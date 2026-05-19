A comovente reação da família de João Pedro ao anúncio da seleção brasileira para a Copa do Mundo viraliza

Ancelotti foi alvo de críticas imediatas da imprensa pela convocação de Neymar, de 34 anos, que não joga pela seleção desde 2023. Ao defender suas decisões táticas polêmicas em relação aos dois atacantes, Ancelotti afirmou: “É claro que estamos tristes pelo João Pedro. Pela temporada que ele teve na Europa, ele provavelmente merecia estar nesta lista, mas, infelizmente, com toda a consciência e respeito possíveis, escolhemos outro jogador. Sinto muita pena do João Pedro e de todos os outros.

“Avaliamos Neymar ao longo do ano e vimos que, neste último período, ele jogou de forma consistente e melhorou sua condição física. Achamos que ele é um jogador importante e será um jogador importante nesta Copa do Mundo.

"A avaliação de todo o ano baseou-se exclusivamente no aspecto físico, já falamos sobre isso. Foi uma questão física. Nos últimos jogos, ele jogou de forma consistente. Ele pode ter a possibilidade de melhorar sua condição física antes do primeiro jogo da Copa. Ele tem essa oportunidade. Além disso, sua experiência nesse tipo de competição e o carinho que tem pelo grupo, criando um ambiente melhor dentro do grupo e ajudando a equipe, são fatores importantes."