado durante a semana aos dirigentes do clube, que foram obrigados a assinar um acordo de confidencialidade para poderem ter acesso ao documento.

A emissão do veredito da comissão independente deveria representar um momento decisivo no caso, mas os indícios atuais sugerem que o que aconteceu pode ser apenas o fim da primeira fase.



O Manchester City ainda tem a possibilidade de apresentar recurso, num momento em que a liga da Premier League inglesa não se pronunciou publicamente sobre os detalhes do veredito, enquanto o clube se limitou a afirmar que "o processo continua em andamento", numa clara indicação de que não considera o caso encerrado.

Assim, a Premier League inglesa se vê diante de um cenário de incerteza, depois que coube aos clubes e às torcidas aguardar o próximo passo e conhecer a possível punição, a data de sua emissão e a forma de sua aplicação.

Diante da gravidade das acusações, a punição de perda de pontos aparece como uma das possibilidades fortemente cogitadas, mas isso permanece ligado aos procedimentos da punição e do recurso, sobretudo porque o Manchester City manteve, ao longo dos últimos anos, sua posição de rejeição às acusações a ele dirigidas.

O problema não se limita à dimensão da punição, mas se estende ao momento de sua aplicação, um elemento que pode ter grandes efeitos sobre toda a competição.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    O primeiro cenário: nenhuma punição nesta temporada

    Um dos cenários em discussão é o de que a punição não seja anunciada durante a atual temporada, uma possibilidade que pode parecer estranha, mas que não está descartada, tendo em vista a natureza do caso e suas complexidades.

    Teoricamente, supõe-se que o processo de definição da punição seja mais rápido do que a fase de comprovação das infrações, mas isso não é garantido. E como o Manchester City nega as acusações, o caso precisa de uma sessão específica para determinar a punição diante do comitê independente.

    Segundo o que foi noticiado pela "BBC Sport", pode levar meses até a realização da sessão da punição, além de que a decisão final talvez não seja emitida antes do fim dos procedimentos de recurso.

    Nessa etapa, uma ampla gama de punições estará em discussão, desde multas financeiras e perda de pontos, até a possibilidade de rebaixamento a uma divisão inferior.

    Essa situação difere do caso do Chelsea que o futebol inglês vivenciou anteriormente, depois que o clube londrino tomou a iniciativa de reportar suas infrações e admiti-las, o que permitiu negociar com a liga da Premier League a respeito da punição.

    Do ponto de vista teórico, o Manchester City poderia seguir um caminho semelhante, admitindo a responsabilidade e negociando a punição, uma opção que talvez fosse mais fácil para a liga, mas esse cenário parece distante diante da insistência do clube em negar as infrações ao longo de muitos anos.

    Por que a punição pode ser severa?

    A sensibilidade do caso reside no número e na natureza das infrações atribuídas ao Manchester City. O Everton já foi punido com a perda de seis pontos, depois que a punição original de 10 pontos foi reduzida após o recurso, antes de sofrer, posteriormente, uma perda de dois pontos em outro caso relacionado às regras de rentabilidade e sustentabilidade, enquanto quatro pontos foram descontados do saldo do Nottingham Forest.

    Mas as infrações pelas quais o Manchester City foi condenado, de acordo com os dados constantes no caso, superam esses processos em número e complexidade; isso porque sete acusações se relacionam às regras de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League, além de outras cinco acusações ligadas às competições da UEFA.

    O caso inclui ainda alegações a respeito do inflacionamento de receitas de patrocínio, e pagamentos a jogadores e treinadores, além da falta de cooperação com as investigações. Essa quantidade de processos abre a porta para uma punição pesada, e talvez a perda de um número considerável de pontos, o que poderia mudar o formato da competição caso seja aplicada durante a atual temporada.

    O próprio título da liga pode entrar no círculo da polêmica

    A crise não diz respeito apenas ao destino do Manchester City, mas se estende ao significado dos resultados de toda a atual temporada caso a punição se atrase. Se a temporada terminar sem a aplicação da punição, apesar da emissão de um veredicto de condenação na maioria das acusações, surgirá uma pergunta extremamente sensível sobre a integridade da competição.

    E o que aconteceria se o Manchester City fosse campeão da Premier League antes de a punição ser aplicada a ele? E o que aconteceria se outra equipe terminasse a temporada na zona de rebaixamento, quando teria garantido a permanência caso os pontos fossem descontados do Manchester City durante a mesma temporada?

    Esse tipo de cenário evidencia a dimensão do dilema que a liga enfrenta. Uma punição tardia pode afetar a competição, as vagas europeias, a luta contra o rebaixamento, e até a identidade do campeão.

    Além disso, aplicar a punição de forma retroativa à atual temporada, após o seu término, parece algo improvável, o que torna o fator tempo um elemento essencial no caso.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MANCITY-NEWCASTLEAFP

    O segundo cenário: dedução imediata de pontos e início do recurso

    A segunda possibilidade consiste na aplicação da punição durante a atual temporada, com o Manchester City recorrendo contra ela. De acordo com os procedimentos habituais, a punição de perda de pontos é aplicada assim que anunciada, mantendo-se o direito do clube de recorrer.

    Mas esse cenário pode levar a uma nova crise se a punição for grande o suficiente para colocar o Manchester City, na prática, em uma situação semelhante ao rebaixamento. Além disso, a exclusão da filiação do clube na Premier League levanta uma questão ainda mais complexa: como executar uma punição desse tipo no meio da temporada.

    Já a multa financeira pesada permanece como uma possibilidade em aberto, ainda que a dimensão das punições aplicadas em outros casos torne a perda de pontos um dos cenários mais associados ao debate atual.

    E permanece a pergunta mais importante: "Quando a punição será anunciada e quanto tempo levará o recurso?" Normalmente, a liga solicita procedimentos urgentes ao tribunal arbitral independente que analisa os casos disciplinares, mas as complexidades do processo do Manchester City tornam difícil prever um caminho rápido e definitivo.

    Pode surgir ainda outra possibilidade, ainda que pequena, que consiste em adiar o impacto da punição na tabela de classificação até a conclusão do recurso. Caso isso ocorra, os clubes que se considerarem prejudicados podem protestar e exigir a aplicação imediata da punição, conforme determinam os procedimentos habituais.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    O terceiro cenário: resolução do recurso no menor tempo possível

    Para proteger a estabilidade da competição, a rapidez na resolução do recurso parece revestir-se de grande importância, já que todos os clubes precisam conhecer a situação legal do Manchester City enquanto disputam as competições da temporada.

    O caso do West Bromwich Albion revela a dimensão do problema que pode resultar do atraso, depois que a dedução de pontos de seu saldo por infração às regras de rentabilidade e sustentabilidade só foi anunciada em 24 de abril da temporada passada.

    Apesar de o time ter conseguido, ao final, permanecer na primeira divisão, a punição o devolveu à luta contra o rebaixamento em uma fase avançada da temporada, além de ter dado aos demais clubes da zona de perigo uma nova dose de esperança.

    Sendo assim, a repetição desse mesmo cenário com o Manchester City poderia fazer com que o impacto do caso se estendesse até as últimas semanas da temporada, algo que a liga não deseja que aconteça.

    Mas, mesmo com a rapidez dos procedimentos, permanece a possibilidade de o Manchester City obter sucesso no recurso. O clube já havia conseguido anular uma punição imposta pela UEFA em julho de 2020 e, por isso, a emissão de uma nova decisão não significa necessariamente que a história chegará ao seu fim na fase de recurso.

    E, caso o clube tenha sucesso, seus torcedores poderão comemorar, mas isso não significará necessariamente o fim da polêmica jurídica e midiática que envolve o processo.

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  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    O quarto cenário: as compensações podem ser a próxima batalha

    Mesmo que o caso se encerre do ponto de vista disciplinar, o Manchester City pode enfrentar uma nova frente jurídica por parte de outros clubes da Premier League.

    Diversos clubes estudam obter assessoria jurídica sobre a possibilidade de reivindicar indenizações, enquanto fontes indicaram a probabilidade de apresentação de reivindicações individuais contra o Manchester City, ao passo que um advogado de destaque considerou que as reivindicações poderiam ser conduzidas de forma centralizada por meio da liga.

    Os regulamentos da Premier League permitem que os clubes adotem medidas judiciais uns contra os outros para reivindicar indenizações. E o caso de Everton e Burnley tornou-se um exemplo importante nesse contexto, depois que o Everton foi notificado da necessidade de pagar 35 milhões de libras esterlinas ao Burnley, em razão de infrações às regras de lucratividade e sustentabilidade.

    O Burnley argumentou que a infração afetou suas chances de permanecer na Premier League e reivindicou indenização pelas perdas relacionadas ao rebaixamento, enquanto o Everton recorre da decisão. E esse caso adquire importância especial no que diz respeito ao processo do Manchester City, pois apresenta um modelo do que pode ocorrer caso outros clubes decidam reivindicar indenizações pelos danos que alegam ter sofrido.

    As possibilidades de reivindicações não se restringem aos clubes que terminaram a temporada imediatamente atrás do Manchester City. Segundo os dados constantes do processo, clubes como Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham Hotspur mantiveram seu direito de reivindicar indenizações desde dois anos atrás.

    As reivindicações também podem se estender a clubes que perderam por pequena margem a chance de se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, ou que fracassaram em chegar às competições europeias, ou até mesmo aqueles que foram rebaixados a uma divisão inferior.

    Os danos potenciais podem incluir as premiações financeiras vinculadas às posições no campeonato, além das receitas comerciais que os clubes poderiam ter obtido caso tivessem alcançado posições melhores.

    Kieran Maguire, professor de finanças do futebol na Universidade de Liverpool, considera que as partes prejudicadas podem enxergar o caso como uma "privação de oportunidade". Ele também apontou a existência de uma situação de incerteza quanto à lei de prescrição, explicando que esse aspecto não está claramente definido nos regulamentos tradicionais da Premier League, o que, por sua vez, pode abrir caminho para uma contestação jurídica por parte do Manchester City.

    A questão se torna ainda mais sensível quando se fala em classificação para a Liga dos Campeões da Europa, já que o valor da participação no torneio não era inferior a 30 milhões de libras esterlinas em determinado período, antes de subir, por volta de 2018, para cerca de 60 ou 70 milhões de libras esterlinas somente em premiações financeiras.

    As perdas potenciais não param nas premiações financeiras, pois podem incluir as receitas de bilheteria das partidas e os bônus de patrocinadores, além das gratificações que os jogadores recebem ao se classificarem para a Liga dos Campeões da Europa. Segundo Maguire, essas gratificações podem representar cerca de 25% da renda de alguns jogadores, o que significa que os efeitos financeiros de qualquer reivindicação podem se acumular ao longo de anos, transformando o caso de uma mera dedução de pontos ou multa em um processo de indenizações extremamente complexo.


  • Uma batalha longa: a Premier League diante de um teste de verdade

    No fim das contas, o caso do Manchester City não parece próximo de baixar as cortinas, apesar de ter chegado à etapa do veredito. Diante da Premier League há diversos caminhos, começando pela definição da punição, depois a possibilidade de recurso, e talvez se estendendo a reivindicações financeiras de outros clubes, em meio a questionamentos sobre o momento de cada passo e seu impacto na competição.

    Dedução de pontos, multas, recurso, indenizações e a possibilidade de reavaliação de resultados ou posições anteriores; todos esses são temas que tornam o caso um dos mais complexos que a competição já enfrentou.

    E a pergunta não é mais apenas: o que o Manchester City fez? Passou a ser também: o que acontecerá com a Premier League após a divulgação do veredito? E quando essa história chegará ao seu fim?

    Quanto mais as decisões demorarem, maiores serão as chances de novas partes entrarem na batalha, e quanto mais o círculo das reivindicações se ampliar, mais difícil será saber onde vão parar os desdobramentos de um dos casos mais longos da história do futebol inglês.