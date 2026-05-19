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A comovente reação da família de João Pedro ao anúncio da seleção brasileira para a Copa do Mundo viraliza
O prolífico atacante fica de fora
O atacante do Chelsea foi, sem dúvida, a maior decepção da noite, depois que o técnico Carlo Ancelotti revelou sua escalação repleta de estrelas no Rio de Janeiro. Apesar de Pedro ter tido uma temporada de estreia excepcional no Chelsea, com 15 gols e cinco assistências na Premier League, a vaga foi dada a Endrick, do Lyon, e a Luiz Henrique, do Zenit. A decepção foi capturada ao vivo quando a família do jogador, cercada por bandeirinhas comemorativas, percebeu que seu nome não seria anunciado.
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Pedro se manifesta nas redes sociais
Apesar da imensa decepção por não ter sido convocado para o torneio na América do Norte, o jogador com oito convocações pela seleção demonstrou enorme dignidade ao se pronunciar publicamente sobre sua exclusão. Em suas redes sociais, para confortar seus torcedores e olhar para o futuro, Pedro disse: “Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, mas continuo calmo e concentrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, desejo boa sorte a todos que estarão lá. Serei apenas mais um torcedor torcendo para que eles tragam o sexto título para casa.”
Ancelotti esclarece sua política de escalação
Ancelotti foi alvo de críticas imediatas da imprensa pela convocação de Neymar, de 34 anos, que não joga pela seleção desde 2023. Ao defender suas decisões táticas polêmicas em relação aos dois atacantes, Ancelotti afirmou: “É claro que estamos tristes pelo João Pedro. Pela temporada que ele teve na Europa, ele provavelmente merecia estar nesta lista, mas, infelizmente, com toda a consciência e respeito possíveis, escolhemos outro jogador. Sinto muita pena do João Pedro e de todos os outros.
“Avaliamos Neymar ao longo do ano e vimos que, neste último período, ele jogou de forma consistente e melhorou sua condição física. Achamos que ele é um jogador importante e será um jogador importante nesta Copa do Mundo.
"A avaliação de todo o ano baseou-se exclusivamente no aspecto físico, já falamos sobre isso. Foi uma questão física. Nos últimos jogos, ele jogou de forma consistente. Ele pode ter a possibilidade de melhorar sua condição física antes do primeiro jogo da Copa. Ele tem essa oportunidade. Além disso, sua experiência nesse tipo de competição e o carinho que tem pelo grupo, criando um ambiente melhor dentro do grupo e ajudando a equipe, são fatores importantes."
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Aproxima-se uma emocionante estreia no torneio
Os pentacampeões mundiais enfrentam um desafio inicial de peso no Grupo C, quando se defrontam com o Marrocos, atual campeão da Copa Africana das Nações, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 13 de junho. A equipe de Ancelotti precisa encontrar rapidamente o ritmo do torneio antes de seguir para os próximos compromissos contra o Haiti, na Filadélfia, e a Escócia, em Miami. Enquanto isso, Pedro tentará superar este revés na seleção antes de retornar aos treinos de pré-temporada no Chelsea.